La Convention et le Salon africains du transport aérien 2026 donnent lieu à des engagements historiques pour l'avenir de l'aviation africaine

LOMÉ, Togo, 6 juillet 2026 /PRNewswire/ -- La première édition de l'African Air Transport Convention & Expo 2026, , organisée par la Commission africaine de l'aviation civile (AFCAC) en partenariat avec la Commission de l'Union africaine (CUA), le Secrétariat de la ZLECA et l'AUDA-NEPAD, s'est achevée avec succès après cinq jours de dialogue de haut niveau, de collaboration stratégique et d'engagements concrets visant à accélérer la transformation du secteur aérien africain.

Le congrès a accueilli plus de 950 participants, dont 24 ministres, 32 directeurs généraux de l'aviation civile, des chefs d'État, des responsables des autorités de régulation, des dirigeants de compagnies aériennes et d'aéroports, des institutions de financement du développement, des fournisseurs de technologies et des partenaires internationaux, ce qui en a fait l'un des plus grands rassemblements du secteur aéronautique sur le continent. Organisé sous le haut patronage de S.E. Faure Essozimna Gnassingbé, président du Conseil de la République du Togo et défenseur du Marché unique africain du transport aérien (SAATM), l'événement a également réuni d'éminents dirigeants, dont S.E. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et le chef Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria.

Tout au long de la semaine, les délégués ont participé à des dialogues ministériels de haut niveau, à des sessions techniques, à des réunions d'affaires et à un salon international axés sur l'accélération de la mise en œuvre du SAATM, l'amélioration de l'accessibilité financière, le renforcement du fret aérien et des corridors commerciaux, l'amélioration de la mobilité sans rupture, la mobilisation d'investissements dans les infrastructures, la promotion d'une aviation durable, l'adoption de la transformation numérique et l'élargissement des opportunités pour les femmes et les jeunes dans le secteur de l'aviation.

L'adoption de la Déclaration de Lomé et de sa matrice de mise en œuvre a constitué une étape majeure : elle a permis d'établir une feuille de route continentale visant à accélérer la libéralisation du secteur aérien, à améliorer la connectivité, à réduire le coût du transport aérien, à mobiliser des investissements, à développer des initiatives en faveur des carburants aériens durables et à renforcer l'innovation, la technologie et le capital humain au sein de l'écosystème aérien africain.

La Convention a également mis en place une plateforme africaine coordonnée en amont de la Conférence sur le transport aérien de l'OACI et a renforcé le rôle stratégique de l'aviation dans la mise en œuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et du thème annuel 2027 de l'UA, en positionnant le transport aérien comme un moteur essentiel du commerce, du tourisme, de l'intégration régionale et du développement économique.

« Le salon African Air Transport Convention & Expo 2026 a démontré que l'Afrique est prête à passer des engagements à la mise en œuvre. Les partenariats noués, la dynamique politique créée et l'adoption de la Déclaration de Lomé constituent une feuille de route claire pour bâtir un secteur aérien plus connecté, plus compétitif et plus durable, qui apporte des avantages concrets aux citoyens et aux économies africaines », a déclaré Adefunke Adeyemi, secrétaire générale de l'AFCAC, dans un.

La conclusion réussie de la Convention marque le début d'une nouvelle phase de mise en œuvre coordonnée, l'AFCAC et ses partenaires s'engageant à traduire les résultats de Lomé en progrès mesurables grâce à une connectivité renforcée, à des investissements accrus et à un marché africain de l'aviation véritablement intégré.

À propos de l'AFCAC

L'AFCAC est l'agence de l'Union africaine chargée de la coordination et du développement des politiques en matière d'aviation civile en Afrique. En tant qu'agence d'exécution du SAATM, l'AFCAC mène les efforts visant à libéraliser le marché africain du transport aérien, conformément aux objectifs d'intégration et de développement durable du continent définis dans l'Agenda 2063.