اجتماع ICANN80 والاجتماع الحكومي رفيع المستوى سيُعقدان في كيغالي، رواندا

إسطنبول, 29 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- يسر مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) أن تعلن عن أن اجتماعها العام الثمانين منتدى السياسات ICANN80، سيعقد في الفترة من 10 إلى 13 يونيو (حزيران) 2024 في مركز كيغالي للمؤتمرات في كيغالي، رواندا. ويمثل هذا الحدث، الذي تتم استضافته بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT والابتكار في جمهورية رواندا، أول اجتماع لمؤسسة ICANN يعقد في رواندا. وهذا يؤكد التزام ICANN بتعزيز المشاركة والتعاون العالميين في حوكمة الإنترنت.

سيجمع منتدى السياسات ICANN80 أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ممثلين عن الحكومات والشركات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمجتمع الفني. وعلى مدار أربعة أيام، سينخرط المشاركون في مناقشات حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على نظام اسم النطاق للإنترنت (DNS)، بما في ذلك الحاجة إلى تحسين أمان نظام DNS، وتوسيعه لدعم المزيد من اللغات والنصوص، وتطور سياسات تسجيل اسم النطاق. ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الدولي وتمهيد الطريق للتطورات المستقبلية في مجال حوكمة الإنترنت.

وقبل اجتماع ICANN80، فإنه من المقرر عقد الاجتماع الحكومي رفيع المستوى (HLGM) في 9 يونيو (حزيران) 2024. وبرئاسة معالي وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا السيدة باولا إنجابير، سيسلط اجتماع HLGM الضوء على الدور الحاسم للهيئات الحكومية في تشكيل وصياغة سياسات ومبادرات ICANN. وسيركز هذا الاجتماع، بقيادة اللجنة الاستشارية الحكومية لمؤسسة ICANN، على تعزيز المشاركة الحكومية وتعزيز التعاون الفعال، لمواءمة وتعزيز جهود حوكمة الإنترنت العالمية.

وقالت باولا إنغابير، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا، "نحن متحمسون لاستضافة المجتمع الدولي في كيغالي لحضور منتدى السياسات ICANN80 والاجتماع الحكومي رفيع المستوى" وأضافت، "سيقود منتدى السياسات الجهود المبذولة للحفاظ على إنترنت آمن ومستقر وقابل للتشغيل البيني، ويمهد الطريق للتطورات المستقبلية والاتجاهات الناشئة في إدارة الإنترنت العالمية. وإن ما نقدمه من جانبنا كمضيف محلي لاجتماع ICANN80 يمنحنا فرصة لإظهار مساهماتنا تجاه حوكمة الإنترنت العالمية وتطوير الاتصال الهادف بالإنترنت للجميع."

وعلقت السيدة سالي كوسترتون، رئيس ICANN المؤقت ومديرها التنفيذي، على أهمية الاجتماع، قائلةً: "يعد اجتماع ICANN80 بمثابة منصة حيوية لتعزيز الشمولية الرقمية العالمية وتعزيز تدابير الأمن السيبراني. وسيعمل هذا على تسهيل المشاركة الفعّالة لأصحاب المصلحة المتعددين والمناقشات الدائرة حول المبادرات المهمة مثل برنامج نطاقات المستوى الأعلى العام الجديدة، مع التركيز بشكل خاص على أسماء النطاقات المدوّلة وبرنامج دعم مقدم الطلب. وسوف يؤكد اجتماع HLGM كذلك على الدور الأساسي للحكومات في جهودنا التعاونية لمواجهة التحديات مثل خصوصية البيانات وانتهاكات نظام DNS."

وتدعو ICANN جميع الأطراف المهتمة للتسجيل في ICANN80. علماً أن المشاركة من خلال الحضور شخصياً أو افتراضياً عن بعد متاحة لضمان إمكانية الوصول لجمهور عالمي. ويوصى بالتسجيل المبكر.

نبذة عن مؤسسة ICANN

مهمة ICANN هي ضمان شبكة إنترنت عالمية مستقلة وآمنة وواحدة. فللتواصل مع شخص آخر عبر الإنترنت، ينبغي عليك أن تكتب عنوانًا -اسم أو رقم- في جهاز الكمبيوتر أو أي جهاز آخر. يجب أن يكون هذا العنوان فريدًا من نوعه لكي يتسنى للحواسيب أن تجد بعضها البعض. وتساعد ICANN في تنسيق ودعم هذه المعرّفات الفريدة في جميع أنحاء العالم. تأسست ICANN في عام 1998 لتكون مؤسسة غير هادفة للربح ذات منفعة عامة تضم مجتمعًا من المشاركين من جميع أنحاء العالم.

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