L'ICANN80 et la Réunion gouvernementale de haut niveau se tiendront à Kigali, au Rwanda

ISTANBUL, 29 mai 2024 /PRNewswire/ -- La Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) a le plaisir d'annoncer que sa 80e réunion publique, le Forum de politiques ICANN80, se tiendra du 10 au 13 juin 2024 au Centre de conventions de Kigali (Rwanda). Cet événement, organisé en collaboration avec le ministère rwandais des TIC et de l'Innovation, est la première réunion de l'ICANN à se tenir au Rwanda, ce qui confirme la volonté de l'ICANN de promouvoir la collaboration et la participation à la gouvernance de l'Internet à l'échelle mondiale.

Le Forum de politiques ICANN80 réunira des parties prenantes du monde entier, et en particulier des représentants de gouvernements, d'entreprises, de la société civile, du secteur académique et de la communauté technique. Les quatre journées de réunion seront consacrées à des discussions sur des thématiques clés affectant le système des noms de domaine (DNS), notamment la nécessité de renforcer la sécurité du DNS, l'expansion du DNS pour inclure davantage de langues et d'écritures, et l'évolution des politiques d'enregistrement de noms de domaine. Le Forum cherche à promouvoir la collaboration internationale et à préparer le terrain pour des évolutions futures de la gouvernance de l'Internet.

En marge de l'ICANN80, la Réunion gouvernementale de haut niveau (HLGM) se tiendra le 9 juin 2024. Présidée par la ministre des TIC et de l'innovation du Rwanda, Paula Ingabire, la HLGM mettra en évidence le rôle essentiel des gouvernements dans la conception des politiques et des initiatives de l'ICANN. Cette nouvelle édition de la HLGM, organisée par le Comité consultatif gouvernemental de l'ICANN, cherchera à promouvoir la participation gouvernementale et à favoriser une collaboration efficace afin de coordonner et de consolider les initiatives mondiales en matière de gouvernance de l'Internet.

« Nous sommes ravis d'accueillir la communauté internationale à Kigali pour le Forum de politiques ICANN80 et la Réunion gouvernementale de haut niveau », a déclaré Paula Ingabire, ministre des TIC et de l'innovation du Rwanda. Le Forum de politiques sera le fer de lance des efforts visant à maintenir un Internet sûr, stable et interopérable, et préparera le terrain pour tenir compte des évolutions futures et des tendances émergentes dans la gouvernance mondiale de l'Internet. Notre rôle d'hôte local de l'ICANN80 nous donne l'occasion de démontrer notre importante contribution à la gouvernance mondiale de l'Internet et à la promotion d'une connectivité Internet significative pour tous ».

La présidente-directrice générale de l'ICANN par intérim, Sally Costerton, a souligné l'importance de la réunion : « L'ICANN80 est une instance fondamentale pour promouvoir l'inclusion numérique à l'échelle mondiale et renforcer les mesures en matière de cybersécurité. Elle permettra aux parties prenantes de se mobiliser et de débattre sur des initiatives majeures telles que le nouveau programme de domaines génériques de premier niveau, en faisant une large place aux noms de domaine internationalisés et au programme d'aide aux candidats. La HLGM mettra tout particulièrement l'accent sur le rôle essentiel que jouent les gouvernements dans nos efforts de collaboration pour faire face aux problèmes que posent, par exemple, la confidentialité des données et l'utilisation malveillante du système des noms de domaine (DNS).

L'ICANN invite toute les parties intéressées à s'inscrire à l'ICANN80. La participation en personne ou virtuelle est proposée afin de rendre l'événement accessible à un public mondial. Une inscription préalable à la réunion est encouragée.

