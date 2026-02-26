عروض رمضان الحصرية على مجموعة المجلس والأجهزة المنزلية الذكية من "إل جي" تمنحكم استضافة سهلة وحياة راقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 26 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- تدعو إل جي إلكترونيكس العائلات في شهر رمضان المبارك إلى الارتقاء باحتفالاتهم الرمضانية من خلال عروضها الحصرية على مجموعة المجلس الفاخرة وأجهزتها المنزلية المبتكرة. صُممت منتجات "إل جي" بعناية فائقة لتعزيز جميع جوانب التجمعات الرمضانية، فهي تجمع بين أحدث التقنيات والراحة والسهولة.

احتفلوا برمضان بأناقة مع عروض إل جي الحصرية للأجهزة المنزلية والمجلس (PRNewsfoto/LG)

تضمن مجموعة "إل جي" المبتكرة الاحتفال بهذا الشهر الفضيل بأناقة لا مثيل لها، من استضافة موائد الإفطار والسحور الرائعة إلى تهيئة أجواء مجلس دافئة للأحباب. وسواء كنتم تحضرون مجلسكم أو ترغبون بحلول لتبسيط الأعمال المنزلية، تقدم منتجات "إل جي" حلولاً متطورة تتناغم مع قيم رمضان الكريم وتساعدكم على قضاء أوقات ممتعة مع أحبائكم.

سيتمكن المضيفين مع مجموعة المجلس من "إل جي" البارزة هذا الموسم من تحويل مجالسهم إلى مركز للتواصل العائلي والاجتماعي. وتُحسّن ثلاجات "إل جي" الرائعة وحلول المنزل الذكي في هذه المجموعة الأداء وتُضفي أيضاً لمسةً من الأناقة على المساحات التقليدية. على سبيل المثال، تُمكّن ثلاجة LG Instaview ® المستخدمين من النقر مرتين للوصول الفوري إلى محتوياتها دون فتح الباب، مما يُقلّل من فقدان الهواء البارد ويضمن أيضاً سهولة الوصول إلى المرطبات المُفضّلة وأطباق رمضان الشهية.

تُضاف إلى هذه المجموعة طرازات مثل ثلاجة LG M-Thor بسعة 384 لتر وثلاجة M-Thor بسعة 321 لتر، وكلاهما مصممتان بتقنية تدفق الهواء المتعدد لتبريد متساوٍ ودرج Moist Balance Crisper™ للحفاظ على نضارة الخضراوات والفواكه وتقنية التجميد السريع للوصول السريع إلى المشروبات والحلويات المثلجة. وتضمن هذه الثلاجات الأنيقة عالية الأداء أن تكون استضافة الزوار في رمضان مريحة ومميزة في آن واحد.

أما بالنسبة لكفاءة سير أعمال المنزل خلال الاستعدادات لشهر رمضان، تُسهّل أنظمة العناية بالملابس المبتكرة من "إل جي" جداول الأعمال المزدحمة، فيستخدم جهاز LG Styler تقنية Dual TrueSteam ومزايا مثل Dynamic MovingHanger وQuickRefresh لإنعاش الثياب والعباءات بلطف وإزالة الروائح الكريهة منها وتقليل التجاعيد، مما يجعلها جاهزة لكل مناسبة بأقل جهد.

ولزيادة الراحة، تشمل عروض "إل جي" الشاملة لشهر رمضان أيضاً عروضاً خاصة على مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية، مما يتيح للعملاء ترقية مطابخهم وأماكن معيشتهم لتكون أكثر كفاءةً وترحيباً خلال الشهر الفضيل.

يُعدّ شهر رمضان فترةً للتأمل والهدوء، لذا فإنّ تهيئة بيئة نظيفة وهادئة تُعدّ أمراً بالغ الأهمية. ويضمن جهاز تنقية الهواء PuriCare™ Alpha من "إل جي" أجواءً هادئةً ومُريحةً في المجلس، حيث يُنقي الهواء من الغبار والجسيمات الأخرى المسببة للحساسية ويُزيل الروائح المنزلية ليمنحكم هواءً نقياً ومنعشاً. وسواء كانت رائحة البخور تفوح في الأرجاء أو كانت روائح الطعام الشهية تُضفي على المكان نفحةً خاصة، فإنّ أجهزة تنقية الهواء من "إل جي" تُحافظ على أجواء مريحة للجميع.

تُضفي أجهزة "إل جي" لمسة جمالية على المجالس العصرية، فهي مصممة بعناية فائقة لتجمع بين الأناقة والراحة والتطور التقني. وتمثل هذه المنتجات المبتكرة، كالثلاجات الأنيقة وجهاز LG Styler الأنيق والعملي وجهاز LG's PuriCare™ Air Purifier Alpha المتطور والهادئ مزيجاً مثالياً بين الأناقة والعملية.

وإلى جانب مجموعة المجلس الفاخرة، يمكن لمتسوقي رمضان الاستفادة من خصومات على مجموعة أجهزة "إل جي" المنزلية الأوسع. وتشمل عروضها ثلاجات وغسالات مزودة بمستشعرات تعمل بالذكاء الاصطناعي ودورات غسيل مبرمجة مسبقاً ومزايا مصممة لتسهيل المهام اليومية وجعلها أكثر راحة.

تفضلوا بزيارة قسم مجموعة المجلس من "إل جي" لاستكشاف الحلول المتميزة أو قسم عروض الأجهزة المنزلية للاطلاع على عروض رمضان الحصرية التي سترتقي بمستوى منازلكم خلال هذا الشهر الفضيل.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2921213/LG.jpg