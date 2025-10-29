اختتام حدث "أسابيع تايوان 2025" بنجاح، ما يبرز تقدم سوق رأس المال التايواني

تايبيه، 29 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- اختُتمت النسخة الأولى بنجاح من "أسابيع تايوان" في 23 أكتوبر بعد تسعة أيام من المنتديات والمعارض، وقد كانت خاضعة لتنظيم كلٍ من بورصة تايوان للأوراق المالية ( TWSE )، وبورصة تايبيه ( TPEx )، وبورصة تايوان للعقود الآجلة ( TAIFEX )، وشركة الإيداع والمقاصة التايوانية ( TDCC )، بالتعاون مع وتحت إشراف هيئة الإشراف المالي ( FSC ). شكّل الحدث خطوة مهمة نحو رؤية تايوان لتصبح مركزًا آسيويًا لإدارة الأصول ( AAMC ) ، حيث استقطب مشاركة بورصات عالمية، ومستثمرين مؤسسيين، وقادة هذه الصناعة.

ألقى رئيس الوزراء Cho Jung-tai كلمة عبر الفيديو خلال حفل الافتتاح (بتاريخ 15/10) سلّط فيها الضوء على إمكانات السوق المالية في تايوان، والتزام الحكومة بتطوير مركز آسيوي لإدارة الأصول ( AAMC ). وقد جذب حفل الافتتاح أكثر من 150 شركة مُدرجة في البورصة، وما يزيد عن 100 مؤسسة مالية، وقُرابةَ 80 ممثلاً من البورصات العالمية، ومستثمرين مؤسسيين. شهد منتدى مركز إدارة الأصول الآسيوي، الذي أقيم في اليوم نفسه، مشاركة 250 من ممثلي الصناعة، والأوساط الأكاديمية، ووسائل الإعلام؛ لمناقشة نتائج السياسات، والحوافز الضريبية، والفرص الإستراتيجية.

في 16 أكتوبر، بحث منتدى قمة أسواق رأس المال الآسيوية نمو الأسواق الإقليمية، وصناديق المؤشرات المتداولة ( ETFs ) للسندات في ظل التقلبات، وتدفقات الاستثمار عبر الحدود، بمشاركة أكثر من 150 متخصصًا. وفي الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر، استقطب معرض استثمارات صناديق المؤشرات المتداولة ( ETF ) في مركز معارض كاوهسيونغ أكثر من 23,000 زائر. تضمن المعرض خمس مناطق محددة المواضيع قدّمت تجارب تفاعلية، لتعزيز تثقيف المستثمرين مع إبراز حيوية أسواق رأس المال التايوانية وقطاع صناديق المؤشرات المتداولة ( ETF ).

وكانت الاستدامة والحوكمة أهم هذه المواضيع. جمع منتدى الاتجاهات الناشئة في علاقات المستثمرين والتفاعل معهم (بتاريخ 15/10) نحو 220 مشاركًا لمناقشة علاقات المستثمرين وممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة ( ESG )، بينما استقطب منتدى حوكمة الشركات في تايبيه (بتاريخ 16/10) ما يقرب من 700 مشارك لبحث تبني معايير مجلس معايير الاستدامة الدولية ( ISSB )، والاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة ( ESG )، والتمويل المستدام.

كان الابتكارُ محور الاهتمام في 21 أكتوبر مع إطلاق مبادرة رأس المال للابتكار في آسيا، ومنتدى ابتكارات الصناعة، ويوم عروض كأس الابتكار الآسيوي. وقد حضر أكثر من 300 مشارك من الحكومة، ورأس المال الاستثماري، والشركات الناشئة، وتنافس أكثر من 70 فريقًا - من بينهم تسع فِرق دولية - لربط الابتكار بموارد أسواق رأس المال.

من المحطات البارزة الأخرى: منتدى تدويل إدارة الأصول (بتاريخ 16/10)، ومنتدى حشد أموال القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية العامة - شراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء تايوان أفضل (بتاريخ 21/10)، اللذّين جمعا خبراء لمناقشة تخصيص الأصول، وإدارة الثروات، وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أبرزت فعاليات "أسابيع تايوان 2025" التقدم المُحرز في إدارة الأصول، والحوكمة، والاستدامة، والابتكار وتثقيف المستثمرين - مما وضع أساسًا قويًا لرؤية تايوان لتصبح مركزًا آسيويًا لإدارة الأصول ( AAMC ). مُستقبلًا، تعكف تايوان على مواصلة دفع الابتكار في المنتجات، وتعزيز التعاون عبر الحدود، وتنمية المواهب، والمشاركة العالمية لتعزيز مرونة السوق وقدرتها التنافسية.