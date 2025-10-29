Taiwan Weeks 2025が成功裏に閉幕、台湾の資本市場の発展を披露

台北、2025年10月29日 /PRNewswire/ -- 金融監督管理委員会（FSC）の指導のもと、台湾証券取引所（TWSE）、台北取引所（TPEx）、台湾先物取引所（TAIFEX）、台湾集中保管決済会社（TDCC）が共同で主催した初の「Taiwan Weeks」が、9日間にわたるフォーラムと展示会を経て、10月23日に成功裏に閉幕しました。本イベントは、台湾がアジア資産運用センター（AAMC）を目指すビジョンに向けた重要な一歩となり、世界各国の取引所、機関投資家、業界リーダーの参加を集めました。

開会式（10月15日）では、総統のCho Jung-tai 氏がビデオメッセージを寄せ、台湾の金融市場の潜在力と、政府によるアジア資産運用センター(Asian Asset Management Center)（AAMC）開発への取り組みを強調しました。開会式には、150社以上の上場企業、100以上の金融機関、そして国際取引所や機関投資家から約80名の代表者が参加しました。同日に開催されたアジア資産運用センターフォーラム(Asian Asset Management Center Forum)には、産業界、学界、メディアから250名が参加し、政策成果、税制優遇措置、戦略的機会について議論しました。

10月16日には、アジア資本市場サミットフォーラム(Asia Capital Markets SummitForum)が開催され、地域経済の成長、変動下における債券ETF、国境を越えた投資フローなどが議題となり、150名以上の専門家が参加しました。10月17日から19日まで、高雄展示センターで開催されたETF投資エキスポ(ETF Investment Expo)には、23,000人以上の来場者が訪れました。5つのテーマゾーンでは、インタラクティブな体験が提供され、投資家教育を強化するとともに、台湾の資本市場およびETF分野の活力を紹介しました。

持続可能性とガバナンスが主要テーマとなりました。投資家向け広報・エンゲージメントの新興トレンドフォーラム(Emerging Trends in Investor Relations and Engagement Forum )（10月15日）には220名が参加し、投資家向け広報やESGについて議論しました。一方、台北コーポレートガバナンスフォーラム)(Taipei Corporate Governance Forum（10月16日）には約700名が集まり、ISSBの導入、ESG投資、持続可能な金融について検討しました。

10月21日には、アジア・イノベーション・キャピタル・イニシアティブローンチ(Asia Innovation Capital Initiative launch)、産業イノベーションフォーラム(Industry Innovation Forum)、およびアジア・イノベーションカップ・デモデー(Asia Innovation Cup Demo Day)が開催され、イノベーションが主役となりました。政府関係者、ベンチャーキャピタル、スタートアップなど300名以上が参加し、9チームの国際チームを含む70以上のチームが、イノベーションと資本市場の資源を結びつける競争に挑みました。

その他のハイライトとして、資産運用の国際化フォーラム(Internationalization of Asset Management Forum )（10月16日）および民間資金を動員して公共インフラに投資するフォーラム ― 公民連携によるより良い台湾の構築(Forum onMobilizing Private Sector Funds to Invest in Public Infrastructure - Public-Private Collaboration to Build a Better Taiwan)（10月21日）が開催され、専門家が資産配分、ウェルスマネジメント、官民連携について議論しました。

Taiwan Weeks 2025では、資産運用、ガバナンス、持続可能性、イノベーション、投資家教育の進展が紹介され、台湾のAAMC構想に向けた強固な基盤が築かれました。今後も台湾は、市場の回復力と競争力を高めるために、製品イノベーション、国境を越えた協力、人材育成、そしてグローバルな連携を推進することにコミットしています。

SOURCE TWSE