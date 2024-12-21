اختتام فعاليات COMEUP 2024: مهرجان عالمي للشركات الناشئة يتخطى حدود الابتكار

سيول، كوريا الجنوبية، 21 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- أعلن منتدى الشركات الناشئة بكوريا (KSF، رئيس مجلس الإدارة سانغوو هان) عن اختتام فعاليات COMEUP 2024، الذي عُقد يومي 11 و12 دجنبر/كانون الأول في مركز المؤتمرات والمعارض COEX في سيول بنجاح. وقد استقبل الحدث شركات ناشئة ومستثمرين وشركات عالمية ورواد أعمال طموحين وعامة الجمهور من 45 دولة، مما رسخ سمعته الدولية.

COMEUP 2024 Concludes: A Global Startup Festival Breaking Boundaries of Innovation

وقد شارك ما يقرب من 260 شركة ناشئة من 45 دولة، أكثر من نصفها شركات دولية. عرضت أجنحة وطنية من الإمارات العربية المتحدة والهند واليابان والسويد تقنياتها، في حين شاركت 120 شركة ناشئة من 21 دولة، بما في ذلك ألمانيا والنمسا والسويد وجنوب أفريقيا، في جلسات عرض الأفكار والمعارض وفعاليات التواصل. كما شاركت منظمات مثل مركز التجارة الدولية (ITC) وبنك التنمية الأفريقي (AfDB).

ركز COMEUP 2024 على اتجاهات النظام البيئي التكنولوجي العالمي مثل التكنولوجيا العميقة والابتكار الداخلي والابتكار المستدام (SIS). في 11 دجنبر/كانون الأول، ناقش قمر أفتاب من شركة Wa'ed Ventures وسونغهيون بارك من شركة Rebellions الابتكار العابر للحدود. في 12 دجنبر/كانون الأول، تحدث سو جونغ كيم، الرئيس التنفيذي لشركة INNOSPACE، عن الفرص المتاحة في صناعة الفضاء، مما لفت الانتباه بشكل كبير.

توجت فعالية عرض العلاقات مع المستثمرين العامة Startup Valley كل من Toonimotion وForetell My Health وPOSCORE كفائزين في Rookie League، مما ضمن لهم مكانًا في Viva Technology 2025 في فرنسا. ومن أبرز المرشحين النهائيين الآخرين CUBIG وZETIC.ai وTublet Korea، وهي شركات معروفة بتقدمها في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

سهّل برنامج Open Innovation Ground التعاون بين الشركات الناشئة وشركات مثل Microsoft وNVIDIA وHyundai Motor وSiemens. تضمنت جلسات المواءمة المخصصة محادثات الخبراء حول التوسع العالمي والتمويل، في حين أتاحت منصة On the COMEUP إجراء 1900 مطابقة أعمال ناجحة، وهو ما يضاعف تقريباً الرقم القياسي المسجل العام الماضي.

سلّط مسار الابتكار الداخلي الضوء على الشركات الناشئة الأجنبية، بما في ذلك شركة AiMA Beyond AI، وهي شركة إسبانية تعمل على تطوير حلول رقمية بشرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي حظيت بالاهتمام لابتكاراتها وجهودها لدخول السوق في كوريا.

قال سانغوو هان، رئيس مجلس إدارة منتدى الشركات الناشئة في كوريا: "لقد أصبح COMEUP 2024 مهرجانًا عالميًا تتعاون فيه الشركات الناشئة والمستثمرون في جميع أنحاء العالم ويتخطون حدود الابتكار ويشكلون المستقبل. سنواصل دعم الشركات الناشئة في مواجهة التحديات الجديدة وتحقيق النجاح العالمي."

تتوفّر أبرز أحداث منتدى COMEUP 2024 والإعادات على قناته الرسمية على يوتيوب.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2585755/comeup.jpg