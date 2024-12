COMEUP 2024 se termine : un festival mondial des startups pour briser les frontières de l'innovation

SÉOUL, Corée du Sud, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le Korea Startup Forum (KSF, président Sangwoo Han) a annoncé que COMEUP 2024, qui s'est tenu les 11 et 12 décembre au COEX à Séoul, s'est achevé avec succès. L'événement a accueilli des startups, des investisseurs, des entreprises internationales, des entrepreneurs en herbe et le grand public de 45 pays, établissant ainsi sa réputation internationale.

COMEUP 2024 Concludes: A Global Startup Festival Breaking Boundaries of Innovation

Environ 260 startups de 45 pays ont participé, dont plus de la moitié sont des entreprises internationales. Les pavillons nationaux des Émirats arabes unis, de l'Inde, du Japon et de la Suède ont présenté des technologies, tandis que 120 startups de 21 pays, dont l'Allemagne, l'Autriche, la Suède et l'Afrique du Sud, ont participé à des séances de présentation, à des expositions et à des événements de mise en réseau. Des organisations telles que le Centre du commerce international (CCI) et la Banque africaine de développement (BAD) y ont également participé.

COMEUP 2024 a mis l'accent sur les tendances de l'écosystème technologique mondial telles que la technologie profonde, l'innovation entrante et l'innovation durable (SIS). Le 11 décembre, Qamar Aftab de Wa'ed Ventures et Sunghyun Park de Rebellions ont discuté de l'innovation transfrontalière. Le 12 décembre, SooJong Kim, PDG d'INNOSPACE, a parlé des opportunités dans l'industrie spatiale, ce qui a suscité une grande attention.

L'événement public de pitching « IR Startup Valley » a désigné Toonimotion, Foretell My Health et POSCORE comme vainqueurs de la Rookie League, leur assurant une place à Viva Technology 2025 en France. Parmi les autres finalistes notables figurent CUBIG, ZETIC.ai et Tublet Korea, qui sont reconnus pour leurs avancées dans des domaines tels que l'IA et la cybersécurité.

Le programme « Open Innovation Ground » a facilité les collaborations entre des startups et des entreprises telles que Microsoft, NVIDIA, Hyundai Motor et Siemens. Des sessions de jumelage personnalisées ont été organisées, avec des conférences d'experts sur l'expansion mondiale et le financement, tandis que la plateforme On the COMEUP a permis 1 900 jumelages réussis, soit près du double du record de l'année dernière.

Le volet « Inbound Innovation » a mis en lumière des startups étrangères, notamment AiMA Beyond AI, une entreprise espagnole qui développe des solutions humaines numériques basées sur l'IA, qui a suscité l'intérêt du fait de ses innovations et pour ses efforts d'entrée sur le marché coréen.

Sangwoo Han, président du Korea Startup Forum, a déclaré : « COMEUP 2024 est devenu un festival mondial où les startups et les investisseurs du monde entier collaborent, repoussent les limites de l'innovation et façonnent l'avenir. Nous continuerons à aider les startups à relever de nouveaux défis et à réussir au niveau mondial. »

Les temps forts et les rediffusions de COMEUP 2024 sont disponibles sur sa chaîne YouTube officielle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2585755/comeup.jpg