COMEUP 2024 abgeschlossen: Ein globales Startup-Festival, das die Grenzen der Innovation überwindet

SEOUL, Südkorea, 20. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Das Korea Startup Forum (KSF, Chairman Sangwoo Han) gab bekannt, dass die COMEUP 2024, die am 11. und 12. Dezember im COEX in Seoul stattfand, erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Veranstaltung begrüßte Start-ups, Investoren, globale Unternehmen, aufstrebende Unternehmer und die breite Öffentlichkeit aus 45 Ländern und begründete ihren internationalen Ruf.

Rund 260 Start-ups aus 45 Ländern nahmen teil, mehr als die Hälfte davon waren internationale Unternehmen. Nationale Pavillons aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Japan und Schweden präsentierten Technologien, während 120 Start-ups aus 21 Ländern, darunter Deutschland, Österreich, Schweden und Südafrika, an Pitching-Sessions, Ausstellungen und Networking-Veranstaltungen teilnahmen. Organisationen wie das International Trade Center (ITC) und die Africa Development Bank (AfDB) nahmen ebenfalls teil.

Die COMEUP 2024 konzentrierte sich auf globale Trends im Tech-Ökosystem wie Deep Tech, Inbound-Innovation und nachhaltige Innovation (SIS). Am 11. Dezember diskutierten Qamar Aftab von Wa'ed Ventures und Sunghyun Park von Rebellions über grenzüberschreitende Innovation. Am 12. Dezember sprach SooJong Kim, CEO von INNOSPACE, über Möglichkeiten in der Raumfahrtindustrie und erregte damit große Aufmerksamkeit.

Bei der öffentlichen IR-Pitching-Veranstaltung Startup Valley wurden Toonimotion, Foretell My Health und POSCORE zu den Gewinnern der Rookie League gekürt und sicherten sich damit ihre Plätze auf der Viva Technology 2025 in Frankreich. Weitere bemerkenswerte Finalisten waren CUBIG, ZETIC.ai und Tublet Korea, die für Fortschritte in Bereichen wie KI und Cybersicherheit ausgezeichnet wurden.

Das Open Innovation Ground Programm ermöglichte die Zusammenarbeit zwischen Start-ups und Unternehmen wie Microsoft, NVIDIA, Hyundai Motor und Siemens. In maßgeschneiderten Matchmaking-Sitzungen wurden Expertengespräche über globale Expansion und Finanzierung geführt, während die Plattform On the COMEUP 1.900 erfolgreiche Geschäftsanbahnungen ermöglichte, was fast eine Verdoppelung des Rekords vom letzten Jahr bedeutet.

Der Inbound Innovation-Track stellte ausländische Start-ups in den Mittelpunkt, darunter AiMA Beyond AI, ein spanisches Unternehmen, das KI-gestützte digitale Lösungen für den Menschen entwickelt und mit seinen Innovationen und Markteintrittsbemühungen in Korea Aufmerksamkeit erregte.

Sangwoo Han, Chairman des Korea Startup Forum, erklärte: „Die COMEUP 2024 hat sich zu einem globalen Festival entwickelt, auf dem Startups und Investoren weltweit zusammenarbeiten, Innovationsgrenzen überwinden und die Zukunft gestalten. Wir werden Start-ups weiterhin dabei unterstützen, neue Herausforderungen anzunehmen und weltweit erfolgreich zu sein."

Die Highlights und Wiederholungen der COMEUP 2024 sind auf dem offiziellen YouTube-Kanal verfügbar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2585755/comeup.jpg