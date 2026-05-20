اختتام فعاليات محطة قوانغدونغ من المهرجان الدولي لشعر الشباب عام 2026 Middle East - Arabic Middle East - English South 20 مايو, 2026, 23:33 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال قوانغتشو، الصين، 20 مايو 2026 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من South: في رحلة نهرية ليلية على نهر اللؤلؤ في قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ في جنوب الصين، جلس شعراء من الصين والعالم العربي على سطح المركب المكشوف، يتبادلون أحاديث هادئة بين القراءات، فيما كانت أضواء المدينة تنساب فوق الماء. قال الشاعر التونسي أنور بن حسين: «ظننت أننا سنكتفي بقراءة الشعر في فندق، أو ربما في قاعة مؤتمرات. وربما نزور متحفًا أو اثنين. لكنني أشعر كأنني في حلم، وما زلت أكرر ذلك... كأنني في حلم.»

«فماذا ستقول لو صحوتَ من هذا الحلم؟» «عُد. لا خيار أمامك.» Continue Reading

Speed Speed 1 2 3 4 5

مثّلت الرحلة النهرية التي أُقيمت في 12 مايو اللحظات الختامية لمحطة قوانغدونغ من المهرجان الدولي لشعر الشباب عام 2026 (الدورة الخاصة بالصين والدول العربية)، وهو برنامج ثقافي استمر خمسة أيام وجمع أكثر من 100 شاعر وكاتب وباحث في الأدب من الدول العربية والصين.

سيواصل المهرجان، الذي يستمر حتى 17 مايو، فعالياته في محطة بكين. ينظمه اتحاد الكتّاب الصينيين. منذ إطلاقه عام 2024، تطوّر ليصبح منصة للتبادل الأدبي بين الثقافات تجمع كتّابًا شبابًا من الصين ومناطق أخرى. تنقسم الدورة الخاصة بالصين والدول العربية إلى مرحلتين: محطة قوانغدونغ، ثم برنامج ختامي في بكين.

في قوانغدونغ، أمضى المشاركون خمسة أيام متنقلين بين قوانغتشو وشنتشن. جمع البرنامج بين زيارات إلى معالم حضرية تاريخية ومعاصرة، من بينها متحف فن الأوبرا الكانتونية، وبرج كانتون، وتينسنت، وهواوي، وShenzhen Bay Cultural Park. عكست هذه الأماكن جانبين من ملامح المنطقة: التاريخ الثقافي العريق لقوانغتشو، والتطور السريع لشنتشن القائم على التكنولوجيا والابتكار.

شمل البرنامج في كلتا المدينتين قراءات شعرية، وزيارات ثقافية، ونقاشات جماعية. لكن اللحظات الأعمق أثرًا جاءت غالبًا خارج البرنامج الرسمي، في الحافلات، وأثناء الوجبات، وفي الأحاديث الهادئة بين المشاركين.

لم يكن أبرز ما لفت الانتباه ما رآه المشاركون فحسب، بل عمق تفاعلهم مع التجربة أيضًا.

«أنا سعيدة جدًا بعودتي إلى قوانغتشو من جديد. فهذه المدينة تحمل بعضًا من أصعب ذكريات حياتي. قبل وصولي، كنت قد قررت بالفعل أن أكتب قصيدة لهذه المدينة. أثناء الكتابة، غمرتني المشاعر إلى حد أنني عجزت في بعض اللحظات عن المتابعة. أصبحت القصيدة هديتي الشخصية إلى قوانغتشو، وهي هدية أعتز بها كثيرًا.» )ميرا أحمد، مؤلفة «مدينة الزهور»(.

«على الطريق إلى شنتشن، تكثر التلال والأشجار، وتمتد الخضرة في كل مكان. وتذكّرني هذه الخضرة دائمًا بفكرة غرس بذور مستقبل ناجح ورعايتها. وشعرت أيضًا بأنني في بيتي، فالصينيون مضيافون للغاية، وأنا أقدّر ذلك حقًا. ثم كتبت قصيدة. لم أتخيل قط أنني أستطيع الكتابة هنا، لكنها جاءت فجأة. هكذا هو الشعر، لا يمكنك التحكم فيه بالكامل.» ) أنور بن حسين، مؤلف «قوانغتشو»(.

تشكّل هذه الأصوات مجتمعة انطباعًا مشتركًا عن الرحلة: لم يكن الشعر هنا مجردًا أو بعيدًا، بل كان وثيق الصلة بالتجربة المعاشة. تجلّى في الحركة، وفي المناظر الطبيعية، وفي اللقاءات، وفي العاطفة.

ومع تراكم هذه اللحظات، برز سؤال بهدوء: في عالم لا يزال مثقلًا بالصراع وعدم اليقين، هل ما زالت للشعر والأدب أهمية؟

بالنسبة إلى كثير من المشاركين، لم تأتِ الإجابة بصريح العبارة، بل تكشفت من خلال التجربة.

في قوانغدونغ، لم يكن الشعر منفصلًا عن الواقع. بل كان ينبثق من داخله، هشًا وآنيًا وإنسانيًا بعمق، ويتشكّل أثناء السفر واللقاء والتخاطب عبر اللغات. بهذا المعنى، لم يكن ما كُتب هنا خاتمة. بل كان شيئًا لا يزال يتكشف ويمضي قدمًا، مثل النهر الذي حمل الليلة الأخيرة بعيدًا.

فيديو: https://mma.prnewswire.com/media/2982927/2026_International_Youth_Poetry_Festival_concludes_its_Guangdong_leg.mp4

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2982931/1.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2982932/2.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2982928/3.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2982929/4.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2982930/5.jpg