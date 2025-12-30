Inside China | Kishore Mahbubani: اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في شنجن قد يلهم التنمية العالمية

غوانغتشو، الصين، 30 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أفادت التقارير الإخبارية من South:

أن شنجن استضافت مؤخرًا اجتماع كبار المسؤولين غير الرسمي التابع لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، وقد تم التأكيد على أن المدينة ستكون مقر اجتماع قادة الاقتصاد في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) لعام 2026.

عاد Kishore Mahbubani، السفير السابق لسنغافورة لدى الأمم المتحدة — والذي حضر أول اجتماع لقادة الاقتصاد في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) عام 1993— مؤخرًا إلى المدينة. وقد اقترب بشدة من أجواء شنجن، التي وصفها بأنها "أسرع مدينة تطورًا في تاريخ العالم"، بعين التحليل والفضول العلمي.

قال Mahbubani: "عندما يزور قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) هذه المدينة، سيُبهَرون حقًا". "ما أنجزته شنجن يمكن أن يكون مصدر إلهام حقيقي للعالم".

ويؤكد أن مصدر هذا الإلهام يكمن في التحوّل الصناعي للمدينة. تذكر Mahbubani وهو واقفًا فوق ناطحة سحاب تطل على خليج شنجن، كيف كان منظر المدينة قبل عقود من هونغ كونغ. قال: "لم يكن هناك شيء هنا — سوى حقول الأرز". "أما اليوم، فإن أفق المدينة ينافس أفق كبريات المدن العالمية".

في BYD، الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية ومقرها شنجن، قام Mahbubani بتجربة طرازات جديدة من السيارات، وشاهد عروضًا توضيحية تتعلق بتقنية بطاريات الشفرات الخاصة بالشركة.

تأسست شركة BYD منذ ثلاثة عقود، وتعمل الآن في 116 دولة ومنطقة. بالنسبة لـ Mahbubani، يعكس صعودها التحوّل الأوسع لشنجن من التصنيع الأساسي إلى التكنولوجيا المتقدمة.

ويصادف هذا العام الذكرى الـ 45 لتعيين شنجن كمنطقة اقتصادية خاصة. وخلال هذه الفترة، نمت المدينة لتصبح واحدة من أكبر الاقتصادات الحضرية في بر الصين الرئيسي، وتُعتبر على نطاق واسع بمثابة مختبر لتجريب سياسات التنمية في الصين.

وأشار Mahbubani إلى أن نقاط القوة في شنجن ليست اقتصادية فقط، بل مؤسسية أيضًا. ففي مركز الابتكار وريادة الأعمال للشباب بين شنجن وهونغ كونغ، التقى بالشركات الناشئة والشركات الممولة من هونغ كونغ التي تستفيد من خدمات حكومية متكاملة ودعم سياسي — وهو نهج وصفه بأنه فعال وقابل للتكرار.

وفي رأيه، تمثل مسيرة شنجن التنموية على مدى 45 عامًا أيضًا قصة تحول العلاقات مع هونغ كونغ — من تأثير أحادي الجانب إلى تعزيز متبادل.

وبفضل شباب سكانها ونظامها المبتكر الثري، تواصل شنجن جذب الصناعات الناشئة، بدءًا من المركبات الكهربائية وصولاً إلى الواقع المعزز. وفي وقت يشهد تباطؤًا في النمو الاقتصادي العالمي، يرى Mahbubani أن المدينة تقدم طريقة مختلفة للتفكير في التنمية.

قال Mahbubani: "ما أنجزته شنجن يمكن أن يكون مصدر إلهام حقيقي للدول، ليُدركوا مدى التقدم الذي يمكن تحقيقه في فترة زمنية قصيرة جدًا".

