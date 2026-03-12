نائبة في المجلس الوطني لنواب الشعب تؤكد لمراسل مصري أن الدعم السياسي والابتكار التكنولوجي يعززان دخل المزارعين في قوانغدونغ

قوانغتشو، الصين, 12 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- تتواصل في بكين، من 5 إلى 12 مارس، أعمال الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وسط اهتمام عالمي، بما في ذلك اهتمام الشركاء الإعلاميين الدوليين لـ South.

وجمعت South أسئلة من أعضاء منصة التعاون الإعلامي لطريق الحرير البحري، وطرحتها على نواب المجلس الوطني لنواب الشعب (NPC) للرد عليها.

وفي هذه الحلقة من برنامج Dialogue Beyond Borders، يطرح صحفي من كايرو 24 سؤالاً حول الكيفية التي يمكن لمصر من خلالها الاستفادة من تجربة الصين في النهضة الريفية.

وتنقل مراسلة South، ليو شياودي، السؤال إلى نائبة المجلس الوطني لنواب الشعب تشن هوي، التي تدير نشاطاً تجارياً لإنتاج يوسفي غونغان (Gonggan) في ريف قوانغدونغ. وتكشف قصتها كيف تسهم السياسات الداعمة والابتكار التكنولوجي في دفع النهضة الريفية في الصين، وما الدروس التي يمكن للدول النامية، ومنها مصر، الاستفادة منها.

فيديو: https://www.youtube.com/watch?v=P-dgQ76TnrU