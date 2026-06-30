اختتام مؤتمر ومعرض CIC العالمي للذكاء الاصطناعي والبناء الذكي 2026 بنجاح بعد تسجيل أكثر من 12,000 زيارة

استكشاف فرص جديدة في التنفيذ الرقمي معًا

هونغ كونغ، 30 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- اختُتمت فعالية CIC Global AI and Smart Construction Conference and Exhibition (GASCCE) 2026، التي نظمها مجلس صناعة البناء (CIC) بالتعاون مع مكتب التنمية (DEVB) التابع لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بنجاح كبير في Hong Kong Science Park. سجّلت الفعالية، التي امتدت يومين (24 و25 يونيو)، أكثر من 12,000 مشاركة وزيارة، في الموقع وعبر الإنترنت، وجمعت خبراء بارزين من هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني ومن الخارج لتبادل رؤى استشرافية، بما أرسى أساسًا متينًا للابتكار والتحول الرقمي في القطاع.

Ms. Bernadette LINN, Secretary for Development (6th left) officiates at the Grand Opening Ceremony with Ir Prof. Thomas HO, Chairman of the CIC (6th right), Ir Albert CHENG, Executive Director of the CIC (5th left), Ir Prof. Alfred SIT, Chairperson of the Committee on Smart Construction of the CIC (4th left), Ir Joseph LO, Head of Project Strategy and Governance Office, Development Bureau (5th right), and Prof. Jack CHENG, Chairperson of the GASCCE Organising Committee (4th right), picture with speakers on the first day of GASCCE The two-day conference and exhibition attracts 12,000 visits on-site and online

ركز GASCCE على ثلاثة محاور تقنية رئيسية هي الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والاقتصاد منخفض الارتفاع (LAE). شهدت المؤتمرات مشاركة أكثر من 40 متحدثًا بارزًا من هونغ كونغ وخارجها، وحظيت بتفاعل واسع. وفي الوقت نفسه، ضمّ المعرض أكثر من 50 عارضًا متخصصًا في التكنولوجيا من الأسواق المحلية والخارجية، استعرضوا حلولًا في مجالات تحسين التصميم، وسلامة البناء، ومراقبة الموقع، وإدارة الأصول، والتشغيل والصيانة، واتخاذ القرار الذكي، وقدّم المعرض بذلك صورة شاملة عن كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل ممارسات البناء.

حظي اليوم الأول من المعرض و«مؤتمر الذكاء الاصطناعي» بإقبالٍ واسع. وقالت Bernadette LINN، وزيرة التنمية بمكتب التنمية (DEVB)، خلال حفل الافتتاح الرسمي، إن التزام الحكومة بالابتكار والتحول الرقمي عزز مكانة هونغ كونغ باعتبارها مركزًا دوليًا للبنية التحتية، ما أكسب هونغ كونغ تقديرًا عالميًا بارزًا.

وقال البروفيسور المهندس Thomas HO، رئيس مجلس صناعة البناء :(CIC) «وفقًا لأحدث إصدار من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر في عام 2026 عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، تحتل هونغ كونغ المرتبة الثانية عالميًا، بما يعكس أداءها الاقتصادي المتين ومرونتها». وأضاف أن القطاع دأب على تعزيز وتنفيذ مبادرات مثل نظام سلامة الموقع الذكي (4S) و«Construction Digitalisation Roadmap for Hong «Kong، مما يرسخ أساسًا متينًا للتوسع في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

ركز «مؤتمر الروبوتات والاقتصاد منخفض الارتفاع»، الذي استُهل بكلمة افتتاحية ألقاها المهندس Ricky LAU، الأمين الدائم للتنمية (الأشغال) في مكتب التنمية (DEVB)، على تطبيق الروبوتات وتطويرها في قطاع البناء. وأثار المتحدثون مزيدًا من النقاشات المعمّقة حول استخدام الطائرات بدون طيار والتقنيات المرتبطة بها في البناء الذكي. استعرض عضوا المجلس التشريعي Elizabeth QUAT وDuncan CHIU في كلمتيهما آفاق تطور الاقتصاد منخفض الارتفاع والأدوات الرقمية في هونغ كونغ.

وفي ختام GASCCE، قال البروفيسور Jack CHENG، رئيس اللجنة المنظمة لـ:GASCCE «أظهر GASCCE بوضوح أن تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاقتصاد منخفض الارتفاع تنتقل من حيز المفهوم إلى التطبيق، وتندمج تدريجيًا في جميع مراحل دورة حياة البناء».

واستشرافًا للمرحلة المقبلة، جدّد المهندس Albert CHENG، المدير التنفيذي لمجلس صناعة البناء (CIC)، التأكيد على الأهداف التي يواصل المجلس العمل على تحقيقها قائلًا: «يتمثل دورنا في تحويل الزخم إلى قدرات عملية وتبنٍّ فعلي. ونمضي في ذلك عبر ثلاثة مجالات: تنمية المواهب، من خلال تزويد القوى العاملة بمهارات عملية في المجال الرقمي ومجال الذكاء الاصطناعي؛ ومنصات القطاع، عبر تعزيز التعاون وتبادل الحلول؛ والدعم التمويلي، من خلال تقديم الدعم عبر Construction Innovation and Technology Fund لتبنّي التقنيات، بما يعزز القدرة التنافسية العامة للقطاع».

وسيواصل مجلس صناعة البناء (CIC) إعطاء الأولوية للابتكار والتكنولوجيا، وتعميق إدماج الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاقتصاد منخفض الارتفاع في قطاع البناء، وتعزيز التعاون بين القطاعات والتبادل الدولي. كما يعتزم مجلس صناعة البناء (CIC) تعزيز مبادرات التدريب والبحث، بما يزوّد المتخصصين في القطاع بمهارات تقنية جديدة لتحسين السلامة وكفاءة إدارة الأصول واتخاذ القرار الذكي، ويوفر زخمًا متواصلًا للتنمية المستدامة لقطاع البناء في هونغ كونغ.

لمزيد من التفاصيل حول GASCCE، يرجى زيارة .events.cic.hk/event/GASCCE

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