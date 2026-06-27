2026香港建造業議會國際人工智能及智慧建造論壇暨展覽圓滿落幕，觀展人次超1.2萬

展會首日及「AI專題會議」反響熱烈。香港政府發展局局長甯漢豪(Bernadette LINN)女士在開幕典禮上表示，香港政府對創新與數碼化轉型的承諾，進一步推動香港成為國際基礎設施中心，在全球範圍內獲得了廣泛認可。

建造業議會主席何安誠(Thomas HO)教授工程師表示：「根據國際管理發展學院(International Institute for Management Development) 2026年發佈的最新《世界競爭力年報》(World Competitiveness Yearbook)，香港的整體全球排名位列第二，體現了其紮實的經濟表現與韌性。」他補充說，業界一直在積極推進落地安全智慧工地系統(4S)以及《香港建造業數碼化路線圖》等舉措，為AI和機器人技術的大規模應用築牢堅實基礎。

由香港發展局常任秘書長（工務）劉俊傑(Ricky LAU)工程師致開幕辭的「機器人技術與低空經濟專題會議」，聚焦建造領域機器人的應用與發展。演講嘉賓們還圍繞無人機及相關技術在智能建造中的應用展開了深度探討。香港立法會議員葛珮帆(Elizabeth QUAT)及邱達根(Duncan CHIU)也在演講中分享了香港低空經濟與數碼化工具的發展前景。

在GASCCE閉幕環節，GASCCE組委會主席鄭展鵬(Jack CHENG)教授表示：「本次GASCCE清晰展現了AI、機器人、低空經濟等技術正從概念走向落地實踐，並逐步融入建造全生命週期的各個環節。」

展望未來，建造業議會執行總監鄭定寧(Albert CHENG)工程師重申了CIC的持續發展目標：「我們的作用是將發展勢能轉化為實際能力與技術落地。我們從三大方向予以推進：一是人才培養，讓從業者掌握實用的數碼化與AI技能；二是搭建行業平台，促進協作與解決方案交流；三是資金支持，通過建造業創新及科技基金提供幫扶，在推動技術應用的同時全面提升行業整體競爭力。」

香港建造業議會將持續聚焦創新科技，深化AI、機器人與低空經濟在建造領域的融合應用，推動跨行業協作與國際交流。同時CIC計劃強化培訓與科研項目，幫助行業從業者掌握新技術技能，提升施工安全、資產管理效率與智能決策水平，借此為香港建造業的可持續發展注入持久動力。

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SOURCE 建造業議會