اختيار وكالة Assembly في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكون الوكالة الرسمية لخدمات تحسين محركات البحث وتحليلات الويب وتصميم تجربة وواجهة المستخدم لشركة AL-FUTTAIM AUTOMOTIVE

تُعد Al-Futtaim Automotive جزءًا من مجموعة Al-Futtaim Group الشهيرة، وتدير محفظة واسعة من العلامات التجارية والخدمات المتعلقة بالسيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وبفضل بنيتها التحتية القوية وشبكة صالات العرض ومراكز الخدمة الواسعة، تمكنت شركة Al-Futtaim Automotive من ترسيخ مكانتها كقائد للسوق من خلال التزامها بالجودة والاعتمادية.

هذا وأعرب فيصل دين، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Assembly في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA، عن حماسه الشديد لهذه الشراكة، قائلًا: "نحن متحمسون للتعاون مع شركة Al-Futtaim Automotive، الشركة التي تشاركنا شغفنا بالابتكار والنهج المتمركز حول العملاء. ستمكننا خبرتنا في مجال البيانات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المواهب التي تتمتع بها شركتنا، من تقديم قيمة استثنائية ودفع نمو شركة Al-Futtaim Automotive إلى الأمام".

قدمت Assembly استراتيجية شاملة لعملية تسليم سلسة، تتضمن عمليتا تدقيق مفصلة لموقع شركة Al-Futtaim Automotive وتحسينات محددة لشركتي Toyota وBYD في مجال محركات البحث SEO، كونهم نموذجين من أبرز العلامات التجارية الرائدة لدى الشركة. كما أكدت الشركة على نهجها الشامل الذي يجمع بين تحسين محركات البحث SEO وتصميم تجربة وواجهة المستخدم UI/UX وتحليلات البيانات، لضمان جمع وتقديم البيانات بشكل متكامل ومتسق. ويهدف هذا الأسلوب الشامل إلى التكيف بسرعة مع أي تغييرات في تتبع التحليلات وتصميم تجارب وواجهة المستخدم UX/UI، مما يسهل عملية تخطيط وتنفيذ المحتوى بشكل منسق.

رغم تكليفها بإدارة 22 علامة تجارية في وقت واحد، أخذت وكالة Assembly هذه المهمة على عاتقها، إذ قامت بتخصيص الموارد اللازمة مقدمًا، وشكّلت فرقًا مختلفة لكل علامة تجارية تابعة لشركة Al-Futtaim Automotive. وقد ساهم هذا الأسلوب في تحقيق انتقال سلس وبدء المهام الرئيسية بشكل فوري ومتزامن.

ومن جانبه، علّق كتيب بلخوجة، مدير مركز العملاء لدى شركة Al-Futtaim Automotive، على هذا التعاون الاستراتيجي قائلًا: "أظهرت وكالة Assembly عمقًا في الفهم والخبرة في مجالي تحسين محركات البحث SEO والبيانات والتحليلات. ويتماشى هذا النهج مع أهدافنا، حيث نواصل توسيع بصمتنا الرقمية وتسريع التحول التجاري عبر العلامات التجارية المختلفة. ستكون الوكالة شريكًا رئيسيًا في تعزيز تجربة المستخدم عبر جميع العلامات التجارية ضمن محفظة شركة Al-Futtaim Automotive، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة رضا العملاء، وتوليد حركة مرور عالية الجودة لمواقعنا الإلكترونية، وجذب العملاء المحتملين، وتعزيز نمو الأعمال".

تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في استراتيجية شركة Al-Futtaim Automotive نحو تبني التحول الرقمي ودفع الابتكارات التي تتمحور حول العملاء، وتؤكد على التزامهم بالاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز تجارب العملاء وتعزيز نمو الأعمال في كل نقطة تواصل.

يبدأ سريان هذا التعاون بشكل فوري.

نبذة عن وكالة ASSEMBLY

تعد Assembly وكالة عالمية رائدة في مجال الإعلام متعدد القنوات، حيث تعمل على جمع البيانات والمواهب والتكنولوجيا لتحفيز النمو لأفضل العلامات التجارية في العالم. ويجمع نهجنا الشامل روايات العلامات التجارية الجذابة بمجموعة شاملة من القدرات الإعلامية العالمية، مما يؤدي إلى تعزيز الأداء والتوسع الكبير في الأعمال. وتدعم منصة STAGE مبادرات الوكالة، فهي نظام التشغيل الخاص بنا، ويعمل على تنفيذ تلك المبادرات فريق عالمي متخصص يضم أكثر من 2300 خبير عبر 35 مكتبًا حول العالم. تقود Assembly، من خلال التزامها بالعمل الهادف، الطريق في التأثير الاجتماعي والبيئي داخل نطاق الوكالة. باعتبارها عضوًا فخريًا في شبكة Stagwell، وهي شبكة رائدة تسعى إلى إحداث ثورة في عالم التسويق، تواصل وكالة Assembly رفع معايير التميز إلى آفاق جديدة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة assemblyglobal.com.

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:

Mariana Delacqua

[email protected]

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