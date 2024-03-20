استثمار من جانب Terra Drone في Aloft Technologies لدخول السوق الأمريكية وتعزيز تطوير UTM العالمي

طوكيو، 20 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Terra Drone Corporation (Terra Drone)، وهي شركة رائدة في مجال توفير تكنولوجيا الطائرات من دون طيار والتنقل الجوي المتقدم (AAM) والتي يقع مقرها في اليابان، عن استثمارها في Aloft Technologies (Aloft)، وهي شركة تركز على تطوير UTM، وتعد رائدة مجالها في أسطول الطائرات من دون طيار وإدارة المجال الجوي في الولايات المتحدة.

وهذا الاستثمار يجعل Terra Drone أكبر مساهم في Aloft، حيث أصبحت Aloft شركة تابعة لشركة Terra Drone. وبالإضافة إلى ذلك، تم تعيين Yuki Ueno، المدير التنفيذي لشركة Terra Drone، في مجلس إدارة Aloft.

About Aloft

وتمثل هذه الشراكة أيضًا الدخول الرسمي لشركة Terra Drone إلى السوق الأمريكية، والتي تُعرف بأنها أكبر سوق في العالم للطائرات من دون طيار والصواريخ المضادة للطائرات. ومن خلال التعاون مع Aloft، واعتبار Unifly، مزودة UTM التي يقع مقرها في بلجيكا شركةً تابعة لـ Terra Drone، فإن Terra Drone في وضع يسمح لها بالمساهمة في التطوير العالمي لنظام UTM البيئي.

تأسست Aloft في عام 2015. ومن خلال استثمارات من شركة Boeing's Corporate Venture Capital (CVC) المصنعة للطائرات التجارية ومعدات الفضاء وTravelers Insurance، وهي إحدى أكبر شركات التأمين في الولايات المتحدة، تعد Aloft موردًا رائدًا لخدمات الطائرات من دون طيار المعتمدة من إدارة الطيران الفيدرالية ("FAA")، والتي تعمل على تشغيل أكثر من 84% من تراخيص المجال الجوي (*1) كافة، وأعلنت العام الماضي أنها تجاوزت المليون طلب للحصول على تصريح وإمكانية الإخطار بالارتفاعات المنخفضة (LAANC) (*2).

وتوفر Aloft أيضًا نظامًا سحابيًا لإدارة أسطول الطائرات من دون طيار (*3) يتيح الإدارة المركزية لمعلومات الطائرات والطيران. ويدعم الحل عمليات تشغيل الطائرات من دون طيار الكاملة، وإدارة سير العمل بكفاءة من مرحلة ما قبل الرحلة إلى ما بعد الرحلة، وتحقيق الأتمتة والامتثال. وتشمل الميزات الرئيسية الأخرى للحل إدارة الطائرات والأصول، ومشاركة الفيديو المباشر في الوقت الفعلي، والاتصال الصوتي الثنائي الاتجاه. لقد اعتمدت كل الصناعات الكبرى منصة Aloft لإدارة عمليات الطائرات من دون طيارالشديدة الأهمية، بما في ذلك عمليات الطاقة والمرافق والنفط والغاز والإعلام والبناء والتأمين والسلامة العامة.

ملاحظات للمحرر:

*1 "Aloft تُنشئ قدرات جديدة للأسطول وإدارة مراقبة الطائرات، متجاوزة 84% من تراخيص المجال الجوي لـ LAANC في سبتمبر" - [الرابط: https://www.aloft.ai/blog/aloft-launches-new-fleet-utm-capabilities-surpassing-84-of-laanc-airspace-authorizations-in-september/ ]

*2 إمكانية التصريح والإخطار على ارتفاعات منخفضة (LAANC): نظام UTM المبسط في الولايات المتحدة لإدارة المجال الجوي، بما في ذلك عمليات الموافقة وإصدار الشهادات للطائرات من دون طيار على ارتفاعات منخفضة. وتعتمد الحسابات على تقارير FAA LAANC وبيانات مستخدم Aloft، التي تم نشرها آخر مرة في تقرير "State of LAANC" الصادر عن Aloft في سبتمبر الماضي. "State of LAANC: Aloft Crosses 1M Airspace Authorizations" - [الرابط: https://www.aloft.ai/blog/state-of-laanc-aloft-crosses-1m-airspace-authorizations/]

*3 نظام إدارة الأسطول: نظام يعمل على مركزية الإدارة التشغيلية للطيارين والطائرات المتعددة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2362640/About_Aloft.jpg الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2186129/Terra_Drone_Logo.jpg