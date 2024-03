Terra Drone investiert in Aloft Technologies, um den US-Markt zu erschließen und die globale UTM-Entwicklung voranzutreiben

TOKIO, 20. März 2024 /PRNewswire/ -- Die Terra Drone Corporation (Terra Drone), ein führender Technologie-Anbieter von Drohnen und Advanced Air Mobility (AAM) mit Hauptsitz in Japan, hat eine Investition in Aloft Technologies (Aloft) bekannt gegeben. Das letztere Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von UTM (Management des unbemannten Luftverkehrs) und ist im Management von Drohnenflotten und des Luftraums in den Vereinigten Staaten marktführend.

Mit dieser Investition wird Terra Drone zum größten Anteilseigner von Aloft, und Aloft ist nun eine Tochtergesellschaft von Terra Drone. Außerdem wurde Yuki Ueno, der Geschäftsführer von Terra Drone, in den Vorstand von Aloft berufen.

Diese Partnerschaft markiert auch den offiziellen Eintritt von Terra Drone in den US-Markt – den anerkannt weltweit größten Markt für Drohnen und AAM. Zusammen mit Aloft und Unifly, einem in Belgien ansässigen UTM-Anbieter und Terra-Drone-Tochtergesellschaft, ist Terra Drone vorbereitet und aufgestellt, um zur globalen Entwicklung des UTM-Ökosystems beizutragen.

Aloft wurde im Jahr 2015 gegründet. Mit Investitionen von Corporate Venture Capital (CVC) des Flugzeugherstellers und Raumfahrt-Ausrüsters Boeing und von Travelers Insurance, einem der größten Versicherungsunternehmen der USA, ist Aloft ein führender Anbieter von UAS-Dienstleistungen (unbemannte Flugsysteme) mit Zertifikat der Federal Aviation Administration (FAA). Aloft leitet über 84 % aller Luftraum-Genehmigungen (*1) in die Wege und gab im vergangenen Jahr das Überschreiten von einer Million LAANC-Anfragen (Low Altitude Authorization and Notification Capability) bekannt (*2).

Außerdem bietet Aloft ein Cloud-basiertes System zum Management von Drohnenflotten (*3), das die zentrale Verwaltung von Informationen über Flugzeuge und Piloten ermöglicht. Dieses System unterstützt den gesamten Drohnenbetrieb: Es verwaltet effizient alle Abläufe, von der Flugvorbereitung bis zur Nachbereitung, es fördert die Automatisierung und es sorgt für die Einhaltung von Vorschriften. Weitere wichtige Systemfunktionen sind die Verwaltung von Flugzeugen und Gütern, die gemeinsame Nutzung von Live-Videos in Echtzeit und Sprachkommunikation in beide Richtungen. Alle wichtigen Branchen haben die Aloft-Plattform für das missionskritische Management von Drohneneinsätzen übernommen, darunter der Energiesektor, Versorgungsunternehmen, Öl und Gas, Medien, Bauwesen, Versicherungen und öffentliche Sicherheit.

Hinweise an den Herausgeber:

*1 „Aloft führt neue Flotten- und UTM-Funktionen ein und übertrifft im September einen Anteil von 84 % an den LAANC-Luftraum-Genehmigungen" - [Link: https://www.aloft.ai/blog/aloft-launches-new-fleet-utm-capabilities-surpassing-84-of-laanc-airspace-authorizations-in-september/ ]

*2 Low Altitude Authorization and Notification Capability (LAANC): ein vereinfachtes UTM in den Vereinigten Staaten, einschließlich Zulassungs- und Zertifizierungsverfahren, für unbemannte Luftfahrzeuge in geringer Höhe. Die Berechnungen basieren auf den LAANC-Berichten der US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) und auf den zuletzt im September des vergangenen Jahres im „State of LAANC"-Bericht von Aloft veröffentlichten Daten seiner Benutzer. „Stand der LAANC: Aloft überschreitet eine Million Luftraum-Genehmigungen" - [Link: https://www.aloft.ai/blog/state-of-laanc-aloft-crosses-1m-airspace-authorizations/]

*3 Flottenmanagementsystem: ein System zum zentralisierten Einsatzmanagement von Piloten und mehreren Flugzeugen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2362640/About_Aloft.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186129/Terra_Drone_Logo.jpg