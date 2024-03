Terra Drone investit dans Aloft Technologies pour accéder au marché américain et stimuler le développement de l'UTM au niveau mondial

TOKYO, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- Terra Drone Corporation (Terra Drone), l'un des principaux fournisseurs de technologies de drones et de mobilité aérienne avancée (AAM) dont le siège est au Japon, a annoncé un investissement dans Aloft Technologies (Aloft), une société spécialisée dans le développement de l'UTM et leader sur le marché de la gestion des flottes de drones et de l'espace aérien aux États-Unis.

About Aloft

Cet investissement fait de Terra Drone le principal actionnaire d'Aloft, qui devient une société affiliée à Terra Drone. En outre, Yuki Ueno, directeur général de Terra Drone, a été nommé au conseil d'administration d'Aloft.

Ce partenariat marque également l'entrée officielle de Terra Drone sur le marché américain, reconnu comme le plus grand marché mondial pour les drones et les AAM. Avec Aloft et Unifly, un fournisseur d'UTM basé en Belgique étant une filiale de Terra Drone, Terra Drone est positionné pour contribuer au développement global de l'écosystème UTM.

Aloft a été fondée en 2015. Avec des investissements du Corporate Venture Capital (CVC) du fabricant d'avions commerciaux et d'équipements spatiaux Boeing et de Travelers Insurance, l'une des plus grandes compagnies d'assurance aux États-Unis, Aloft est l'un des principaux fournisseurs de services UAS certifiés par la Federal Aviation Administration (« FAA »), alimentant plus de 84 % de toutes les autorisations de l'espace aérien (*1), et a annoncé l'année dernière avoir dépassé le million de demandes d'autorisation et de notification à basse altitude (LAANC) (*2).

Aloft fournit également un système de gestion de flotte de drones basé sur le cloud (*3) qui permet une gestion centralisée des informations relatives aux aéronefs et aux pilotes. La solution prend en charge l'ensemble des opérations liées aux drones, en gérant efficacement les flux de travail, de l'avant-vol à l'après-vol, et en assurant l'automatisation et la conformité. Parmi les autres fonctionnalités clés de la solution figurent la gestion des aéronefs et des actifs, le partage de vidéos en temps réel et la communication vocale bidirectionnelle. Tous les grands secteurs d'activité ont adopté la plateforme Aloft pour la gestion des opérations critiques des drones, notamment l'énergie, les services publics, le pétrole et le gaz, les médias, la construction, l'assurance et la sécurité publique.

Notes à l'intention des rédacteurs :

* 1 Aloft Launches New Fleet & UTM Capabilities, Surpassing 84% of LAANC Airspace Authorizations In September (Aloft lance une nouvelle flotte et de nouvelles capacités UTM, dépassant 84 % des autorisations de l'espace aérien LAANC en septembre) - [Lien : https://www.aloft.ai/blog/aloft-launches-new-fleet-utm-capabilities-surpassing-84-of-laanc-airspace-authorizations-in-september/ ]

* 2 Capacité d'autorisation et de notification à basse altitude (LAANC) : un UTM simplifié aux États-Unis pour la gestion de l'espace aérien, y compris les opérations d'approbation et de certification, pour les aéronefs télépilotés à basse altitude. Les calculs sont basés sur les rapports LAANC de la FAA et les données des utilisateurs d'Aloft, publiées pour la dernière fois dans le rapport « State of LAANC » d'Aloft en septembre dernier. State of LAANC: Aloft Crosses 1M Airspace Authorizations (État de la LAANC : Aloft franchit le cap du million d'autorisations d'espace aérien) - [Lien : https://www.aloft.ai/blog/state-of-laanc-aloft-crosses-1m-airspace-authorizations/]

* 3 Système de gestion de flotte : système qui centralise la gestion opérationnelle des pilotes et de plusieurs aéronefs.