استمتعوا بشهر رمضان المبارك مع أفضل عروض الترفيه الحصرية على تلفزيونات إل جي المتطورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 24 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- تُقدّم إل جي إلكترونيكس (إل جي) خلال شهر رمضان المبارك عروضاً حصرية على أحدث طرازات التلفزيونات لتجمع العائلات مع تجربة ترفيهية مميزة. وصُممت عروض "إل جي" الرمضانية من روائع OLED إلى ابتكارات QNED، لتُثري تجربة المشاهدة المنزلية مع توفير قيمة استثنائية لدى كبرى متاجر التجزئة في الإمارات.

تصل الخصومات إلى 30% على طرازات مختارة ستُمكّن سكان الإمارات العربية المتحدة من الاستمتاع بصور مذهلة وألوان زاهية وجودة فائقة الوضوح بأسعار أقل. وتشمل المتاجر المشاركة كارفور ولولو وإيماكس وشرف دي جي التي تقدم أسعاراً رائعة على مجموعة واسعة من حلول تلفزيونات "إل جي".

تُقدّم مجموعة "إل جي" الرائدة تجربة مشاهدة غنية ومتعددة الاستخدامات، مصممة لإضفاء المزيد من المتعة عبر تجارب ترفيهية مميزة. ويأتي في مقدمة هذه المجموعة تلفزيون LG QNED (QNED86A) مقاس 100 بوصة، الذي يرسي معياراً جديداً في دقة ووضوح الصورة السينمائية. وتوفر هذه الشاشة فائقة الحجم بفضل تقنية النقاط الكمومية ألواناً رائعة وتفاصيل مذهلة، مما يجعلها الخيار الأمثل لتجمعات العائلة في رمضان.

ولمن يبحثون عن الابتكار في التصاميم صغيرة الحجم والمرنة، يُعيد تلفزيون LG StanbyME2 (27LX6T) تعريف مفهوم الترفيه الشخصي بفضل شاشته التي تعمل باللمس مقاس 27 بوصة، بالإضافة إلى حامل متنقل وإمكانية البث اللاسلكي مما يجعله مثالياً للاحتفالات في المساحات الصغيرة مثل المطابخ وغرف النوم.

يقدم طرازا OLED C5 (77C5) وOLED G4 (77G4) من "إل جي" في الوقت نفسه صوراً رائعة تجسد روعة تقنية OLED. ويأسر طراز OLED C5 المشاهدين ببكسلاته ذاتية الإضاءة، موفراً تبايناً لا متناهي ودرجات لون أسود عميقة، بينما تتيح تقنية AI ThinQ التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين وتجربة مشاهدة مخصصة. أما طراز OLED G4، فيرتقي بالفن والترفيه على حد سواء بتصميمه الأنيق وصوره السينمائية، محولاً أي غرفة معيشة إلى تحفة فنية عصرية خلال لحظات رمضان الفريدة والمميزة.

تشمل العروض الترويجية مجموعة واسعة من الطرازات تناسب جميع المنازل والأذواق والميزانيات. ويمكن للمتسوقين الاختيار من تلفزيونات QNED الرائدة، مثل 86QNED82A و75QNED70A المزودة بتقنيات ألوان متطورة ودقة فائقة الوضوح لتجربة مشاهدة غنية. كما تستطيع العائلات التي تبحث عن أسعار معقولة وأداء متميز الاستفادة من الخصومات على طرازات UHD، التي تشمل 86UA8500 و100UT9000، والتي توفر دقة مذهلة وقيمة لا تُضاهى.

وبالنسبة للمتسوقين المهتمين بالتصميم، تبرز مجموعة شاشات OLED من "إل جي" مع طرازات مميزة مثل 77C5 و65C5 التي تقدم ألواناً واقعية وتبايناً واضحاً وصوراً بجودة سينمائية. ومع توفر طرازات بأحجام شاشات متعددة، يُعد شهر رمضان فرصة مثالية لاقتناء تقنية OLED الفريدة من "إل جي".

وكجزء من التزام "إل جي" بالابتكار والمرونة، تشمل المجموعة أيضاً تلفزيون StanbyME2 متعدد الاستخدامات والذي يتميز بسهولة الحمل مع توفير قوة الصور المرئية المتميزة من "إل جي" على شاشة لمس أنيقة محمولة ومثالية للعائلات التي تُقدّر المرونة في تغيير أماكن مشاهدة التلفزيون لديها.

تتوفر عروض رمضان في معارض "إل جي" ومتاجر التجزئة في الإمارات العربية المتحدة (كارفور ولولو وإيماكس وشرف دي جي)، مع اختلاف تواريخ انتهاء العروض حسب المتجر. وننصح العملاء بالمسارعة لحجز الطرازات التي يرغبون بها قبل نفاد الكمية. للاطلاع على التفاصيل الكاملة، بما في ذلك فئات الأسعار وفترة صلاحية العرض، تفضلوا بزيارة https://www.lg.com/ae/tvs-soundbars/promotion-offers-uae.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الوسائط والترفيه

تُعدّ شركة إل جي لحلول الوسائط والترفيه شركة معروفة في ابتكاراتها التقنية بمجال التلفزيونات وأنظمة الصوت ومنصات الفيديو الذكية. وتعزز الشركة تجربة المحتوى الترفيهي من خلال تلفزيونات OLED المشهورة بدرجات اللون الأسود المثالية ومجموعة ألوانها المذهلة، وتلفزيونات LCD QNED المتميزة، وكلها تعمل بنظام التشغيل webOS للتلفاز الذكي المخصص. كما تقدم الشركة شاشات الألعاب وشاشات الأعمال والحواسيب المحمولة وأجهزة العرض وأجهزة الحوسبة السحابية والشاشات الطبية المصممة لزيادة كفاءة العمل لدى العملاء وتقديم القيمة المعززة. للمزيد من المستجدات حول "إل جي"، تفضلوا بزيارة www.LGnewsroom.com.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2919071/LG_Ramadan.jpg