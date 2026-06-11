استمرت واردات البحرين من الطماطم المعلبة من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في النمو خلال عام 2025.

وقد حازت هذه الطماطم على إعجاب خبراء الطهي والمستهلكين على حد سواء بفضل جودتها العالية وفوائدها الصحية وتعدد استخداماتها.

نابولي (إيطاليا), 11 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- تُعزز حملة "الذهب الأحمر من أوروبا" الترويجية، التي أطلقتها أنيكاف، الجمعية الإيطالية لصناعات الخضراوات المعلبة عام 2025 بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على جودة وسلامة واستدامة وتعدد استخدامات الطماطم المعلبة عالية الجودة من أوروبا وإيطاليا، مكانتها في السوق البحرينية.

Bahrain imports of canned tomatoes from the EU

وفي عام 2025، بلغت واردات البحرين من منتجات الطماطم المعلبة من إيطاليا 1.454 طن، بزيادة عن 1.402 طن في عام 2024 (بقيمة إجمالية قدرها 760,127 دينار بحريني - 1.789 مليون يورو)، لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 838,000 دينار بحريني (1.972 مليون يورو). في غضون ذلك، بلغت قيمة واردات البحرين من منتجات الطماطم المعلبة من الاتحاد الأوروبي في عام 2025 نحو 963 ألف دينار بحريني (2.266 مليون يورو)، بإجمالي 1.463 طن، مقارنةً بـ 1.428 طن في عام 2024 (و844.2 دينار بحريني - 1.986 مليون يورو). ومن المتوقع أن تصل قيمة واردات البحرين من الطماطم المعلبة من الاتحاد الأوروبي في عام 2026 إلى 978 ألف دينار بحريني (2.301 مليون يورو) و1.650 طن، بينما من المتوقع أن تصل الواردات من إيطاليا وحدها إلى 1.638 طن و860 ألف دينار بحريني (2.024 مليون يورو).

وقال جيوفاني دي أنجيليس، المدير العام لأنيكاف : "يؤكد المستهلكون والمتخصصون في مجال الأغذية في البحرين حماسهم للطماطم المعلبة الإيطالية والأوروبية". من المطابخ الاحترافية إلى الطبخ المنزلي اليومي، لا تزال الطماطم المعلبة الأوروبية مصدر إلهام لمجموعة واسعة من الأطباق بفضل جودتها العالية ومذاقها الغني وفوائدها الغذائية الطبيعية."

تواصل حملة "الذهب الأحمر من أوروبا" تعريف المستهلكين البحرينيين بالفوائد الفريدة لإضافة الطماطم المعلبة إلى نظامهم الغذائي اليومي، مع تعزيز تقديرهم للممارسات الزراعية الأوروبية التقليدية. تُحصد الطماطم وتُحفظ في أوج نضجها، ما يتيح للمستهلكين في البحرين الاستمتاع بنكهتها الأصلية الغنية والاستفادة القصوى من فوائد الليكوبين التي تحتويها.

سواءً كانت طماطم كاملة مقشرة بتوازنها المثالي بين الحلاوة والحموضة، أو طماطم مقطعة لسهولة التحضير، أو معجون الطماطم بنكهته القوية، أو طماطم كرزية، أو مركز طماطم لإضفاء قوام مميز على جميع الأطباق، فإن جميع منتجات الطماطم المتوفرة تأتي بنفس ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة.

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