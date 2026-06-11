استمرت واردات المملكة العربية السعودية من الطماطم المعلبة من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في النمو خلال عام 2025.

وقد حازت هذه الطماطم على إعجاب خبراء الطهي والمستهلكين بفضل جودتها العالية وفوائدها الصحية وتعدد استخداماتها.

نابولي، إيطاليا, 11 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- تُعزز حملة "الذهب الأحمر من أوروبا" الترويجية، التي أطلقتها الجمعية الإيطالية لصناعات الخضراوات المعلبة (ANICAV) عام 2025 بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، مكانة هذه الطماطم في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تسليط الضوء على جودتها وسلامتها واستدامتها وتعدد استخداماتها.

Saudi Arabia imports of canned tomatoes from the EU

وفي عام 2025، بلغت واردات المملكة العربية السعودية من منتجات الطماطم المعلبة من إيطاليا 22,803 طنًا، بزيادة عن 21,927 طنًا في عام 2024 (بقيمة إجمالية تقارب 115.5 مليون ريال سعودي - 28.1 مليون يورو)، لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 116.7 مليون ريال سعودي (28.4 مليون يورو). في غضون ذلك، بلغت قيمة واردات المملكة العربية السعودية من منتجات الطماطم المعلبة من الاتحاد الأوروبي في عام 2025 ما قيمته 117.2 مليون ريال سعودي (28.5 مليون يورو)، بإجمالي 26,808 طنًا، مقارنةً بـ 26,198 طنًا في عام 2024 (وقيمة 116.3 مليون ريال سعودي - 28.3 مليون يورو). ومن المتوقع أن تصل قيمة واردات المملكة العربية السعودية من الطماطم المعلبة من الاتحاد الأوروبي في عام 2026 إلى 121.2 مليون ريال سعودي (29.5 مليون يورو) و27,800 طنًا، بينما من المتوقع أن تصل الواردات من إيطاليا وحدها إلى 23,750 طنًا وقيمة 119.3 مليون ريال سعودي (29.0 مليون يورو).

وقال جيوفاني دي أنجيليس، المدير العام لأنيكاف: "يؤكد المستهلكون والمتخصصون في مجال الأغذية في المملكة العربية السعودية حماسهم للطماطم المعلبة الإيطالية والأوروبية. من المطابخ الاحترافية إلى الطبخ المنزلي اليومي، لا تزال الطماطم المعلبة من أوروبا مصدر إلهام لمجموعة واسعة من الأطباق بفضل جودتها العالية ومذاقها الغني وفوائدها الغذائية الطبيعية."

تواصل حملة "الذهب الأحمر من أوروبا" تعريف المستهلكين السعوديين بالفوائد الفريدة لإضافة الطماطم المعلبة إلى نظامهم الغذائي اليومي، مع تعزيز تقديرهم للممارسات الزراعية الأوروبية التقليدية. تُحصد الطماطم وتُحفظ في أوج نضجها، ما يتيح للمستهلكين في المملكة العربية السعودية الاستمتاع بمذاقها الأصيل والطبيعي والاستفادة القصوى من فوائد الليكوبين التي تحتويها.

سواءً كانت طماطم كاملة مقشرة بتوازنها المثالي بين الحلاوة والحموضة، أو طماطم مقطعة لسهولة الاستخدام، أو معجون الطماطم بنكهته القوية، أو طماطم كرزية، أو مركز طماطم لإضفاء قوام مميز على جميع الأطباق، فإن جميع منتجات الطماطم المتوفرة تأتي بنفس ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة.

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