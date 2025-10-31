استهدافًا لساحة الطاقة الجديدة في الشرق الأوسط: LEPAS توقع اتفاقية توزيع في الإمارات العربية المتحدة مع "مجموعة الغرير"

ووهو، الصين, 31 أكتوبر 2025/PRNewswire/ -- في 29 أكتوبر ، وقعت علامة "ليباس" (LEPAS) للطاقة الجديدة التابعة لمجموعة شيري رسميًا اتفاقية توزيع مع "مجموعة الغرير" لسوق الإمارات العربية المتحدة. باعتبارها واحدة من أكثر أسواق السيارات ديناميكيةً في الشرق الأوسط ، لا تعمل الإمارات العربية المتحدة فقط كمركز إقليمي للاقتصاد والابتكار ، بل أيضًا كبوابة استراتيجية للعلامات التجارية الصينية للطاقة الجديدة للدخول إلى الشرق الأوسط والأسواق العالمية. تمثل هذه الشراكة علامة فارقة رئيسية في رحلة "ليباس" للعولمة ، مما يسرع من توسعها في جميع أنحاء المنطقة.

في حفل التوقيع ، انضم السيد "جانج جيبينج"، رئيس "شيري إنترناشيونال" ( Chery International )، وكبار القادة من "ليباس" إلى ممثلين من "مجموعة الغرير" ليشهدوا هذه اللحظة الهامة. من خلال هذه الشراكة ، ستستفيد "ليباس" من شبكة المبيعات الراسخة والعمليات المحلية للموزع لبناء نظام مبيعات وخدمات شامل ، مما يوفر للمستهلكين تجربة "قيادة أنيقة" متميزة.

تتميز "ليباس"، التي ترسخت مكانتها باعتبارها "العلامة التجارية المفضلة للحياة المتنقلة الأنيقة" ، بفلسفة "استعرض أناقتك" ، المكرسة لتقديم تجارب موثوقة وسهلة وأنيقة للطاقة الجديدة في جميع أنحاء العالم. خلال "قمة شيري للمستخدمين الدوليين لعام 2025"، شاركت الجهات الرئيسية لوسائل الإعلام والشركاء من الشرق الأوسط في أنشطة تشمل "الرحلة العالمية للقيادة الأنيقة"، والجولات التجريبية ، والافتتاح الكبير لـ "ليباس" تحت عنوان "منزل لنمط الحياة الراقية"، وإطلاق التكنولوجيا الأنيقة ، حيث غمروا أنفسهم في القيمة الأساسية للعلامة التجارية "القيادة الأنيقة". وعلى وجه الخصوص ، استعرض السيد "بان كي مون"، الأمين العام الثامن للأمم المتحدة ، طرازات LEPAS L8 و LEPAS L6 و LEPAS L4 خلال الحدث وأثنى على رؤية "ليباس" التفكير في المستقبل وقوتها التكنولوجية ، مما عزز التزامها بالتنقل المستدام.

بتوجيه من استراتيجية "مجموعة شيري" العالمية "في أي مكان، ولأي مكان، نتناغم مع روح هذا المكان" ، تكيّف "ليباس" منتجاتها مع الاحتياجات المحلية. يلبي طراز LEPAS L8 الرائد الطلبات الإقليمية مع زجاج عازل للحرارة ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية ونظام تكييف هواء سريع التبريد يضمن الراحة والأناقة حتى في المناخ الحار في الشرق الأوسط.

لا تعزز اتفاقية الإمارات العربية المتحدة شبكة توزيع "ليباس" فحسب ، بل تعزز أيضًا الإبداع المشترك للقيمة مع المستخدمين والشركاء في الشرق الأوسط. في المستقبل ، ستواصل "ليباس" توسيع وجودها في المنطقة ، ومن خلال "القيادة الأنيقة" ، تكتب فصلاً جديدًا للعلامات التجارية الصينية للطاقة الجديدة على الساحة العالمية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2808283/image_5052766_45144965.jpg