"التكنولوجيا الأنيقة" في LEPAS توفر الحماية لكل رحلة أنيقة مع معايير السلامة العالمية ذات الخمس نجوم

ووهو، الصين ، 9 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- مع تطور السيارات من مجرد أدوات تنقل إلى امتدادات لأسلوب الحياة اليومي ، أصبحت السلامة عنصرًا محدِّدًا للتنقل الحديث وأساسًا لتطوير العلامة التجارية المستدامة. باعتبارها العلامة التجارية العالمية الجديدة للطاقة الجديدة التابعة لـ "مجموعة شيري"، فإن "ليباس" ( LEPAS ) ترسخ مكانتها باعتبارها العلامة التجارية المفضلة لحياة التنقل الأنيقة وتأصّل مفهوم السلامة في صميم "القيادة الأنيقة"، وتسترشد بفلسفة العلامة التجارية الخاصة بها ، والمتجسدة في شعار "استعرِض أناقتك".

LEPAS L8 is engineered with a wading depth over 600 mm for secure passage through water-logged roads

تمثل LEPAS ، التي تم تطويرها للوفاء بمعيار Euro NCAP الخمس نجوم لعام 2026 ، إعادة تصوّر لوحدات Euro NCAP الأربع المستقلة في شكل إطار عمل من أربع مراحل يعتمد على سيناريوهات الحوادث؛ بما يشمل أبعاد التنبؤ بالمخاطر ، والحماية من الاصطدام ، والإنقاذ بعد الحوادث، مما يخلق نظامًا آمنًا مغلقًا وقويًا للغاية.

بخصوص سلامة هيكل الجسم ، تصنع "التكنولوجيا الأنيقة" حاجزًا وقائيًا هائلاً. تتبنى السيارة تصميمًا للصدمات الأمامية ذي ثلاثة مسارات وتخطيطًا للأرضية طوليًا من 8 مسارات طولية و5 مسارات عرضية لتوزيع الطاقة بكفاءة والحفاظ على سلامة المقصورة. يستخدم هيكل الجسم 75٪ من الفولاذ عالي القوة والألومنيوم ، بما في ذلك 22٪ من المواد المشكَّلة على الساخن، مع فولاذ فائق القوة بضغط 1500 ميغاباسكال مطبَّق على 28 مكونًا هامًا لتشكيل "كبسولة سلامة متنقلة". تعمل هذه الحماية الهيكلية جنبًا إلى جنب مع أربع تقنيات رئيسية لسلامة الجسم ونظام احتجاز مجهز بعشرة أكياس هوائية ، مما يوفر حماية شاملة من المقاومة الهيكلية لتخفيف التأثير. آليات متعددة للإنقاذ والمساعدة تقلل من مخاطر الإصابة الثانوية بعد الاصطدام.

تستند "التكنولوجيا الأنيقة" في LEPAS إلى سيناريوهات نمط الحياة العالمية الحقيقية. تظهر بيانات الحوادث أن الضرر في الجزء السفلي من جسم السيارة هو الأكثر احتمالاً للحدوث عند سرعة 30-70 كم/ساعة ، ما يحث على تعزيز الهيكل المستهدف. مع الأخذ في الاعتبار مواسم الأمطار الطويلة في جنوب شرق آسيا ، تم تصميم LEPAS L8 بعمق خوض يزيد عن 600 مم للعبور الآمن عبر الطرق المغمورة بالمياه. تخضع سيناريوهات الانقلاب - المسؤولة عن 20 ٪ من حوادث المركبة الواحدة - أيضًا للتحقق الشامل. في "قمة شيري للمستخدمين الدوليين لعام 2025"، أكمل طراز LEPAS L8 الرئيسي عروض الكشط تحت الجسم، والمياه العميقة، والانقلاب بعد التصادم ، مما أثبت قوة السلامة التي لا تهاون فيها. تضمن مجموعة كاملة من أنظمة السلامة النشطة ومساعدة وقوف السيارات الثقة والتحكم في كل مرحلة من مراحل "القيادة الأنيقة".

بناءً على معايير السلامة العالمية الأكثر صرامة لـ "مجموعة شيري" وإطار عمل السلامة لجميع السيناريوهات وجميع العمليات وجميع الأسواق ، توفر LEPAS حماية شاملة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

الأناقة الحقيقية لا تتعلق بالسرعة ، ولكن بالهدوء والطمأنينة. من المعايير العالمية ذات الخمس نجوم إلى القدرة على التكيف في العالم الحقيقي، تجسد "التكنولوجيا الأنيقة" جوهر السلامة في "القيادة الأنيقة"؛ وهو توفير الحماية لكل رحلة وتمكين كل مالك من تحقيق شعار "استعرِض أناقتك".

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2816736/1.jpg