افتتاح أول مخيم فاخر في العالم مستوحى من الديناصورات في دبي باركس آند ريزورتس

ولا يقتصر "تي-ريكس غلامبينغ" على كونه وجهةً للإقامة فحسب، بل يمثّل مغامرة متكاملة تأخذ الضيوف في رحلة غامرة إلى قلب العصور القديمة. يضم المنتجع 57 من الشاليهات والخيم الفاخرة المصممة بروح حقبة جيولوجية مختلفة، من "ترياسيك ميغابودز" إلى "تي-ريكس تيراهيفنز"، فيما يمكن للضيوف الاختيار بين "خيام جوراسيك سيغنتشر" المطلة على الحدائق والمزودة بمرافق للشواء، أو الخيام الفاخرة التي تضم مسابح خاصة، حيث تمتزج روعة الطبيعة الخارجية مع تجربة الإقامة الاستثنائية، لتتحول قصص ما قبل النوم إلى أحلام كبيرة بحجم الديناصورات.

ولا تتوقف المغامرة عند حدود الإقامة، إذ يمكن للعائلات التنقيب واكتشاف الحفريات المخفية في موقع التنقيب، أو استعادة المشاهد التاريخية عند نقطة مراقبة الحمم، أو الاستمتاع بالسباحة في مسبح آثار أقدام الديناصورات. كما ستتاح للعائلات عند غروب الشمس، فرصة التجمع حول موقد النار أو الاستمتاع بالسينما الخارجية تحت السماء المرصعة بالنجوم، بينما ينخرط الأطفال في ساعات من المرح مع "أكاديمية الأطفال" المخصصة لهم. وسيكون الضيوف على موعدٍ مع تجربة طعام استثنائية، حيث تقدم كلٌ من كافيه "رورينغ ديناصور" و"سبلاشينج رابتور" بجانب المسبح، أطباقاً مستوحاة من العصور الغابرة، لتجعل من كل قضمة مغامرة بحد ذاتها، ليوفر البرنامج الترفيهي المميز تجارب جديدة ومتنوعة للضيوف طوال اليوم.

وتتضمن كل إقامة في الوجهة الجديدة، دخولاً مجانياً إلى جميع متنزهات "دبي باركس آند ريزورتس"، وهي موشنجيت دبي™، وليجولاند دبي وحديقة ليجولاند المائية وريال مدريد ورلد فضلاً عن ريفرلاند™ دبي ومجموعة من الأنشطة المختارة.

ومن آثار أقدام الديناصورات التي ترشد الضيوف إلى وجهاتهم، إلى الليالي المضاءة بالنيران والمفاجآت الكامنة في كل زاوية، يقدم "تي-ريكس غلامبينغ" مغامرات استثنائية ستبقى محفورة في ذاكرة الضيوف، حيث تجمع بين تجارب الاستكشاف خلال النهار وسحر الليالي الغابرة التي تجعل منها واحدة من أبرز الوجهات العائلية في دولة الإمارات.

لمزيد من المعلومات والحجز، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: https://www.dubaiparksandresorts.com/en/t-rex_glamping

