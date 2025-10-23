प्रागैतिहासिक युग में कदम रखें: अब Dubai Parks™ और Resorts में T-REX Glamping खुला है

T-REX Glamping केवल ठहरने की एक जगह के अतिरिक्त प्रागैतिहासिक युग को जीवंत करने वाला एक साहसिक कार्य भी है। 57 तंबुओं के साथ, प्रत्येक प्रवास एक अलग प्रागैतिहासिक युग पर आधारित है। अथितिगण बगीचे के दृश्य और BBQs के साथ Jurassic Signature Tents, तथा निजी पूल के साथ Premium Tents चुन सकते हैं। प्रत्येक प्रवास में बाहरी वातावरण के आकर्षण के साथ बुटीक जैसी आरामदायक जगह उपलब्ध होगी। यह एक बेहतरीन स्लीपओवर है, जहां सोने से पहले की कहानियां डायनासोर के आकार के सपनों से मिलती हैं।

यह रोमांच टेंटों तक ही सीमित नहीं है। परिवार Excavation Site पर छिपे हुए जीवाश्मों की खुदाई, खोज और अनावरण कर सकते हैं, Lava Watchpoint पर अतीत को जीवंत होते हुए देख सकते हैं, या Dinosaur Footprint Pool में स्नान कर सकते हैं। जैसे ही रात होती है, परिवार आग के चारों ओर इकट्ठा हो सकते हैं या तारों के नीचे फिल्म देख सकते हैं, जबकि छोटे खोजकर्ता समर्पित किड्स अकादमी में घंटों खेल का आनंद ले सकते हैं। भोजन भी उतना ही कल्पनाशील है, जहाँ रोअरिंग डायनासोर कैफ़े और स्प्लैशिंग रैप्टर पूल बार प्रागैतिहासिक काल से प्रेरित भोजन और पेय परोसते हैं, जो हर निवाले को रोमांच का हिस्सा बना देते हैं। सूर्योदय से लेकर तारों की रोशनी तक, दैनिक मनोरंजन यह सुनिश्चित करता है कि हमेशा कुछ नया खोजने को मिले।

प्रत्येक प्रवास में Dubai Parks™ और Resorts के सभी चार थीम पार्कों; MOTIONGATE™ Dubai, LEGOLAND® Dubai, LEGOLAND® Water Park, और Real Madrid World में निशुल्क प्रवेश, के साथ-साथ RIVERLAND™ Dubai और चयनित गतिविधियों में प्रवेश भी शामिल है।

डायनासोर के पदचिह्नों से लेकर आग से जगमगाती रातों और हर कोने में आश्चर्यों तक, T-REX Glamping एक बकेट-लिस्ट जैसा साहसिक कार्य का वादा करता है, जो दिन के अन्वेषण को प्रागैतिहासिक आश्चर्य की रातों के साथ मिलाकर UAE के सबसे पूर्ण पारिवारिक पलायन में से एक बनाता है।

अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए कृपया यहाँ जाएँ: https://www.dubaiparksandresorts.com/en/t-rex_glamping.

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2802629/Dubai_Parks_and_Resorts_1.jpg

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2802630/Dubai_Parks_and_Resorts_2.jpg

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2802631/Dubai_Parks_and_Resorts_3.jpg

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2802632/Dubai_Parks_and_Resorts_4.jpg