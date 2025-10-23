Шаг в доисторическую эпоху: T-REX Glamping открылся на курорте Dubai Parks™ and Resorts

T-REX Glamping — это не просто место для проживания, это приключение, в котором доисторическая эпоха оживает. Комплекс насчитывает 57 палаток, и каждое помещение основано на отдельной доисторической эпохе. Гости могут выбрать фирменные палатки Jurassic Signature Tent с видом на сад и барбекю, а также палатки Premium Tent с собственными бассейнами. Каждый вариант размещения сочетает в себе очарование природы с комфортом бутик-отеля. Это идеальная ночевка, где сказки на ночь встречаются со снами величиной с динозавра.

Приключение не ограничивается палатками. Семьи могут выкапывать, обнаруживать и открывать скрытые окаменелости на площадке раскопок, понаблюдать, как прошлое оживает, в пункте наблюдения за лавой, или искупаться в бассейне в форме следа динозавра. С наступлением ночи семьи могут собраться у камина или посмотреть фильм под звездами, а маленькие исследователи наслаждаются временем игр в специальной «детской академии». Питание организовано столь же изобретательно, включая кафе Ревущий динозавр и бар у бассейна Плескающийся раптор, где подают блюда и напитки в доисторическом стиле, делающем каждый кусочек еды частью приключения. От восхода солнца до появления на небе звезд ежедневные развлечения гарантируют возможность всегда найти что-то новое.

Каждое пребывание также включает бесплатный доступ во все четыре тематических парка курорта Dubai Parks™ and Resorts: MOTIONGATE™ Dubai, LEGOLAND® Dubai, LEGOLAND® Water Park и Real Madrid World, а также посещение парка RIVERLAND™ Dubai и некоторых мероприятий.

От следов динозавров до огненных ночей и сюрпризов за каждым поворотом, T-REX Glamping обещает достойное приключение, сочетающее дневные исследования с ночами доисторических чудес, чтобы обеспечить один из самых насыщенных семейных отпусков в ОАЭ.

Для доступа к дополнительной информации и бронирования, пожалуйста, посетите: https://www.dubaiparksandresorts.com/en/t-rex_glamping.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2802629/Dubai_Parks_and_Resorts_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2802630/Dubai_Parks_and_Resorts_2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2802631/Dubai_Parks_and_Resorts_3.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2802632/Dubai_Parks_and_Resorts_4.jpg