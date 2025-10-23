Шаг в доисторическую эпоху: T-REX Glamping открылся на курорте Dubai Parks™ and Resorts

ДУБАЙ, ОАЭ, 23 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Динозавры были замечены на улицах Дубая и захватили курорт Dubai Parks™ and Resorts! T-REX Glamping официально открыт, представляя первый в мире тематический глэмпинг-ретрит, посвященный динозаврам, который не похож ни на что другое в регионе. Ретрит приглашает исследователей и любителей динозавров открыть для себя новый вид семейного отдыха в ОАЭ, где первоклассные впечатления сочетаются с доисторическими приключениями.
T-REX Glamping — это не просто место для проживания, это приключение, в котором доисторическая эпоха оживает. Комплекс насчитывает 57 палаток, и каждое помещение основано на отдельной доисторической эпохе. Гости могут выбрать фирменные палатки Jurassic Signature Tent с видом на сад и барбекю, а также палатки Premium Tent с собственными бассейнами. Каждый вариант размещения сочетает в себе очарование природы с комфортом бутик-отеля. Это идеальная ночевка, где сказки на ночь встречаются со снами величиной с динозавра.
Приключение не ограничивается палатками. Семьи могут выкапывать, обнаруживать и открывать скрытые окаменелости на площадке раскопок, понаблюдать, как прошлое оживает, в пункте наблюдения за лавой, или искупаться в бассейне в форме следа динозавра. С наступлением ночи семьи могут собраться у камина или посмотреть фильм под звездами, а маленькие исследователи наслаждаются временем игр в специальной «детской академии». Питание организовано столь же изобретательно, включая кафе Ревущий динозавр и бар у бассейна Плескающийся раптор, где подают блюда и напитки в доисторическом стиле, делающем каждый кусочек еды частью приключения. От восхода солнца до появления на небе звезд ежедневные развлечения гарантируют возможность всегда найти что-то новое.
Каждое пребывание также включает бесплатный доступ во все четыре тематических парка курорта Dubai Parks™ and Resorts: MOTIONGATE™ Dubai, LEGOLAND® Dubai, LEGOLAND® Water Park и Real Madrid World, а также посещение парка RIVERLAND™ Dubai и некоторых мероприятий.
От следов динозавров до огненных ночей и сюрпризов за каждым поворотом, T-REX Glamping обещает достойное приключение, сочетающее дневные исследования с ночами доисторических чудес, чтобы обеспечить один из самых насыщенных семейных отпусков в ОАЭ.
