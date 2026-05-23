تعلن شركة شانجان للسيارات عن شراكة استراتيجية عالمية مع المنتخب الوطني البرتغالي لكرة القدم

"ابقَ في قلب اللعبة"- إلتزام مشترك بالتميّز والإبتكار والقدرة على التحمل.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة شانجان للسيارات اليوم عن توقيع شراكة استراتيجية مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أصبحت بموجبها الشريك العالمي الرسمي للمنتخب البرتغالي لكرة القدم.

وتـأتي هذه الشراكة في مرحلة مفصلية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تواصل كرة القدم ترسيخ مكانتها باعتبارها الرياضة الأكثر متابعة وتأثيراً على المستوى الثقافي في المنطقة. وفي ضوء التوسع المتسارع لشانجان في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، تعكس هذه الشراكة طموح العلامة لتعزيز ارتباطها بالجماهير المحلية من خلال واحدة من أكثر القواعد الجماهيرية شغفاً بكرة القدم على مستوى العالم.

وأُقيم حفل الإعلان عن الشراكة في سيداد دو فوتبول، المقر الرئيسي لكرة القدم البرتغالية، بحضور كبار ممثلي شانجان والاتحاد البرتغالي لكرة القدم، إلى جانب نخبة من أساطير كرة القدم البرتغالية. وشهد الحدث الكشف عن فيلم الشراكة بعنوان "ساوندز لايك شانجان"، وتسليم سيارة ديبال إس 05 الهجينة القابلة للشحن الخارجي إلى قيادة الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بالإضافة إلى الإطلاق الرسمي لمبادرة اختبار القيادة لمسافة 1,000 كيلومتر في أوروبا.

ويُعد المنتخب البرتغالي أحد أكثر المنتخبات شهرة على الساحة الكروية العالمية؛ إذ يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة تتجاوز 500 مليون مشجع حول العالم، ويُلقّب بفريق الدروع الخمسة، في إشارة إلى شعاره الذي يتضمن الدروع الزرقاء الخمسة المستوحاة من شعار النبالة البرتغالي.

شراكة قائمة على القيم المشتركة

تتجاوز هذه الشراكة مفهوم الرعاية التقليدية؛ إذ تعكس انسجاماً عميقاً في القيم بين الطرفين، يتمثل في الصلابة والتميّز والطموح طويل الأمد. وتجسّد كل من شانجان للسيارات والاتحاد البرتغالي لكرة القدم فلسفة "ابقَ في قلب المنافسة"، التي تقوم على الحفاظ على التركيز والثبات والإصرار في مواجهة كل التحديات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مي مينغدونغ، نائب رئيس شانجان للسيارات: "في كرة القدم، يتطلب البقاء في قلب المنافسة التزاماً وتركيزاً متواصلَين أثناء التمريرات والمواجهات بين اللاعبين. وبالنسبة إلينا في شانجان، فهو يعني الاستثمار المستمر، والابتكار المتواصل، والوقوف بثبات إلى جانب مستخدمينا. لقد جسّد المنتخب البرتغالي مفهوميّ الصلابة والعزيمة طوال قرن من الزمن، وبصورة مشابهة، دأبت شانجان طيلة 45 عاماً على إثبات فعالية رؤيتها طويلة المدى. ومن هذا المنطلق، فإن هذه الشراكة ليست مجرد عقد رعاية، بل انسجامٌ حقيقيٌ في الرؤية والقيم".

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للشؤون التجارية في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم: "تعكس الشراكة مع شانجان للسيارات المكانة الدولية المتنامية لكرة القدم البرتغالية، والقيم التي تجسّد هوية الاتحاد البرتغالي، والمتمثلة في الطموح والابتكار والصلابة والتميّز. ويسعدنا التعاون مع علامة عالمية تشاركنا رؤيتنا طويلة الأمد والتزامنا بالتطوير المستمر داخل الملعب وخارجه".

تعزيز التواصل مع جماهير كرة القدم في الشرق الأوسط وأفريقيا

قال تشاو فينغ، المدير العام لقطاع أعمال شانجان للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تُعد كرة القدم إحدى أكثر المجالات شغفاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد نجح المنتخب البرتغالي في بناء قاعدة جماهيرية قوية للغاية في مختلف أنحاء المنطقة".

وأضاف: "تمنح هذه الشراكة شانجان فرصة للتواصل مع الجماهير من خلال فريق يحظى بتقدير عالمي واسع، وتسهم في تعزيز الوعي بتقنياتنا المتقدمة في مجال التنقل الذكي، وتوسيع حضور سلسلة سياراتنا العاملة بالطاقة الجديدة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا".

استعراض تقنيات شانجان للتنقل من الجيل القادم

تضمّن الحفل أيضاً تنفيذ ركلة بداية رمزية شارك فيها مسؤولو شانجان إلى جانب أساطير من كرة القدم البرتغالية، بمناسبة الانطلاق الرسمي للشراكة.

وعقب الحفل، قام الحضور معاً بالتلويح بعلم انطلاق فريق الدروع الخمسة، إيذاناً ببدء مبادرة شانجان لاختبار القيادة طويلة المدى في أوروبا. وتمتد الرحلة من لشبونة إلى مدريد وصولاً إلى تورينو، بهدف استعراض القدرات الفعلية لتقنيات شانجان الهجينة القابلة للشحن الخارجي على تضاريس وظروف مناخية متنوعة، بما في ذلك التحقق من قدرة المركبات على تحقيق مدى يتجاوز 1,000 كيلومتر.

وفي ضوء التوسع العالمي المتسارع لشانجان ضمن إطار خطة المحيط الشاسع، تبرز منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى جانب أوروبا باعتبارها من أبرز الأولويات الاستراتيجية للشركة. ومن المتوقع أن تسهم الشراكة مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في دعم خطط المنتجات المحلية، وتعزيز التفاعل مع العلامة التجارية في هذه الأسواق.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2986593/image1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2986592/image2.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2986591/image3.jpg