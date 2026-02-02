اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

لعرض تنوعها وجودتها الفائقة، إليكم وصفة مبتكرة تبرز هذه الطماطم الاستثنائية.

مسقعة الطماطم والباذنجان الإيطالية



يُظهر هذا التصور العصري لطبق من البحر الأبيض المتوسط محبوب كيف يمكن للطماطم الإيطالية المعلبة أن تكون قاعدة متعددة الاستخدامات وغنية بالنكهة لإبداعات مغذية وصديقة للنباتيين، تعكس كل من الأذواق الإقليمية والتفضيلات الفردية.

المكونات:

400ج طماطم إيطالية مقشرة ومعلبة بالكامل

2 باذنجان كبير مقطع دوائر

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعماً

3 فصوص ثوم مفرومة

60 مل زيت زيتون

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون

240 مل صلصة بشاميل (أو استبدالها ببشاميل نباتي)

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

بقدونس طازج للتزيين

الطريقة:

سخّن الفرن على حرارة 180°م. ادهن شرائح الباذنجان بزيت الزيتون برفق واشويها حتى تصبح ذهبية وطرية.

في هذه الأثناء، سخّن زيت الزيتون في مقلاة وحمّر البصل المفروم والثوم حتى يصبحا طريين.

أضف الطماطم المعلبة مع سحقها قليلاً، بالإضافة إلى القرفة والكمون والملح والفلفل. اترك الخليط يغلي على نار هادئة لمدة 15 دقيقة لتحضير صلصة غنية.

في طبق للخبز، ضع طبقات من الباذنجان المشوي مع صلصة الطماطم، مع تكرار الطبقات. اسكب صلصة البشاميل على الوجه لتغطية الخضروات المصفوفة.

اخبز في الفرن المسخن مسبقًا لمدة 30-35 دقيقة حتى يصبح الوجه ذهبيًا. زيّن بالبقدونس الطازج قبل التقديم. بفضل تعدد استخداماتهم الفريد، يمكن للطماطم المعلبة الإيطالية والأوروبية تحويل المكونات البسيطة إلى أطباق مميزة.

هذا الموسم، اكتشف الإمكانيات الطهوية لأفضل الطماطم المعلبة الإيطالية وادخل النكهة الأوروبية الأصيلة إلى مطبخك.

