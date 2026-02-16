الاحتفال بيوم التأسيس السعودي 2026 بنكهات إيطاليا

صدر عن

Red Gold from Europe

16 فبراير, 2026, 09:00 AST

وصفة مثالية تحتوي على الطماطم المعلبة الذهبية من أوروبا ليوم مميز

 نابولي،إيطاليا، 16 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- بينما تحتفل المملكة العربية السعودية بتراثها الغني ومستقبلها المزدهر في يوم التأسيس 2026، ندعو الجميع للاستمتاع بتجربة طهي تمزج بين التقاليد السعودية والتميز الإيطالي. في 22 فبراير المقبل، قدموا على الموائد الاحتفالية الكبسة السعودية المحبوبة مع أفضل أنواع الطماطم المعلبة الإيطالية — رمز الجودة والسلامة والتنوع والمهارة الطهوية.

Enjoy this delicious Kabsa with Reg Gold Canned Tomatoes from Europe.
Enjoy this delicious Kabsa with Reg Gold Canned Tomatoes from Europe.
footer_comunicati_KSA1_Logo
footer_comunicati_KSA1_Logo
Enjoy this delicious Kabsa with Reg Gold Canned Tomatoes from Europe. footer_comunicati_KSA1_Logo

صرح جيوفاني دي أنجيليس المدير العام لأنيكاف، الجمعية الإيطالية لصناعات الخضروات المعلبة قائلاً: "في عالم من المطابخ المتنوعة، يستحق المستهلكون السعوديون أفضل المكونات جودة. تشتهر الطماطم الإيطالية المعلبة بطعمها المتسق ومعايير السلامة والتغذية. نحن نشجع الأسر السعودية على دمج الطماطم الإيطالية المعلبة في وصفاتهم اليومية، مما يثريها ويدعم معايير الجودة العالمية."

كبسة سعودية

هذا الابتكار في طبق سعودي محبوب يبيّن كيف الطماطم الإيطالية المعلبة يمكنها تعزيز النكهات التقليدية وخلق مزيج طهي متناغم.

المكونات:

  • 400ج أرز ياسمين
  • 1كجم قطع دجاج (أو لحم غنم، إذا فضلت)
  • بصلة كبيرة مقطعة
  • فصوص ثوم مهروس
  • 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
  • 400 ج طماطم مقشرة معلبة
  • 2جزرة مقطعة
  • 2بطاطا مقطعة
  • ملعقة صغيرة بهارات
  • ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
  • 1 لتر مرق دجاج
  • 3ملعقة كبيرة زيت نباتي
  • ملح وفلفل حسب الذوق
  • كزبرة طازجة للتزيين

الطريقة:

في قدر كبير سخن الزيت النباتي على حرارة متوسطة. أضف البصل المفروم وقلبه حتى يصبح طريًا.

 أضف الثوم والبهارات والقرفة واطبخ لمدة دقيقة أخرى. حرك معجون الطماطم والطماطم الكاملة المقشرة مع هرس الطماطم قليلاً. اطبخ لمدة 5 دقائق.

 أضف قطع الدجاج واطبخ حتى تتحمر. صب مرق الدجاج، أضف الجزر والبطاطس، تبّل بالملح والفلفل، ودع المزيج يغلي. خفف الحرارة، غطي، واتركه ينضج لمدة حوالي 45 دقيقة حتى يصبح الدجاج طريًا.

في هذه الأثناء، اغسل الأرز واطبخه بشكل منفصل حتى يصبح نصف ناضج.

قدم خليط الدجاج والخضار المعطر فوق الأرز وزينه بالكزبرة الطازجة.

ليكن يوم التأسيس هذا احتفالًا بالروابط الثقافية، والتفوق في الطهي، والتقدير المشترك للنکهات الأصيلة التي توحد إيطاليا والمملكة العربية السعودية.

لمزيد من الوصفات واستكشاف عالم نكهات طماطم الذهب الأحمر من أوروبا المعلبة، زوروا

https://redgoldfromeurope-sa.com

تابعونا على:

سناب شات: https://www.snapchat.com/@redgoldeuropesa

إنستغرام: https://www.instagram.com/redgoldfromeuropesa

يوتيوب: www.youtube.com/@RedGoldfromEuropeSaudiArabia

 

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2870644/Red_Gold_from_Europe__Kabsa_with_Reg_Gold_Canned_Tomatoes_from_Europe.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2682686/RedGoldFromEurope_Logo.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2682688/footer_comunicati_KSA1_Logo.jpg

من نفس المصدر

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

بينما تواصل البحرين تطوير مشهدها الطهوي النابض بالحياة، يبحث المستهلكون بشكل متزايد عن مكونات تمزج بين التقليد والابتكار. تُعد الطماطم المعلبة...
ابدأ السنة الجديدة بطماطم الذهب ألأحمر من أوروبا المعلبة اللذيذة في وصفات البحرين الاحتفالية

ابدأ السنة الجديدة بطماطم الذهب ألأحمر من أوروبا المعلبة اللذيذة في وصفات البحرين الاحتفالية

مع استقبال البحرين للسنة الجديدة، تبحث العائلات والطهاة عن مكونات متعددة الاستخدامات وغنية بالنكهة للارتقاء بقوائمهم الاحتفالية. أصبحت الطماطم...
المزيد من الإصدارات من هذا المصدر

استكشف

الغذاء

الغذاء

بيع بالتجزئة

بيع بالتجزئة

المنتجات / الخدمات الجديدة

المنتجات / الخدمات الجديدة

المزيد من البيانات الصحفية في مواضيع ذات صلة