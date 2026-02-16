الاحتفال بيوم التأسيس السعودي 2026 بنكهات إيطاليا

صدر عنRed Gold from Europe
16 فبراير, 2026, 09:00 AST
وصفة مثالية تحتوي على الطماطم المعلبة الذهبية من أوروبا ليوم مميز
نابولي،إيطاليا، 16 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- بينما تحتفل المملكة العربية السعودية بتراثها الغني ومستقبلها المزدهر في يوم التأسيس 2026، ندعو الجميع للاستمتاع بتجربة طهي تمزج بين التقاليد السعودية والتميز الإيطالي. في 22 فبراير المقبل، قدموا على الموائد الاحتفالية الكبسة السعودية المحبوبة مع أفضل أنواع الطماطم المعلبة الإيطالية — رمز الجودة والسلامة والتنوع والمهارة الطهوية.
صرح جيوفاني دي أنجيليس المدير العام لأنيكاف، الجمعية الإيطالية لصناعات الخضروات المعلبة قائلاً: "في عالم من المطابخ المتنوعة، يستحق المستهلكون السعوديون أفضل المكونات جودة. تشتهر الطماطم الإيطالية المعلبة بطعمها المتسق ومعايير السلامة والتغذية. نحن نشجع الأسر السعودية على دمج الطماطم الإيطالية المعلبة في وصفاتهم اليومية، مما يثريها ويدعم معايير الجودة العالمية."
كبسة سعودية
هذا الابتكار في طبق سعودي محبوب يبيّن كيف الطماطم الإيطالية المعلبة يمكنها تعزيز النكهات التقليدية وخلق مزيج طهي متناغم.
المكونات:
- 400ج أرز ياسمين
- 1كجم قطع دجاج (أو لحم غنم، إذا فضلت)
- بصلة كبيرة مقطعة
- 3 فصوص ثوم مهروس
- 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
- 400 ج طماطم مقشرة معلبة
- 2جزرة مقطعة
- 2بطاطا مقطعة
- ملعقة صغيرة بهارات
- ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
- 1 لتر مرق دجاج
- 3ملعقة كبيرة زيت نباتي
- ملح وفلفل حسب الذوق
- كزبرة طازجة للتزيين
الطريقة:
في قدر كبير سخن الزيت النباتي على حرارة متوسطة. أضف البصل المفروم وقلبه حتى يصبح طريًا.
أضف الثوم والبهارات والقرفة واطبخ لمدة دقيقة أخرى. حرك معجون الطماطم والطماطم الكاملة المقشرة مع هرس الطماطم قليلاً. اطبخ لمدة 5 دقائق.
أضف قطع الدجاج واطبخ حتى تتحمر. صب مرق الدجاج، أضف الجزر والبطاطس، تبّل بالملح والفلفل، ودع المزيج يغلي. خفف الحرارة، غطي، واتركه ينضج لمدة حوالي 45 دقيقة حتى يصبح الدجاج طريًا.
في هذه الأثناء، اغسل الأرز واطبخه بشكل منفصل حتى يصبح نصف ناضج.
قدم خليط الدجاج والخضار المعطر فوق الأرز وزينه بالكزبرة الطازجة.
ليكن يوم التأسيس هذا احتفالًا بالروابط الثقافية، والتفوق في الطهي، والتقدير المشترك للنکهات الأصيلة التي توحد إيطاليا والمملكة العربية السعودية.
