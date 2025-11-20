2Africa海纜主幹系統完工，中國移動國際助力非洲數智化發展

作為2Africa海纜系統工程建設組聯席主席單位，中移國際深度參與項目推進，在工程統籌管理與多方協同聯動等關鍵環節發揮了重要支撐作用。以2Africa海纜主幹系統完工為契機，中移國際進一步強化"一帶一路"沿線阿拉伯海區域、非洲東西海岸及歐洲區域的資源佈局，與在東、西非沿岸的PEACE、Equiano等大容量海纜協同下，完善覆蓋非洲的多路由環網格局。依托在吉布提、坦桑尼亞、肯尼亞、南非、尼日利亞等地的網絡出海口和IAX-IEX等海纜系統，2Africa將歐亞-非洲大容量帶寬與陸纜、PoP點深度打通，構建覆蓋非洲、輻射亞太與歐洲的區域領先國際海纜連接能力。

2Africa憑借"大帶寬、低時延"技術優勢，可與中移國際現有的全球100+海陸纜資源、380+POP點及遍佈全球的1,270+數據中心的雲網能力形成強勁協同，不僅為全球運營商客戶提供覆蓋多個非洲核心城市、直達非洲內陸的高質量國際專線、雲專線與互聯互通服務，也疊加mCloud雲管平台和"統一平台、一國一價、一鍵下單、全程服務"的一站式融合包，為出海非洲、中東的中資企業及當地夥伴提供AI+雲網融合整體解決方案，圍繞非洲重點行業拓展AI+智慧能源礦山、AI+智慧園區等創新應用，助力區域邁向AI+數智未來。

中移國際自2015年進入非洲市場已有十年，本次2Africa海纜主幹系統完工，將進一步豐富非洲區域網絡資源，帶動當地就業，縮小非洲地區數字鴻溝，助力中資企業"走出去"，為教育、醫療、金融等與民生密切相關的領域提供高質量通信服務，推動非洲社會數字化轉型。

面向未來，中移國際將繼續積極響應共建"一帶一路"倡議，依托2Africa等海纜項目，加快新型信息基礎設施和新型信息服務體繫在非洲落地，向非洲貢獻數智化"中國方案"，全面助力非洲數字經濟蓬勃發展。

SOURCE China Mobile International