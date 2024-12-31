الأستاذ مي جيان بينغ بكلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB)، يطلق مؤشرات عالمية لتتبع أسواق الفن الانطباعي والمعاصر والصيني

بكين، 31 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- أعلن مي جيان بينغ، أستاذ العلوم المالية في كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال ((CKGSB، عن إطلاق مؤشرين رائدين في مجال الفن، مؤشر MM العالمي لأسعار الفن الانطباعي ومؤشر MM العالمي لأسعار الفن المعاصر، إلى جانب مؤشر MM للفن الصيني المتوقع للغاية لعام 2024، مما يوفر نظرة شاملة على اتجاهات الأسعار والسيولة والمعنويات في سوق الفن الصيني.

يعتمد مؤشر MM العالمي لأسعار الفن الانطباعي ومؤشر MM العالمي لأسعار الفن المعاصر على بيانات المزادات من دور المزادات الرائدة، بما في ذلك دار Sotheby's وChristie's وPhillips، في الأسواق العالمية الرئيسية. تسلط هذه المؤشرات الضوء على اتجاهات السوق المهمة، مثل معدل النمو السنوي المركب الثابت بنسبة 2.8% للفن الانطباعي منذ عام 2000 ومعدل النمو السنوي القوي بنسبة 5.0% للفن المعاصر خلال الفترة نفسها. مع ذلك، شهد عام 2024 تصحيحات ملحوظة، حيث انخفض مؤشرا الفن الانطباعي والفن المعاصر بنسبة 3.2% و19.5% على التوالي.

يكشف مؤشر MM للفن الصيني لعام 2024 أن الفن الصيني قد تفوق على اتجاهات الفن العالمي، محققًا معدل نمو سنوي مركب ملحوظ بنسبة 9.3% منذ عام 2000، وهو أعلى بكثير من مؤشرات الفن الانطباعي والفن المعاصر. على الرغم من انكماش السوق بنسبة 12.3% في عام 2024 وانخفاضه بنسبة 48.4% منذ ذروته في عام 2020، لا يزال الفن الصيني استثمارًا مقنعًا، مدعومًا بتقلباته العالية وإمكانية انتعاشه.

يضم مؤشر MM للفن الصيني أيضًا مؤشرات فرعية مصنفة حسب الوسيط (الحبر مقابل الزيت) والعصر (الحديث مقابل المعاصر). وتجدر الإشارة إلى أن اللوحات الزيتية والأعمال المعاصرة أظهرت أداءً متفوقًا في السوق، حيث بلغت معدلات النمو السنوية 10.8% و11.5% على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، يتتبع مؤشر MM لمشاعر الفن الصيني حماس جامعي الأعمال الفنية، مما يعكس التحولات في ثقة السوق على مدى عقدين من الزمن.

يسلط مؤشر MM سيولة الفن الصيني الضوء على فنانين رئيسيين، مثل زاو وو كي وَوُو غوانزونغ، اللذين تُظهر أعمالهما سيولة استثنائية في السوق. علاوة على ذلك، يُظهر تحليل مقارن أن الفن الصيني قد تفوق باستمرار على الأصول التقليدية مثل مؤشر S&P 500، مما يؤكد قيمته كاستثمار طويل الأجل وتحوط محتمل من التضخم.

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نبذة عن كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB) تأسست كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB) في بكين في نونبر/تشرين الثاني 2002، وهي أول كلية إدارة أعمال صينية ممولة من القطاع الخاص وقائمة على الأبحاث. تهدف المدرسة إلى إعداد قادة أعمال تحويليين يتمتعون برؤية عالمية وحس بالمسؤولية الاجتماعية وعقلية مبتكرة وقدرة على القيادة بتعاطف وتراحم.(https://english.ckgsb.edu.cn)