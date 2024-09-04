الأندلس العقارية تعزز الكفاءة التشغيلية باستخدام تقنية Yardi السحابية

شركة العقارات السعودية المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية "تداوُل" تتبني حلاً متصلاً واحدًا للحصول على مصدر واحد للحقيقة

الرياض ، المملكة العربية السعودية, 4 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- اختارت شركة الأندلس العقارية، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار في العقارات التجارية، وتطويرها وتشغيلها ، منصة التكنولوجيا الشاملة لشركة ياردي (Yardi). ستعمل هذه الشراكة على تبسيط إدارة محفظتها في جميع أنحاء المملكة ، بما في ذلك مراكز التسوق في جدة والرياض والدمام.

Al-Andalus Property, a leading company in the investment, development, and operation of commercial properties, has chosen Yardi's comprehensive technology platform.

سيساعد تنفيذ حل "فوياجير" (Voyager) السحابي الشامل الخاص بشركة ياردي في تعزيز الكفاءة التشغيلية ، وإعداد التقارير المالية، وعلاقات المستأجرين لشركة الأندلس العقارية ، مما يجعل الشركة قادرة على الاستمرار في النمو والنجاح في سوق العقارات السعودية.

قال فيصل عبد الرحمن آل ناصر ، الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس العقارية: "نحن متحمسون للشراكة مع ياردي لإحداث ثورة في الكفاءة التشغيلية لدينا". "تتماشى هذه الشراكة مع التزامنا بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم قيمة استثنائية لأصحاب المصلحة لدينا. ستساعد منصة ياردي في تبسيط عملياتنا ودعم أهدافنا الاستراتيجية للنمو."

قال سعيد حيدر ، المدير الأول لشركة ياردي (Yardi®): "سيوفر حلنا المبتكر لشركة الأندلس الأدوات اللازمة لإدارة محفظتها الواسعة بكفاءة ، من إدارة الاستثمارات والإنشاءات إلى إدارة الممتلكات العقارية وتجربة المستأجرين". "يؤكد هذا التعاون التزام شركة ياردي بتمكين شركات العقارات في المملكة العربية السعودية من خلال تكنولوجيا متطورة، ونتطلع الآن إلى دعم شركة الأندلس العقارية".

انظر كيف يمكن لشركة ياردي إحداث نقلة نوعية في عملياتك من خلال منصة عقارية متكاملة من كافة الجوانب.

حول الأندلس العقارية

شركة الأندلس العقارية هي شركة عقارات رائدة في المملكة العربية السعودية متخصصة في تطوير وإدارة العقارات التجارية. تلتزم الشركة بتقديم حلول عقارية عالية الجودة والحفاظ على علاقات قوية مع شركائها وعملائها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة alandalus.com.sa.

نُبذة عن Yardi

تعمل شركة ياردي (Yardi®)، التي تحتفل في عام 2024 بالذكرى الأربعين لتأسيسها، في مجال تطوير ودعم البرمجيات المتخصصة في الاستثمار في العقارات وإدارتها، والموجهة لشركات العقارات بكافة أنواعها وأحجامها. يعمل فريق ياردي الذي يضم أكثر من 9,500 موظف، مع العملاء على مستوى العالم لدفع عجلة الابتكارات الهامة في قطاع العقارات. لمزيد من المعلومات عن إمكانات شركة ياردي من أجل غدٍ أفضل، يُرجى زيارة yardi.ae.

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الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/737275/Yardi_Logo.jpg