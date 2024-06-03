الإمارات العربية المتحدة تستضيف ألعاب المستقبل 2025 Middle East - Arabic Korea - 한국어 MEXICO - Spanish BRAZIL - Portuguese USA - Deutsch USA - Français Phygital International 03 يونيو, 2024, 08:00 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال أعلنت Phygital Internationalعن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة ألعاب المستقبل 2025 إسطنبول, 3 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- بعد عملية تقديم عروض تنافسية للغاية، والتي تضمنت تعبيرات عن الاهتمام من تسعة من المتنافسين المحتملين، تم الإعلان عن الإمارات العربية المتحدة كمضيفة ووجهة رسمية لألعاب المستقبل 2025 خلال قمة Phygital العالمية الافتتاحية في اسطنبول، تركيا. Continue Reading

United Arab Emirates confirmed as host of the Games of the Future 2025. Pictured: Miray Özdoğan; Nis Hatt, CEO of Phygital International and World Phygital Community; Rene Fasal, Head of the World Phygital Community; and Consul General H.E Saeed Abdulwahid Khamis R Saqer AlMheiri of the United Arab Emirates, at the World Phygital Summit 2024, Istanbul, Turkey. United Arab Emirates confirmed as host of the Games of the Future 2025. Pictured: Miray Özdoğan; Nis Hatt, CEO of Phygital International and World Phygital Community; Rene Fasal, Head of the World Phygital Community; and Consul General H.E Saeed Abdulwahid Khamis R Saqer AlMheiri of the United Arab Emirates, at the World Phygital Summit 2024, Istanbul, Turkey. United Arab Emirates confirmed as host of the Games of the Future 2025. Pictured: Nis Hatt, CEO of Phygital International and World Phygital Community; Rene Fasal, Head of the World Phygital Community; and Consul General H.E Saeed Abdulwahid Khamis R Saqer AlMheiri of the United Arab Emirates, at the World Phygital Summit 2024, Istanbul, Turkey. United Arab Emirates confirmed as host of the Games of the Future 2025. Pictured: Nis Hatt, CEO of Phygital International and World Phygital Community; and Consul General H.E Saeed Abdulwahid Khamis R Saqer AlMheiri of the United Arab Emirates, at the World Phygital Summit 2024, Istanbul, Turkey.

أثبتت الإمارات العربية المتحدة أنها الوجهة الطبيعية المفضلة خلال عملية التنافس لاستضافة ألعاب المستقبل 2025 من خلال إظهارها لمصداقيتها بوضوح كمركز عالمي ذي بنية تحتية من الدرجة الأولى وخبرة واسعة في تنظيم وتقديم الأحداث الدولية الرائدة في العالم. أدت هذه الخبرة الواسعة، إلى جانب التزام قوي في جميع مراحل عملية التنافس من أعلى مستويات قيادة الأمة، إلى قرار بالإجماع من قبل منسقي التنافس الخبراء من Phygital International لمنح شرف استضافة ألعاب المستقبل 2025 إلى الإمارات العربية المتحدة.

ألعاب المستقبل 2025 هي الحدث الرئيسي في رياضة فيجيتال. إنها بطولة دولية تجمع بين الجيل القادم من الأبطال الرياضيين الديناميكيين من جميع أنحاء العالم: الآلاف من الرياضيين المتوازنين الذين يظهرون مهارات متفوقة في كل من المنافسة المادية والرقمية. ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 300 فريق دولي في الحدث المتعدد الرياضات الذي سيضم عددًا من التحديات عبر مجموعة واسعة من التخصصات بما في ذلك كرة القدم فيجيتال وهوكي فيجيتال وركوب التزلج فيجيتال والفنون القتالية المختلطة فيجيتال وغيرها الكثير.

علق نيس هات، الرئيس التنفيذي لشركة Phygital International، قائلاً: يسعدنا أن نعلن عن دولة الإمارات العربية المتحدة كمضيفة لألعاب المستقبل 2025. تزداد الشعبية العالمية للألعاب الرياضية فيجيتال يومًا بعد يوم، ونحن نتوقع بطولة بيعت تذاكرها بالكامل في العام المقبل. نحن متحمسون لتمرير شعلة فيجيتال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتمتع بأفضل عروض الفوز، والتزام واضح على المدى الطويل لتطوير سكان صحيين ونشطين، وليس لدي شك في أن هذا الحدث سيكون نجاحًا كبيرًا. أحضر ألعاب المستقبل 2025!"

معالي غانيم الحجيري، المدير العام، الهيئة العامة للرياضة، الإمارات العربية المتحدة: "إن جلب ألعاب المستقبل 2025 إلى الإمارات العربية المتحدة يمثل لحظة مثيرة في إعادة تعريف الرياضة الدولية للعالم الحديث. نحن فخورون باستضافة هذه البطولة المبتكرة والفريدة التي تجمع بين التكنولوجيا المتطورة وألعاب الفيديو الشعبية والرياضة التقليدية. نحن واثقون من أن استضافة دورة الألعاب لعام 2025 لن تعززنا فقط كقادة في عالم الرياضة، بل ستحفز أيضًا مجتمعنا الرقمي الوطني نحو نمط حياة نشط وتساعدنا على الوصول إلى هدفنا الرياضي الوطني البالغ 75٪ من السكان النشطين بحلول عام 2031".

لا تضع ألعاب المستقبل أي قيود على مشاركيها وترحب بالجميع، بغض النظر عن أعمارهم وجنسهم وجنسيتهم. تتوقع شركة Phygital International أن تستقبل ألعاب المستقبل 2025 في الإمارات العربية المتحدة الآلاف من الرياضيين وممارسي الرياضات الرقمية من ما يصل إلى 100 دولة، كجزء من الفرق الوطنية والمتعددة الجنسيات. إنها شعبية للغاية في الواقع، بحيث أن عملية التقدم لاستضافة ألعاب المستقبل 2026 و2027 جارية بالفعل من طرف البلدان على مستوى العالم.

ملاحظات للمحررين

شركة Phygital International هي الشركة المروجة للرياضات في جميع أنحاء العالم وتركز على الابتكار وإعادة تعريف الرياضة. وهي راعي ألعاب المستقبل، ومشغل البطولة وتشرف على عملية التقديم للمنافسة لكل مدينة مضيفة.

يوفر مجتمع Phygital العالمي منصة للفرق لدخول ألعاب المستقبل من خلال تنظيم وتعزيز رياضات فيجيتال في جميع أنحاء العالم عبر شبكة من الأعضاء.

تعد ألعاب المستقبل حدثًا دوليًا سنويًا يدمج عوالم المادية والرقمية وهو قمة رياضات فيجيتال.

فيديو: https://mma.prnewswire.com/media/2427816/Games_of_the_Future_Video.mp4

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2427769/Games_of_the_Future_2025.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2427767/Games_of_the_Future_2025_Announcement_UAE.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2427768/UAE_Announced_as_Games_of_the_Future_2025_host.jpg