اختتام Phygital Contenders Astana 2026 بتتويج أبطال جدد وحسم مقاعد التأهل إلى Games of the Future 2026 [ألعاب المستقبل 2026]

أستانا، كازاخستان، 16 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- اختتمت بطولة Phygital Contenders Astana 2026 منافساتها في أجواء مثيرة، إذ توّجت أبطالاً في ثلاثة تخصصات، وحسمت أسماء أحدث المتأهلين من الأندية والرياضيين الذين ضمنوا مقاعدهم في Games of the Future 2026 [ألعاب المستقبل 2026]. على مدار خمسة أيام من المنافسات في أستانا، تنافس أكثر من 200 مشارك من أكثر من 20 دولة في تخصصات Phygital Football، وPhygital Basketball، وPhygital Dancing، سعياً إلى التأهل إلى Games of the Future 2026 [ألعاب المستقبل 2026].

جمعت البطولة، التي أقيمت في مرافق عالمية المستوى في أنحاء المدينة، نخبة من أقوى المتنافسين من أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وذلك مع بلوغ مسار التأهل الممتد على مدار الموسم مرحلته الحاسمة.

حصد ACF x Allur مقعد تأهل في Phygital Football بعد مسيرة قوية خلال مرحلة المجموعات والأدوار الإقصائية في Zhaksylyk Ushkempirov Martial Arts Palace. وقدّم الفريق ببراعة مزيجاً من الدقة الرقمية والتنفيذ البدني، وهو ما يميّز المنافسة في هذا المستوى. كما ضمن كلٌّ من NS team وKMF Titograd وFC OLYMPIC PHYGITAL مقعده أيضاً، بعد تقديم مستويات قوية على مدار خمسة أيام من المنافسات المحتدمة.

وفي Phygital Basketball، تُوّج ZM NITUI بطلاً بعد مسيرة بلا هزيمة طوال البطولة، جامعاً بين الدقة الرقمية والتميّز على أرض الملعب ليحرز اللقب في قصر ألاو الجليدي. كما ضمن كلٌّ من MINSK وValencia Basket وTriada التأهل إلى Games of the Future 2026 [ألعاب المستقبل 2026]، بعد أن برزت هذه الفرق وسط منافسة شديدة، وضمنت عودتها إلى أستانا في وقت لاحق من هذا الصيف.

وقال Jan Kroflin من ZM NITUI، تعليقاً على الإنجاز: "واجهنا فريقاً قوياً، وكنا ندرك أن علينا تقديم أفضل ما لدينا. حافظنا على تركيزنا، ونفذنا خطة لعبنا، وحققنا النتيجة التي أردناها. وتتجه أنظارنا الآن إلى Games of the Future [ألعاب المستقبل]."

أما في Phygital Dancing، فقد أحرز Andres Guardo اللقب بسلسلة من العروض التي أبرزت الإيقاع والدقة والثبات، وهي مقومات لازمة للمنافسة على أعلى مستويات رياضة phygital. كما تأهلت Sagdi، وصيفة المسابقة، إلى جانب صاحبة المركز الثالث Susan Huertas وصاحب المركز الرابع Sergio Mayta، بعدما برزوا جميعاً وسط منافسة شديدة. وقال Andres Guardo، تعليقاً على فوزه: "عندما أعتلي المسرح، أصبح شخصاً مختلفاً تماماً. أشعر بأن هذا التحول هو ما صنع الفارق في أدائي. آمل أن يرتقي أدائي في Games of the Future 2026 [ألعاب المستقبل 2026]."

وقال John Hewitt، مدير التسويق والاتصالات الدولية في Phygital International: "لقد أظهرت Phygital Contenders Astana 2026 المواهب الاستثنائية والعزيمة والروح التنافسية التي تميّز رياضة phygital. ومن خلال جمع الرياضيين والأندية من مختلف أنحاء العالم، سلّطت البطولة الضوء على الجاذبية العالمية لهذا النمط، وعلى قوة حركة رياضات phygital وتنوعها. ومع تطلعنا إلى Games of the Future 2026 [ألعاب المستقبل 2026]، تقدم المستويات التي شهدناها هنا في أستانا لمحة مشوقة عما يمكن للجماهير ترقبه عندما يجتمع أفضل المنافسين في رياضات phygital في العالم في وقت لاحق من هذا الصيف."

بعد تأكيد أربعة مقاعد تأهل في كل تخصص بناءً على المراكز المحققة في Phygital Contenders Astana 2026، سيُخصّص مقعدا التأهل الأخيران لكل من التخصصات الثلاثة خلال الأسابيع المقبلة استناداً إلى التصنيفات الإجمالية للموسم. وستُكمل هذه المقاعد قائمة المتأهلين عبر Phygital Contenders إلى Games of the Future 2026 [ألعاب المستقبل 2026]، تقديراً للأندية والرياضيين الذين قدموا أداءً ثابتاً طوال الموسم التنافسي 2025/26.

مع إسدال الستار على Phygital Contenders Astana 2026، تتجه الأنظار إلى Games of the Future 2026 [ألعاب المستقبل 2026]، المقرر إقامتها في أستانا خلال الفترة من 29 يوليو إلى 9 أغسطس. بوصفها الحدث الأبرز في تقويم رياضات phygital العالمي، ستجمع البطولة أكثر من 800 مشارك من أكثر من 50 دولة في تخصصات Phygital Football، وPhygital Basketball، وPhygital Dancing، وPhygital Shooter، وPhygital Fighting، وMOBA PC، وMOBA Mobile، وBattle Royale، للتنافس على مجموع الجوائز المالية الذي يزيد على 4 ملايين دولار أمريكي، فيما يستعرضون مستقبل الرياضة على أكبر منصة phygital في العالم.

للاطلاع على أحدث الأخبار عن Games of the Future 2026 [ألعاب المستقبل 2026]، يرجى زيارة الموقع الرسمي. يمكن للجماهير متابعة جميع أحداث Phygital Contenders Astana 2026، واستعادة أحداث Games of the Future 2025 (GOTF) [ألعاب المستقبل 2025] عبر Phygital+.

باب الاعتماد الإعلامي مفتوح الآن لوسائل الإعلام الراغبة في حضور Games of the Future 2026 [ألعاب المستقبل 2026]، ويمكن طلبه من هنا.

نبذة عن Phygital International (PI):

تُعد Phygital International المروّج لرياضات phygital عالمياً، وتركز على الابتكار في الرياضة وإعادة تعريفها. وبصفتها الوصية على Games of the Future [ألعاب المستقبل] والمالكة لحقوقها، تشرف على عملية المناقصة الخاصة بكل مدينة مضيفة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://Phygitalinternational.com أو التواصل عبر: [email protected]

نبذة عن Games of the Future (GOTF) [ألعاب المستقبل]:

Games of the Future [ألعاب المستقبل] حدث دولي سنوي يدمج بين العالمين المادي والرقمي، ويمثل قمة رياضة phygital. تجمع البطولة الجيل المقبل من أبطال رياضات phygital من جميع أنحاء العالم للتنافس في مجموعة متنوعة من تخصصات وتحديات phygital. أقيمت Games of the Future 2025 [ألعاب المستقبل 2025] في أبوظبي، بينما ستقام Games of the Future 2026 [ألعاب المستقبل 2026] في أستانا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://gofuture.games/