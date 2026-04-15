التصفيات النهائية لدورة Games of the Future لعام 2026 (ألعاب المستقبل) تُقام في أستانا في شهر يونيو المُقبل

ستجمع بطولات Phygital Contenders لعام 2026 في أستانا نخبة الفِرق من مختلف أنحاء العالم، حيث يتنافس الجميع على المقاعد الأخيرة في الحدث الرياضي الأكثر ابتكارًا عالميًا، والذي يجمع بين الرياضة البدنية والألعاب التنافسية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- يدخل السباق نحو Games of the Future لعام 2026 (ألعاب المستقبل) مرحلته النهائية، بعد أن أعلنت شركة Phygital International عن القائمة الكاملة للفِرق والرياضيين المُقرر أن يتنافسوا في بطولات Phygital Contenders لعام 2026 في أستانا، والتي تضم بعضًا من أبرز مواهب phygital من أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا.

Phygital Football athletes competing at GOTF 2025 Phygital Basketball athletes competing at GOTF 2025

ستُقام البطولة خلال الفترة من 10 إلى 15 يونيو 2026، وستشهد مشاركة أبرز الفِرق عبر منافسات Phygital Football وPhygital Basketball وPhygital Dancing، وجميعها تسعى لضمان التأهل إلى Games of the Future لعام 2026 (ألعاب المستقبل) (GOTF 2026)، للتنافس على المجد العالمي ونصيب من جوائز تتجاوز قيمتها 4 ملايين دولار أمريكي.

مع كون بطاقات التأهل على المحك وتوفر عدد محدود من المقاعد، ستستضيف أستانا بعضًا من أكثر المواجهات حدة وتنافسية ضمن تقويم بطولات phygital حتى الآن. أثبتت الفِرق المُشاركة جدارتها بالفعل عبر بطولات Phygital Origins وPhygital Rivals الإقليمية، إلا إن عددًا محدودًا فقط سيتأهل للمنافسة على المسرح العالمي في Games of the Future لعام 2026 (ألعاب المستقبل) هذا الصيف، ما يرفع مستوى التحدي في كل مباراة وأداء.

عبر جميع هذه التخصصات الثلاثة، ستتنافس الفِرق ضمن صيغة ألعاب phygital المميزة لـ Games of the Future (ألعاب المستقبل)، والتي تجمع بين اللعب الرقمي والأداء البدني المباشر في هيكل تنافسي واحد.

في Phygital Football، وهي واحدة من أكثر التخصصات شعبية، ومجال دولي قوي سيعتلي المسرح، مع فِرق مثل فريق KMF Titograd من دولة الجبل الأسود الذي يعود ليكمل ما بدأه بعد أن فاته أخد مكان في GOTF 2025 (ألعاب المستقبل) بفارق ضئيل، كما تشارك فِرق أخرى مثل فريق Lahore Athletics القادم من باكستان للمرة الأولى، بالإضافة إلى أحد أنجح فِرق دوري Liga Fut7 في البرازيل، فريق OEASTE SP، حيث تستعد جميعها للتنافس على التأهل في مواجهة يُتوقع أن تكون حماسية.

أما في Phygital Basketball، فإن فريق Valencia Basket 3x3، أحد الفائزين ببطولة Phygital Rivals في إسبانيا، يصل كأحد فِرق phygital الجديدة لمشاهدتها. يمثل الفريق نادي المدينة المحترف في منافسات 3x3، وسيواجه منافسين أقوياء مثل فريق Boca، فريق منافسات 3x3 الرسمي لنادي Boca Juniors من الأرجنتين، إلى جانب بطل صربيا لعام 2025 في منافسات 3x3، فريق Vozdovac، في سعيهم لحجز مقعد في Games of the Future (ألعاب المستقبل).

في الوقت نفسه، سيجمع Phygital Dancing بين الإيقاع والدقة والتحمل البدني، وسيضم قائمة عالمية حقيقية من المؤدين من مختلف أنحاء العالم، من بينهم أسماء بارزة مثل Tiago Silva، وصيف GOTF لعام 2025 (ألعاب المستقبل) والمقيم في البرازيل، وDion Visser المقيم في هولندا، إلى جانب مواهب صاعدة مثل Lala Geborgyan من أرمينيا وJose Campos من بيرو، حيث يتنافس الجميع على المقاعد الأخيرة في المسرح العالمي في وقت لاحق من هذا الصيف.

قال John Hewitt، مدير التسويق والاتصالات الدولية في Phygital International: "تعكس النسخة الثانية من بطولات Phygital Contenders قوة المسار الذي قمنا ببنائه". "إن رؤية هذا المستوى العالي من التنافس والتنوع في قائمة المشاركين، مع وجود فِرق عائدة وأخرى جديدة، يعد مؤشرًا قويًا على أننا نسير في الاتجاه الصحيح. ومع تنافس الفرق على حجز مكانها في Games of the Future (ألعاب المستقبل) في أستانا هذا الصيف، يتضح أن المنظومة لا تنمو فحسب، بل تصبح أكثر تنافسية مع كل موسم".

مع استعداد أستانا لاستضافة Games of the Future لعام 2026 (ألعاب المستقبل)، توفر التصفيات فرصة مبكرة لإبراز دور المدينة كمركز رئيسي في تقويم رياضات phygital العالمي.

قال Alibek Khassenov، رئيس مديرية Games of the Future لعام 2026 (ألعاب المستقبل): "تمثل بطولات Phygital Contenders لعام 2026 في أستانا محطة رئيسية في الطريق نحو Games of the Future (ألعاب المستقبل) هذا الصيف، وفرصة لإظهار طموح كازاخستان في أن تكون في طليعة الابتكار في المجال الرياضي. وبالتعاون مع شركائنا، نفخر بالترحيب بأفضل رياضيي phygital في العالم ودعم النمو المستمر لهذا النمط الديناميكي".

بالتوازي مع الإعلان عن قائمة فِرق بطولات Phygital Contenders لعام 2026 في أستانا، تم أيضًا الكشف عن أولى الفرق المشاركة في منافسات Phygital Shooter ضمن Games of the Future لعام 2026 (ألعاب المستقبل). ومن بين هذه الفرق، يبرز منافسون جدد مثل فريق Hybrids من جنوب أفريقيا، وفريق Klan Pedrajas الإسباني، حيث سينضمون إلى حامل اللقب فريق xGoat ضمن قائمة تضم ثمانية فِرق ستتنافس في أستانا.

وستُقام Games of the Future لعام 2026 (ألعاب المستقبل) خلال الفترة (من 29 يوليو إلى 9 أغسطس)، وستجمع بين عدة تخصصات phygital ورياضات إلكترونية، من بينها Phygital Football وPhygital Basketball وPhygital Dancing وPhygital Shooter وPhygital Fighting، إلى جانب منافسات قوية في الرياضات الإلكترونية مثل ألعاب MOBA على كل من الحاسوب والهاتف المحمول، بالإضافة إلى ألعاب Battle Royale.

وباعتبارها الحدث الأبرز في تقويم phygital العالمي، من المتوقع أن تستقطب GOTF لعام 2026 (ألعاب المستقبل) أكثر من 900 مشارك من أكثر من 50 دولة، مواصلةً رسم ملامح مستقبل الرياضة من خلال دمج المنافسات الرقمية مع الأداء البدني ضمن إطار تنافسي موحّد.

يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للمشاركين في بطولات Phygital Contenders لعام 2026 في أستانا، بالإضافة إلى نظرة شاملة على التصنيفات في جميع تخصصات phygital من هنا.

لمتابعة آخر الأخبار حول بطولات Phygital Contenders لعام 2026 في أستانا وGames of the Future لعام 2026 (ألعاب المستقبل)، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي. كما يمكن للجماهير مشاهدة جميع فعاليات بطولات Phygital Contenders لعام 2026 في أستانا مباشرة (وكذلك إعادة مشاهدة أحداث GOTF لعام 2025 "ألعاب المستقبل") عبر منصة البث عبر الإنترنت (OTT) الرسمية: tv.gofuture.games.

ملاحظات للمحررين:

هل تتطلع إلى تغطية أحداث phygital القادمة؟

ستتمكن وسائل الإعلام المهتمة بتغطية بطولات Phygital Contenders لعام 2026 في أستانا و/أو Games of the Future لعام 2026 (ألعاب المستقبل) قريبًا من التقدّم بطلبات الاعتماد. يُرجى زيارة مركز الإعلام على موقع GOTF2026 (ألعاب المستقبل) للحصول على آخر المُستجدات.

نبذة عن Games of the Future (ألعاب المستقبل) (GOTF):

Games of the Future (ألعاب المستقبل) هو حدث دولي سنوي يدمج بين العالمين المادي والرقمي ويمثل قمة رياضات phygital. تجمع البطولة الجيل القادم من أبطال رياضات phygital من جميع أنحاء العالم للتنافس في مجموعة متنوعة من تخصصات وتحديات Phygital. وقد أُقيمت Games of the Future 2025 في أبوظبي، فيما ستُقام Games of the Future 2026 في أستانا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: https://gofuture.games/

نبذة عن Phygital International (PI):

شركة Phygital International هي المروّج لرياضات phygital عالميًا وتركز على ابتكار الرياضات وإعادة تعريفها. وهي الوصية والمالكة لحقوق Games of the Future (ألعاب المستقبل) وتشرف على عملية المناقصة الخاصة باختيار المدن المضيفة.

لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة https://Phygitalinternational.com أو التواصل عبر: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2955080/Phygital_Football_athletes.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2955079/Phygital_Basketball_athletes.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2745156/5913075/PhygitalInternational_GOTF_Logo.jpg