الانطلاقة العالمية لتلفزيونات Dreame TV: الجيل الجديد من تقنية Mini LED على الساحة الدولية

شينزين، الصين، 11 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- تعلن شركة Dreame Technology عن دخولها سوق أجهزة التلفزيون العالمية المزودة بتقنية Mini LED من خلال سلسلة Dreame TV، وذلك عبر شركة Shenzhen Televi Intelligent Technology Co., Ltd.، وهي مؤسسة تكنولوجية تابعة لـ Dreame. بعد تقديم السلسلة لأول مرة في معرض IFA Berlin وفعالية ELLE POP-UP في المجر، ستُعرض هذه السلسلة أيضاً في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES). ومع طرحها بالفعل في سنغافورة وعدد من الدول الأخرى، من المقرر إطلاق السلسلة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر ديسمبر، كما أُدرجت ماليزيا ضمن خطة الإطلاق.

وقد استعرض طرازا Dreame TV S100 وV3000 تقنية Aura Mini LED خلال الدورة الـ 138 من معرض كانتون (Canton Fair) المنعقدة حديثاً، كما عُرض طراز S100 في نوفمبر ضمن معرض ELLE POP-UP الرائد في بودابست. يتميّز طراز S100 بإضاءة Aura Mini LED الخلفية مع تقنية التعتيم المحلي كامل المصفوفة (Full-Array Local Dimming)، ما يوفّر تحكماً دقيقاً في الإضاءة ودرجات عميقة للّون الأسود. ومع ذروة سطوع تبلغ 1000 نيت وتقنية QLED+‎ التي تنتج أكثر من 1.07 مليار لون، تظهر أدق التفاصيل بوضوح عالٍ، وتبدو التدرجات اللونية أقرب ما تكون إلى الواقع. وبفضل معالج الذكاء الاصطناعي المخصص Dreamind™ Pro، تُرقَّى محتويات دقة 2K بذكاء لتقترب من جودة 4K، مع ضبط تكيفي للألوان ومستوى الوضوح لتقديم مشاهد طبيعية ونابضة بالحياة.

وفي جانب الصوت، يأتي طراز S100 مزوّداً بنظام الصوت Dreame 4.1.2ch Master Sound System، المكوَّن من 11 وحدة صوتية تغطي الترددات العالية والمتوسطة والمنخفضة، ما يخلق تجربة صوتية غنية ومتوازنة. وتصل القدرة القصوى للنظام إلى 70 واط، أي أعلى بكثير من القدرة النموذجية البالغة 40 واط في أجهزة التلفزيون السائدة، وهو ما يوفّر مجالاً صوتياً أقوى وأكثر اتساعاً في أرجاء الغرفة. ومع تغطية صوتية فيزيائية بزاوية 270 درجة، يقدّم التلفزيون تجربة استماع تكاد تغمر كامل المساحة المحيطة بالمستخدم. يتميز S100 بنظام شريط صوتي متكامل تماماً، مما يجعل شراء هذا التلفزيون مكافئاً من الناحية الوظيفية لاقتناء تلفزيون مستقل وشريط صوتي منفصل معاً.

يتميز طراز V3000 الرائد عالمياً من Dreame بشاشة "الكريستال الأسود ذات الألوان الحقيقية" مع معدل انعكاس يبلغ %1.8 فقط، مما يقضي على الوهج في البيئات الساطعة. تجمع شاشة العرض Aura Mini LED Premium الخاصة به بين تقنيتي QLED وMini LED، لتقدّم مليار لون، وتغطية بنسبة %98 لمعيار DCI-P3، ودقة ألوان ΔE≈0.7، وذروة سطوع تبلغ 2800 نيت.

يتفوّق أداء الألعاب بفضل معدل تحديث يبلغ 300 هرتز، وزمن تأخّر إدخال يبلغ 5.3 مللي ثانية، ودعم تقنيات VRR وALLM وAMD FreeSync™ Premium Pro. ويعتمد V3000 على نظام الصوت المدمج Dreame Master Sound System 2.1.2ch مع تقنية Dolby Atmos®، والذي يضم مضخّم صوت (ساب ووفر) مخصّصاً وتصميماً ثنائي الأبواق، لتقديم تغطية صوتية فيزيائية بزاوية 270 درجة، وذلك على عكس أنظمة الصوت المحيطي التقليدية بزاوية 360 درجة المعتمدة على المعالجة الخوارزمية وحدها. وتتطلع Dreame إلى إطلاق V3000 في كلٍّ من دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وإندونيسيا.

كما استعرضت Dreame TV أجهزة العرض (البروجيكتور) ومنظومات الصوت الخاصة بها في معرض IFA، مع خطط لعرضها في معرض CES أيضاً. ويضم خط المنتجات جهاز العرض T2 بتقنية الليزر، الذي يقدّم صوراً بدقة Full HD بمقاس 120 بوصة مع خاصية التصحيح التلقائي وتصميم يعمل بالبطارية، بالإضافة إلى طراز T3 ذو الإسقاط القصير جداً للشاشات الكبيرة من مسافة قصيرة جداً.

تُعد شركة Shenzhen Televi Intelligent Technology Co., Ltd. مؤسسة تكنولوجية تابعة لشركة Dreame، مكرَّسة لتعزيز الابتكار في تقنيات الصوت والصورة والعرض المنزلي.