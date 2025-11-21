مع تقنية Aura Mini LED وشريط صوتي مدمج، تلفزيون Dreame يدخل الأسواق العالمية

S100

شينزين، الصين، 21 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- توسّع شركة Dreame، التي كانت تُعرف سابقاً في المقام الأول بالأجهزة المنزلية الذكية، محفظة منتجاتها بسلسلة جديدة من أجهزة تلفزيون Mini LED، وذلك عبر شركة Shenzhen Televi Intelligent Technology Co., Ltd.، وهي مؤسسة تكنولوجية تابعة لشركة Dreame. يجسد تلفزيون Dreame الذي تم إطلاقه مؤخراً، والذي ظهر لأول مرة في فعاليات دولية بارزة بما في ذلك معرض IFA في برلين وفعاليات AB Innovation Days، التوسع الاستراتيجي للشركة نحو منظومة منزل ذكي متكاملة تتمحور حول تجارب سمعية وبصرية غامرة. كما سيُعرض تلفزيون Dreame على منصة معرض CES 2026 في لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية.

خلال معرض كانتون الثامن والثلاثين بعد المائة (138) الذي افتتح مؤخراً، عرضت سلسلتا تلفزيون Dreame TV V3000 وS100 تقنية Aura Mini LED. تستفيد تلفزيونات Dreame S100 من تقنية Mini-LED لتعزيز نطاق التباين والتحكم الدقيق في السطوع. مع ذروة سطوع تبلغ 1000 نيت، وبفضل تقنية QLED+ التي تنتج أكثر من 1.07 مليار لون، تظهر كل التفاصيل حادة وواقعية. يتولى معالج Dreamind™ Pro المزود بتقنية الذكاء الاصطناعي ترقية محتوى 2K بذكاء ليقارب دقة 4K، مع تكييف الألوان والوضوح للحصول على صور طبيعية وحيوية.

بالإضافة إلى ذلك، يدمج طراز S100 شريطاً صوتياً مدمجاً (ساوند بار) يضم 11 مُشغِّلاً صوتياً وبقدرة 70 واط، مع تقنية Dolby Atmos، مما يوفّر مجالاً صوتياً غامراً بزاوية 270 درجة. يتميز S100 بنظام شريط صوتي متكامل تماماً، مما يجعل شراء هذا التلفزيون مكافئاً من الناحية الوظيفية لاقتناء تلفزيون مستقل وشريط صوتي منفصل معاً.

يتميز طراز V3000 الرائد عالمياً من Dreame بشاشة "الكريستال الأسود ذات الألوان الحقيقية" مع معدل انعكاس يبلغ %1.8 فقط، مما يقضي على الوهج في البيئات الساطعة. تجمع شاشة العرض Aura Mini LED Premium الخاصة به بين تقنيتي QLED وMini LED، لتقدّم مليار لون، وتغطية بنسبة %98 لمعيار DCI-P3، ودقة ألوان ΔE≈0.7، وذروة سطوع تبلغ 2800 نيت.

يتفوّق أداء الألعاب بفضل معدل تحديث يبلغ 300 هرتز، وزمن تأخّر إدخال يبلغ 5.3 مللي ثانية، ودعم تقنيات VRR وALLM وAMD FreeSync™ Premium Pro. يوفّر نظام الصوت المدمج Dreame Master Sound System 2.1.2ch مع تقنية Dolby Atmos®، والذي يتميز بمضخم صوت مخصص وتصميم ثنائي الأبواق، تجربة صوتية غامرة بزاوية 270 درجة تضاهي المرئيات المذهلة.

يقدّم طراز الليزر Dreame T2 صوراً بدقة Full HD مقاس 120 بوصة مع تصحيح تلقائي وصوت بقدرة 2x5 واط، بالإضافة إلى إمكانية التشغيل بواسطة البطارية، بينما يتيح جهاز العرض الليزري T3 ذو الإسقاط القصير للغاية الحصول على شاشات كبيرة من مسافة قصيرة جداً.

تُعد شركة Shenzhen Televi Intelligent Technology Co., Ltd. مؤسسة تكنولوجية تابعة لشركة Dreame، مكرَّسة لتعزيز الابتكار في تقنيات الصوت والصورة والعرض المنزلي. تتيح المحفظة التكنولوجية الأساسية للشركة، التي تضم محركاً صوتياً ديناميكياً، وشريحة الذكاء الاصطناعي Dreamind™، وتقنية عرض Aura MiniLED، ونظام التشغيل AtlasOS، حلول ترفيه منزلي متكاملة وراقية.

