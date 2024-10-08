البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 :QNB Bank

الدوحة،, 8 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

بلغ صافي الأرباح للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 12.7 مليار ريال قطري (3.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها %7 مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة النتائج المالية لمجموعة QNB. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة %5 ليصل إلى 30.5 مليار ريال قطري (8.4 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.

QNB Head Office

بلغ إجمالي الموجودات مبلغ1,279 مليار ريال قطري (351 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها %8 عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %11 لتصل الى 905 مليار ريال قطري (249 مليار دولار أمريكي). كما ساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 909 مليار ريال قطري (250 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها %11 عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. كما استقرت نسبة القروض إلى الودائع لتبلغ %99.5 كما في 30 سبتمبر 2024.

كما بلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) %22.4، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %3 كما في 30 سبتمبر 2024، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.

بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19.5 كما في 30 سبتمبر 2024. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر %154 و%104 على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.

ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 113 مليار ريال قطري31) مليار دولار أمريكي(، بزيادة %4 عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وبلغ العائد على السهم 1.28ريال قطري (0.35 دولار أمريكي).

إحصائيات المجموعة

تتواجد مجموعة QNB في أكثر من28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31,000 موظف من خلال 900 موقع و 5,000جهاز صراف آلي.

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