QNB Group : Résultats financiers pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024

DOHA, Qatar, 8 octobre 2024 /PRNewswire/ -- QNB Group, la plus grande institution financière de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) a annoncé ses résultats pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024.

Le bénéfice net pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 a atteint 12,7 milliards QAR (3,5 milliards USD), soit une augmentation de 7 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le revenu d'exploitation a augmenté de 5 % pour atteindre 30,5 milliards QAR (8,4 milliards USD), ce qui reflète la capacité du groupe à maintenir une croissance réussie à travers une gamme de sources de revenus.

Le total des actifs au 30 septembre 2024 a atteint 1 279 milliards QAR (351 milliards USD), soit une augmentation de 8 % par rapport au 30 septembre 2023, principalement due à la croissance des prêts et avances de 11 % pour atteindre 905 milliards QAR (249 milliards USD). Les dépôts des clients ont augmenté de 11 % pour atteindre 909 milliards QAR (250 milliards USD) à partir du 30 septembre 2023, grâce à une mobilisation réussie des dépôts. Le ratio prêts/dépôts de QNB s'élevait à 99,5 % au 30 septembre 2024.

Le ratio d'efficacité (coût/revenu) du QNB Group s'est établi à 22,4 %, ce qui est considéré comme l'un des meilleurs ratios parmi les grandes institutions financières de la région MEA.

Le ratio des prêts non performants par rapport aux prêts bruts s'élevait à 3 % au 30 septembre 2024, soit l'un des plus bas parmi les institutions financières de la région MEA, ce qui reflète la grande qualité du portefeuille de prêts du groupe et la gestion efficace du risque de crédit. En outre, le ratio de couverture des pertes sur prêts s'est établi à 100 %, ce qui reflète l'approche prudente adoptée par le groupe à l'égard des prêts non productifs.

Le ratio d'adéquation des fonds propres (CAR) du QNB Group au 30 septembre 2024 s'élevait à 19,5 %. Le ratio de couverture des liquidités (LCR) et le ratio de financement stable net (NSFR) au 30 septembre 2024 s'élèvent respectivement à 154 % et 104 %. Ces ratios sont supérieurs aux exigences minimales réglementaires de la Banque centrale du Qatar et aux exigences de Bâle III.

Le total des fonds propres est passé à 113 milliards QAR (31 milliards USD), soit une augmentation de 4 % par rapport à septembre 2023. Le bénéfice par action a atteint 1,28 QAR (0,35 USD).

Le QNB Group est présent dans plus de 28 pays sur trois continents et opère à partir d'environ 900 sites, 5 000 guichets automatiques et 31 000 employés.

