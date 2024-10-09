QNB Group : Şirketin 30 Eylül 2024 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Finansal Sonuçları

DOHA, Katar, 9 Ekim 2024 /PRNewswire/ -- Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesinin en büyük finans kuruluşu olan QNB Group, 30 Eylül 2024 tarihinde sona eren dokuz aylık döneme ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Şirketin 30 Eylül 2024 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemdeki net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7 artarak 12,7 milyar QAR'a (3,5 milyar USD) ulaştı. Faaliyet Gelirleri %5 artarak 30,5 milyar QAR (8,4 milyar USD) seviyesine ulaşmış olup, bu da Group'un bir dizi gelir kaynağında başarılı büyümesini sürdürme becerisini yansıtmaktadır.

QNB Head Office

Toplam Varlıklar 30 Eylül 2024 itibarıyla, 30 Eylül 2023'e kıyasla %8'lik bir artışla 1.279 milyar QAR'a (351 milyar USD) ulaşmış olup, bu artış temel olarak kredi ve avanslardaki %11'lik büyümenin etkisiyle 905 milyar QAR'a (249 milyar USD) ulaşmıştır. Müşteri mevduatları, başarılı mevduat mobilizasyonu sayesinde %11 artarak 30 Eylül 2023 itibarıyla 909 milyar QAR'a (250 milyar USD) ulaşmıştır. QNB'nin kredilerinin mevduatlara oranı 30 Eylül 2024 itibarıyla %99,5'tir.

QNB Group'un verimlilik (maliyet/gelir) oranı %22,4 olarak gerçekleşmiş olup, bu oran MEA bölgesindeki büyük finans kuruluşları arasında en iyi oranlardan biri olarak kabul edilmektedir.

Takipteki kredilerin brüt kredilere oranı 30 Eylül 2024 itibarıyla %3 olup, MEA bölgesindeki finans kuruluşları arasındaki en düşük oranlardan biridir ve Group'un kredi portföyünün yüksek kalitesini ve kredi riskinin etkin yönetimini yansıtmaktadır. Buna ek olarak, kredi zararı karşılama oranı %100 olarak gerçekleşmiş olup, bu durum Group'un takipteki kredilere yönelik benimsediği ihtiyatlı yaklaşımı yansıtmaktadır.

QNB Group'un Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR) 30 Eylül 2024 itibarıyla %19,5 olarak gerçekleşmiştir. Likidite Karşılama Oranı (LCR) ve Net İstikrarlı Fonlama Oranı (NSFR) 30 Eylül 2024 itibarıyla sırasıyla %154 ve %104 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlar, Katar Merkez Bankası'nın düzenleyici asgari gerekliliklerinden ve Basel III gerekliliklerinden daha yüksektir.

Toplam Özkaynaklar Eylül 2023'e göre %4 artışla 113 milyar QAR'a (31 milyar USD) yükselmiştir. Hisse başına kazanç 1,28 QAR'a (0,35 USD) ulaştı.

Group istatistikleri

QNB Group'un varlığı üç kıtada 28'den fazla ülkeye yayılmış olup, yaklaşık 900 lokasyonda, 31.000 personel tarafından desteklenen 5.000 ATM ile faaliyet göstermektedir.

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