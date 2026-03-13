التحقيق المشترك في السنغال يؤكد جودة منتجات Softcare ومطابقتها

داكار ، السنغال؛ ونيروبي ، كينيا؛ و أكرا، غانا ، 13 مارس 2026 /PRNewswire/ -- عقدت وزارة الصحة في السنغال مؤتمرًا صحفيًا مؤخرًا بشأن التحقيق المشترك الذي يشمل شركة "سوفت كير إس إن" (Softcare SN). بعد المؤتمر الصحفي ، تم رسميًا إنهاء التحقيق المشترك الذي أجرته السلطات التنظيمية ذات الصلة.

وفقًا لوزارة الصحة السنغالية ، لم يتم العثور على أي دليل يشير إلى استخدام المواد الخام المنتهية الصلاحية في عمليات إنتاج "سوفت كير". بالإضافة إلى ذلك ، يؤكد التحقيق أن منتجات "سوفت كير" تتوافق مع متطلبات السلامة والنظافة الشخصية واللوائح التنظيمية المعمول بها في السنغال.

Softcare products have been verified by internationally recognized laboratories SGS and GALAB

طوال عملية التحقيق ، تعاونت "سوفت كير" بالكامل مع السلطات ذات الصلة واحترمت جميع الإجراءات المعمول بها. يمثل إنهاء التحقيق المشترك خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة السوق وتعزيز التواصل مع المستهلكين.

إعادة تقديم Softcare بعد انتهاء التحقيق

مجموعة "سوفت كير" هي مجموعة لمنتجات النظافة الشخصية متعددة الجنسيات تشارك بشكل أساسي في تطوير وتصنيع وبيع منتجات النظافة الشخصية الخاصة بالأطفال والنساء ، بما في ذلك حفاضات الأطفال، وحفاضات سراويل الأطفال، والفوط الصحية والمناديل المبللة، مع التركيز على الأسواق الناشئة سريعة النمو ، بما في ذلك أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وفقًا لشركة "فروست آند سوليفان" (Frost & Sullivan)، فمن حيث حجم المبيعات في عام 2024 ، احتلت "سوفت كير" المرتبة الأولى في سوق حفاضات الأطفال وسوق الفوط الصحية في أفريقيا؛ حيث أنشأت شبكة مبيعات تغطي أكثر من 30 دولة في جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا اللاتينية ، مع أكثر من 2800 من تجار الجملة والموزعين والمحلات السوبر ماركت وغيرهم من تجار التجزئة إجمالاً.

من خلال التصنيع المحلي ، لا تزال "سوفت كير" ملتزمة باستراتيجية التنمية طويلة الأجل في الأسواق الناشئة ، ودمج نمو الأعمال باستمرار مع المسؤولية الاجتماعية للشركات.

تساهم "سوفت كير" في التنمية المحلية، والوعي بالصحة العامة، والرفاه الاجتماعي، من خلال مزيج من العمليات التجارية وأنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات في جميع البلدان التي تعمل فيها.

ضمان الجودة والتحقق المستقل

لطالما كانت الصحة والسلامة دائمًا الأولوية القصوى لشركة "سوفت كير". تعتبر "سوفت كير" جودة المنتجات ليس مجرد مطلب تنظيمي ، ولكن مسؤولية طويلة الأجل تجاه المستهلكين والمجتمعات.

لهذا الغرض ، أنشأت "سوفت كير" ونفذت إطارًا شاملاً لإدارة الجودة يغطي دورة الإنتاج الكاملة ، من تدبير المواد الخام إلى التصنيع، والتخزين، والتوزيع. حصلت جميع مصانع إنتاج "سوفت كير" ، بما في ذلك تلك الموجودة في بنين والكاميرون وزامبيا ، على شهادات ISO 9001 (نظام إدارة الجودة) و ISO 14001 (نظام الإدارة البيئية) و ISO 45001 (نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية).

بالإضافة إلى ذلك ، تستعين "سوفت كير" بانتظام بمختبرات مستقلة موثوقة ، مثل (GALAB Laboratories GmbH) و(SGS S.A.) لإجراء اختبارات أداء واختبارات كيميائية محددة على منتجات النظافة الشخصية الخاصة بها لضمان خلوها من المواد الضارة ، وتوافقها مع معايير "الجمعية الأوروبية لمنتجات الاستخدام الواحد والمنتجات غير المنسوجة" (EDANA)، وهي معايير السلامة الصناعية الأوروبية لمنتجات النظافة الشخصية.

في الآونة الأخيرة ، خضعت منتجات النظافة الشخصية الخاصة بالشركة لفحص مشترك وصارم أجرته وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة في السنغال ، ونجحت في تقييم الجودة والسلامة الذي أجرته الحكومة بمعايير جودة ممتازة.

الالتزام المستمر: جلب جودة الحياة لكل أسرة في الأسواق الناشئة

مع أكثر من 15 عامًا من العمل على المستوى المحلي ، اكتسبت "سوفت كير" ثقة وتقديرات المستهلكين والحكومات في العديد من البلدان ، لتصبح قوة دافعة مهمة للتصنيع وتنمية المجتمع في الأسواق الناشئة.

في يونيو 2025 ، حصلت "سوفت كير" على جائزة العلامة التجارية الأكثر جاذبية - ضمن جوائز أفضل العلامات التجارية في كينيا التي تمنحها مبادرة Brand Africa. قبل ذلك ، صُنِّفت "سوفت كير" من بين أفضل 15 علامة تجارية محبوبة من قبل النساء في كينيا من 2022 إلى 2024 ، وهو شرف منحته مجموعة "بي إس دي جروب" (BSD Group) الكينية و"إبسوس" (Ipsos) بشكل مشترك.

في ديسمبر 2025 ، حصلت "سوفت كير" على جائزتيّ العلامة التجارية الأكثر ثقةً للفوط الصحية في تنزانيا و العلامة التجارية الأعلى جودة لحفاضات الأطفال في تنزانيا من قبل "جوائز اختيار المستهلكين في أفريقيا"، وهي واحدة من أكثر برامج الجوائز التي تُمنح بتصويت المستهلكين تأثيرًا في أفريقيا.

في أواخر عام 2025 ، حضرت نائبة رئيس غانا ، البروفيسورة "نانا جين أوبوكو - أجيمانغ"، وشاركت في حفل قص الشريط للمنشأة المحلية لشركة "سوفت كير" في غانا. خلال الحدث ، أشادت بمساهمة "سوفت كير" في التنمية الصناعية المحلية وخلق فرص العمل ، مشيرةً إلى أن "سوفت كير" تنتج فوطًا صحية عالية الجودة تحمل بفخر علامة "صنع في غانا".

تعكس هذه الاعترافات التزام "سوفت كير" الأوسع بالتصنيع المحلي المسؤول والتميّز في الجودة ، مما يعزز جودة الحياة للعائلات في الأسواق الناشئة.

بعد إنهاء التحقيق المشترك في السنغال ، تؤكد "سوفت كير" من جديد التزامها بتعزيز إدارة الجودة والشفافية. لا تزال الشركة ملتزمة بحماية صحة وسلامة العملاء ، وستواصل العمل مع الجهات التنظيمية والمختبرات المستقلة لضمان جودة المنتجات المتسقة وثقة المستهلك على المدى الطويل.

