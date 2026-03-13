L'enquête conjointe menée au Sénégal confirme la qualité et la conformité des produits de Softcare

DAKAR, Sénégal et NAIROBI, Kenya et ACCRA, Ghana, 13 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le ministère de la Santé du Sénégal a récemment tenu une conférence de presse concernant l'enquête conjointe impliquant Softcare SN. À la suite de la conférence de presse, l'enquête conjointe menée par les autorités réglementaires compétentes a été officiellement conclue.

Softcare products have been verified by internationally recognized laboratories SGS and GALAB

Selon le ministère sénégalais de la santé, aucune preuve n'a été trouvée quant à l'utilisation de matières premières périmées dans les processus de production de Softcare. En outre, l'enquête confirme que les produits de Softcare sont conformes aux exigences applicables en matière de sécurité, d'hygiène et de réglementation au Sénégal.

Tout au long du processus d'enquête, Softcare a coopéré pleinement avec les autorités compétentes et a respecté toutes les procédures applicables. La conclusion de l'enquête conjointe marque une étape importante dans le renforcement de la confiance du marché et de la communication avec les consommateurs.

Réintroduction de Softcare après la conclusion de l'enquête

Le groupe Softcare est un groupe multinational de produits d'hygiène principalement engagé dans le développement, la fabrication et la vente de produits d'hygiène pour bébés et pour femmes, notamment des couches pour bébés, des culottes pour bébés, des serviettes hygiéniques et des lingettes humides, en se concentrant sur les marchés émergents à croissance rapide, y compris l'Afrique et l'Amérique latine.

Selon Frost & Sullivan, en termes de volume de ventes en 2024, Softcare occupe la première place à la fois sur le marché des couches pour bébés et sur celui des serviettes hygiéniques en Afrique. Elle dispose d'un réseau de vente couvrant plus de 30 pays d'Afrique et d'Amérique latine, avec plus de 2 800 grossistes, distributeurs, supermarchés et autres détaillants au total.

Grâce à la fabrication locale, Softcare s'engage dans une stratégie de développement à long terme sur les marchés émergents, en intégrant de manière cohérente la croissance de l'entreprise et la responsabilité sociale de l'entreprise.

Softcare contribue au développement local, à la sensibilisation à la santé publique et au bien-être social par une combinaison d'opérations commerciales et d'activités de RSE dans tous les pays où elle opère.

Assurance qualité et vérification indépendante

La santé et la sécurité ont toujours été la priorité absolue de Softcare. Softcare considère la qualité des produits non seulement comme une exigence réglementaire, mais aussi comme une responsabilité à long terme envers les consommateurs et les communautés.

À cette fin, Softcare a établi et mis en œuvre un cadre complet de gestion de la qualité couvrant l'ensemble du cycle de production, de l'approvisionnement en matières premières à la fabrication, au stockage et à la distribution. Tous les sites de production de Softcare, y compris ceux du Bénin, du Cameroun et de la Zambie, ont obtenu les certifications ISO 9001 (système de gestion de la qualité), ISO 14001 (système de gestion de l'environnement) et ISO 45001 (système de gestion de la santé et de la sécurité au travail).

En outre, Softcare fait régulièrement appel à des laboratoires indépendants faisant autorité, tels que GALAB Laboratories GmbH et SGS S.A., pour effectuer des tests de performance et des tests chimiques spécifiques sur ses produits d'hygiène afin de s'assurer qu'ils ne contiennent pas de substances nocives et qu'ils sont conformes aux normes EDANA, les normes de sécurité de l'industrie européenne pour les produits d'hygiène.

Tout récemment, les produits d'hygiène de la société ont fait l'objet d'une inspection conjointe et rigoureuse menée par le ministère de la santé et le ministère du commerce et de l'industrie du Sénégal, et ont passé avec succès l'évaluation gouvernementale de la qualité et de la sécurité avec d'excellentes normes de qualité.

Engagement permanent : Apporter une qualité de vie à chaque famille dans les marchés émergents

Avec plus de 15 ans d'activité locale, Softcare a gagné la confiance et la reconnaissance des consommateurs et des gouvernements dans de nombreux pays, devenant ainsi une force motrice importante pour l'industrialisation et le développement des communautés dans les marchés émergents.

En juin 2025, Softcare a obtenu le prix Most Admired Personal Care Brand-Kenya's Best Brand Awards décerné par Brand Africa. Avant cela, Softcare a été classée parmi les 15 marques les plus appréciées par les femmes au Kenya entre 2022 et 2024, un honneur décerné conjointement par le Kenya BSD Group et Ipsos.

En décembre 2025, Softcare a reçu le prix de la marque de serviettes hygiéniques la plus fiable en Tanzanie et de la marque de couches pour bébés la plus qualitative en Tanzanie, décerné par les Consumer Choice Awards Africa, l'un des programmes de récompenses les plus influents d'Afrique, fondé sur le vote des consommateurs.

Fin 2025, la vice-présidente du Ghana, le professeur Naana Jane Opoku-Agyemang, a assisté à la cérémonie d'inauguration de l'installation locale de Softcare au Ghana. Au cours de l'événement, elle a salué la contribution de Softcare au développement industriel local et à la création d'emplois, notant que Softcare produit des serviettes hygiéniques de haute qualité portant fièrement le label "Made in Ghana".

Ces reconnaissances reflètent l'engagement plus large de Softcare en faveur d'une fabrication locale responsable et de l'excellence en matière de qualité, améliorant ainsi la qualité de vie des familles dans les marchés émergents.

Suite à la conclusion de l'enquête conjointe au Sénégal, Softcare réaffirme son engagement à renforcer la gestion de la qualité et la transparence. L'entreprise reste déterminée à protéger la santé et la sécurité de ses clients et continuera à travailler avec les autorités de réglementation et les laboratoires indépendants afin de garantir une qualité constante des produits et la confiance à long terme des consommateurs.

