التعاون بين مؤسسة Vantage ومعهد Claret لدعم الفئات المحرومة في البرازيل

ساو باولو، 28 مارس 2024 /PRNewswire/ -- يسر مؤسسة Vantage أن تعلن عن شراكتها مع معهد Claret الذي يعد واحدًا من المنظمات الخيرية المرموقة في البرازيل.

ويقدم معهد Claret حزمة من البرامج التي تمتد لتشمل دعم الأطفال والأسر ومنع العنف ومساعدة المشردين والأمن الغذائي والتدريب المهني. ومن شأن هذه المبادرات التي تغير حياة الآلاف شهريًا أن تسلط الضوء على التزام المنظمة الثابت بالارتقاء بالمجتمعات المحرومة.

Vantage Foundation partners Instituto Claret to uplift underprivileged in Brazil

ومن جانبها؛ صرحت Paula Rodrigues Diego Unger مديرة معهد Claret، قائلة: "يكرس معهد Claret جهوده لدعم الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة من خلال خدمات وبرامج تتمحور حول الإنسان ومصممة خصيصًا لجميع الفئات العمرية، بدءًا من الأطفال الصغار وحتى كبار السن، بما في ذلك العائلات والمراهقين الذين يحتاجون إلى دعم ما بعد المدرسة.

إن مهمتنا هي مساعدة الأفراد على تحقيق أقصى ما يمكنهم الوصول إليه." ولن يتحقق ذلك إلا من خلال توفير بيئة آمنة يمكننا إيوائهم بداخلها والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم. وهذا يتيح لنا تقديم مساعدة تراعي احتياجاتهم وربطهم بالدعم الأساسي مثل التعليم والرعاية الصحية والدفاع عن حقوقهم".

إن هذا التعاون يجسد الالتزام المشترك بالعمل الخيري والوعي الاجتماعي. حيث يقف كلا الكيانين متحدين في مهمتهما لتسريع وتيرة تحسين المجتمع المحلي بصورة هادفة. تعد هذه المبادرة مع معهد Claret جزءًا من سلسلة من البرامج التي تديرها مؤسسة Vantage، مما يؤكد التزام المنظمة المستمر بإحداث تأثير إيجابي في جميع أنحاء العالم.

وأفاد Steven Xie، المدير التنفيذي لمؤسسة Vantage، أن "المؤسسة تلتزم التزامًا راسخًا بإحداث تغيير إيجابي بطرق فعالة وهادفة في جميع أنحاء العالم". "كما أننا نساهم مع شركائنا في تحقيق مستقبل أكثر شمولًا للجميع مع كل مبادرة نقوم بها."

لقد سعت مؤسسة Vantage إلى توسيع نطاق تواجدها ليشمل دولًا مثل ماليزيا وسنغافورة منذ إطلاقها في مركز McLaren للتكنولوجيا في المملكة المتحدة في أواخر عام 2023 بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وفريق NEOM McLaren Extreme E. وخلال الشهر الماضي فقط، تعاونت مؤسسة Vantage مع مؤسسة iREDE لتمكين الأطفال مبتوري الأطراف في نيجيريا.

لمزيد من المعلومات حول معهد Claret، يُرجى زيارة https://www.institutoclaret.org.br

حول مؤسسة Vantage

مؤسسة Vantage هي منظمة خيرية مستقلة تم إطلاقها في عام 2023 في مركز McLaren للتكنولوجيا في المملكة المتحدة بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وفريقNEOM .McLaren Extreme E لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.vantage.foundation

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