Vantage Foundation сотрудничает с Instituto Claret, чтобы помочь обездоленным в Бразилии

САН-ПАУЛУ, 28 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Vantage Foundation рад объявить о своем партнерстве с Instituto Claret, авторитетной благотворительной организацией в Бразилии.

Instituto Claret предлагает ряд программ, включая поддержку детей, семей, предотвращение насилия, помощь бездомным, продовольственную безопасность и профессиональную подготовку. Эти инициативы, затрагивающие жизнь тысяч людей ежемесячно, подчеркивают непоколебимую приверженность организации делу улучшения положения обездоленных сообществ.

Vantage Foundation partners Instituto Claret to uplift underprivileged in Brazil

«Instituto Claret стремится поддерживать людей, находящихся в уязвимом положении, с помощью ориентированных на человека услуг и программ для всех возрастных групп – от маленьких детей до пожилых людей, включая семьи и подростков, нуждающихся во внеклассной поддержке», – говорит Паула Родригес Диего Унгер (Paula Rodrigues Diego Unger), менеджер Instituto Claret.

«Наша миссия - помочь людям полностью раскрыть свой потенциал. Обеспечивая безопасную среду, мы можем защитить их и прислушаться к их потребностям и желаниям. Это позволяет нам предлагать индивидуальную помощь и предоставлять им необходимую поддержку, такую как образование, здравоохранение и защита их прав».

Сотрудничество иллюстрирует общую приверженность филантропии и общественному сознанию. Обе организации едины в своих миссиях по ускорению значимого улучшения сообществ. Эта инициатива с Instituto Claret является частью серии программ, проводимых Фондом Vantage Foundation, что подчеркивает неуклонную приверженность организации позитивному влиянию во всем мире.

«Vantage Foundation остается верным своей приверженности созданию позитивных изменений во всем мире», – сказал Стивен Се (Steven Xie), исполнительный директор Vantage Foundation. «С каждой нашей инициативой мы вместе с нашими партнерами вносим свой вклад в более инклюзивное будущее для всех».

С момента своего запуска в Технологическом центре McLaren в Великобритании при поддержке Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и команды Neom McLaren Extreme E в конце 2023 года Vantage Foundation расширил свое присутствие, включив в него такие страны, как Малайзия и Сингапур. Только в прошлом месяце Vantage Foundation сотрудничал с фондом iREDE для расширения прав и возможностей детей с ампутированными конечностями в Нигерии.

Для получения дополнительной информации об Instituto Claret, пожалуйста, посетите https://www.institutoclaret.org.br

О фонде Vantage Foundation

Vantage Foundation - независимая благотворительная организация, созданная в McLaren Technology Centre в Великобритании при поддержке Комиссариата ООН по делам беженцев (UN Refugee Agency) (УВКБ ООН) и команды Neom McLaren Extreme E в 2023 году. Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.vantage.foundation

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