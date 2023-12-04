الجولة الإعلامية تشهد التحديث الصيني في ميناء هاينان للتجارة الحرة

هايكو، الصين، 4 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- حصلت مجموعة مكونة من أكثر من 60 مراسلًا ومسؤولي اتصالات في الخارج وشخصيات في وسائل التواصل الاجتماعي على فرصتهم لمشاهدة تطوير ميناء هاينان للتجارة الحرة (FTP) عن قرب من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، إذ زاروا المناطق الصناعية الرئيسية وانبهروا بجمال الريف في مقاطعة هاينان بجنوب الصين.

On Nov. 29, the group of reporters and social media personalities visited Sanya Yalong Bay International Rose Valley, an industrial base boosting the development of surrounding villages.

كما أن منطقة ليان التجريبية الدولية للابتكار التعليمي في مقاطعة لونغشوي هي واحدة من المناطق الصناعية الرئيسية في ميناء التجارة الحرة، وهي موطن لـ 10 جامعات محلية ولـ 12 جامعة تعاونية صينية أجنبية. تم بناء ليان وفقًا لنموذج يمزج بين "المشاركات الكبيرة والكليات الصغيرة"، إذ يشترك جميع الطلاب في المرافق العامة، بينما تمتلك كل جامعة مبانٍ تعليمية حصرية مصممة خصيصًا لتناسب ثقافتها وتخصصاتها الأكاديمية الفريدة.

وأوضح البريطاني توبي سيموندز على وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا "إنه نموذج منفتح للغاية. إذ لا يهتم فقط بالاستخدام الأمثل للمساحة، بل يركز أيضًا على إزالة الحواجز بين المدارس، ما يسمح بدمج أفضل المفاهيم التعليمية من الصين والدول الأخرى هنا".

انبهر الباكستاني مجاهد محيط بكل أعجوبة وقعت عيناه عليها في قاعة عرض المنتجات الطبية في منطقة بوآو ليتشنغ التجريبية للسياحة الطبية الدولية.

ويُشارِك مجاهد حاليًا في إدارة شركة للأجهزة الطبية في باكستان. واكتشف أن منطقة ليتشنغ التجريبية هي "المنطقة الطبية الخاصة" الوحيدة في الصين، وتتمتع بسياسات تفضيلية في العلاج الطبي التجريبي والتبادلات الطبية الدولية. كما رصد فرصًا تجارية محتملة لشركته في المنطقة، مصرِّحًا بسرور بأنه "سيجلب عمله إلى هنا."

أبدى "مشهور الإنترنت" سجَّاد القزاز، الطالب الدولي من العراق، اهتمامًا كبيرًا بأعمال إعادة التنشيط الريفي في هاينان. وتأثر سجَّاد بقرية بوهو في سانيا بشدة بالتحول السريع للقرية من الفقر إلى الرخاء. إذ بدأت هذه القرية التي كانت معدمة في السابق بتأجير الأراضي للشركات قبل أكثر من عقد بقليل. وعملت على تحسين التربة، وزراعت الورود، وتطوير القرية لتصبح منطقة ذات مناظر خلابة مزينة بالورود يرتادها السياح. كما ركزت القرية أيضًا على المنازل المهجورة وحولتها إلى بيوت ضيافة، وتفتخر الآن بازدهارها في مجال منشآت المبيت والإفطار.

ويصادف العام الجاري ذكرى العام الخامس لنشأة ميناء هاينان للتجارة الحرة. وتصنف هاينان كبوابة مهمة للانفتاح الصيني المستمر في العصر الحديث، ما جعلها موقعًا رئيسيًا لممارسة خطط التحديث الصيني.