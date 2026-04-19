صدور تقريري التنمية في الصين والتنمية العالمية لعام 2025 في هاينان

في 16 أبريل، وخلال الدورة السادسة لمعرض الصين الدولي للمنتجات الاستهلاكية في هايكو، أُقيمت فعالية للاحتفاء بصدور تقرير التنمية في الصين 2025 وتقرير التنمية العالمية 2025، إلى جانب حوار مراكز الفكر حول التنمية عالية الجودة لميناء هاينان للتجارة الحرة. يوثق الكتابان مسيرة التنمية في الصين، ويوفران رؤى شاملة حول التنمية العالمية، ويمنحان المجتمع الدولي فهماً أكثر شمولاً وعمقاً لاتجاهات التنمية في الصين والعالم.

The newly published 2025 China & Global Development Reports were unveiled at the event.

يسجل تقرير التنمية في الصين 2025 إنجازات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين خلال عام 2024، ويضم أيضاً أربع نتائج بحثية مهمة صادرة عن مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة (DRC)، فيما يستجيب تقرير التنمية العالمية 2025 للشواغل الرئيسية للمجتمع الدولي، ويعرض ما لا يزال قائماً من عوامل اليقين والظروف المواتية، ويستكشف نهجاً عاماً ومسارات محددة لتعزيز الاستقرار العالمي والتنمية المستدامة.

منذ عام 2023، ازداد التأثير العالمي للتقريرين بشكل ملحوظ، ووصل أثرهما إلى بلدان متقدمة عدة وبلدان الجنوب العالمي، فضلاً عن منظمات دولية كبرى، ومراكز الفكر الدولية، والشركات متعددة الجنسيات الكبرى، وشخصيات سياسية، واقتصاديين مرموقين، وجامعات مرموقة، ومتاحف حول العالم. كما اقتنتهما مؤسسات حزبية وحكومية محلية عديدة، وجامعات ومعاهد بحثية، وشركات، واتحادات صناعية، وسفارات وقنصليات في الخارج، فضلاً عن مؤسسات أخرى ممولة من الصين. كما عُرض التقريران في مؤتمرات كبرى، ومعارض كتب دولية ومحلية مرموقة، ومنتديات دولية مهمة، وترسخت مكانتهما بوصفهما من منشورات مراكز الفكر والمنتجات المعرفية العامة ذات التأثير الدولي الكبير.

خلال حوار مراكز الفكر، تبادل الخبراء وجهات النظر، وقدموا مقترحات محددة بشأن كيفية الاستفادة على نحو أفضل من دور مراكز الفكر، والإسهام بمزيد من الرؤى والجهود في التنمية عالية الجودة لميناء هاينان للتجارة الحرة.

يصدر مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة (DRC)، وهو مركز أبحاث وطني رفيع المستوى، هذين التقريرين سنوياً منذ عام 2023. كما سيتعاون مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة مع Southland Think Tank لإجراء بحوث حول القضايا الرئيسية لميناء هاينان للتجارة الحرة في مجالات التنمية عالية الجودة والانفتاح المؤسسي والتنمية الإقليمية المنسقة.

