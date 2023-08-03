الحرم الجامعي IIT Madras زنجبار يدعو لتقديم الطلبات

5 أغسطس 2023 هو آخر موعد للتقدم عبر الإنترنت للدورتين – البكالوريوس لمدة 4 سنوات وبرنامج الماجستير لمدة عامين في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي

مدينة زنجبار، تنزانيا

3 أغسطس / آب 2023

/PRNewswire/ -- المعهد الهندي للتكنولوجيا Madras (IIT Madras)، المعهد التعليمي من الدرجة الأولى المصنف رقم 1 في الهند دعا إلى تقديم طلبات للحصول على الدورات التي يقدمها حرم زنجبار الجامعي.

أول حرم دولي على الإطلاق من قبل IIT، حرم IIT Madras زنجبار هو نتيجة شراكة فريدة بين حكومتي الهند وزنجبار، وIIT Madras. وستقدم برامج أكاديمية تبدأ في أكتوبر 2023.

A view of the Academic Block of IIT Madras Zanzibar Campus

حرم IIT Madras زنجبار يقدم درجة بكالوريوس العلوم لمدة أربع سنوات في علوم البيانات و/أو درجة الماجستير في التكنولوجيا لمدة عامين في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، اعتمادًا على أهليتهم ومؤهلاتهم. البرامج مفتوحة للطلاب من جميع الجنسيات.

بصرف النظر عن المناهج الدراسية الشاملة التي تشمل جميع جوانب علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، سيتمكن الطلاب من الوصول إلى العديد من الفرص المثيرة للاهتمام أثناء دراستهم. وتشمل هذه البرامج برامج تبادل الدراسة في الخارج/الفصل الدراسي مع المؤسسات الشريكة لـ IITM في المملكة المتحدة وأستراليا، من بين دول أخرى، والتدريب الداخلي مع مختلف الشركات ذات الصلة وفرصة لتلبية بعض متطلبات الدورة في حرم IIT Madras في تشيناي، الهند.

يجب تقديم الطلبات عبر الإنترنت. آخر موعد للتقديم هو 5 أغسطس 2023. يمكن العثور على مزيد من المعلومات بما في ذلك الرسوم وتكاليف الإقامة والمعيشة وعينة من أوراق الأسئلة والمساعدات المالية وغيرها من التفاصيل على الموقع الإلكتروني: https://zanzibar.iitm.ac.in

وفي أثناء حديثه عن عملية القبول، قال البروفيسور Preeti Aghalayam، عميد كلية الهندسة والعلوم والمدير المسؤول، في حرم IIT Madras زنجبار: "ستشمل عملية الاختيار اختبار فحص (وهو اختبار كفاءة، يغطي الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والقدرة التحليلية)، ومقابلات مع أعضاء هيئة التدريس. الطلاب الذين اجتازوا الفصل الثاني عشر أو النموذج السادس أو ما يعادله في السنوات الثلاث الماضية مؤهلون للتقدم إلى برنامج البكالوريوس في حين أن أولئك الذين حصلوا على درجة جامعية لمدة 4 سنوات في أي تخصص هندسي/علمي قد يتقدمون إلى برنامج MTech."

سيستفيد الطلاب في زنجبار أيضًا من النظام البيئي للابتكار الممتاز في IIT Madras في الحرم الجامعي، وستتاح لهم الفرصة للتفاعل مع شبكة عالمية من خريجي IITM. المساعدة المالية متاحة للطلاب المستحقين والجديرين.

يجب على الطلاب المهتمين التقديم على الفور على: https://zanzibar.iitm.ac.in .

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن طريق الكتابة إلى معرف البريد الإلكتروني التالي - [email protected] أو من خلال التواصل على الرقم التالي: ‎+91 90433 38564 ‏(WhatsApp)

تم الاعتراف به كمؤسسة مرموقة (IoE) في عام 2019، وقد تم تصنيف IITM في المرتبة الأولى في الفئة "العامة" للسنة الخامسة على التوالي في تصنيف الهند لعام 2023 الصادر عن وزارة التعليم حكومة الهند. كما احتل المعهد المرتبة الأولى في فئة "المؤسسات الهندسية" في نفس التصنيف لمدة ثماني سنوات متتالية – من عام 2016 إلى عام 2023. كما تم تصنيفه على أنه "أفضل مؤسسة مبتكرة" في البلاد في تصنيف Atal للمؤسسات على إنجازات الابتكار (ARIIA) في 2019 و 2020 و 2021.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2167976/IIT_Madras_Zanzibar_Campus.jpg

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