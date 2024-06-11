الخطوط الجوية الإثيوبية تتعاون مع لويال وفينفير كونكت لإطلاق عروض يومية لأعضاء برنامج شيبا مايلز

دبي الامارات العربية المتحدة, 11 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- قامت مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، وهي شركة الطيران الرائدة في إفريقيا وواحدة من أسرع شركات الطيران العالمية نموًا، بتعيين شركة "لويالLoyyal- "، الشريك المبتكر في مجال الولاء التكنولوجي، لحل Access Point الرائد كنظام إدارة المكافآت ضمن برنامج ولاء الخاص بها.

Ethiopian Airlines Group partners with Loyyal and Finfare Connect

الخطوط الجوية الإثيوبية وشركة لويال تتعاونان مع فينفير كونكت (Finfare Connect) للربط بين عروض الولاء وحسابات وبطاقات العملاء المصرفية ، من خلال منصة آلية مصممة خصيصًا لأصحاب برامج الولاء. وهذا يجعلها واحدة من أوائل برامج مكافآت شركات الطيران التي تعمل ببيانات البنوك في العالم.

هذا التعاون يستفيد من حلول فينفير كونكت للمكافآت بالمدفوعات والعروض المرتبطة به مثل الاسترداد الفوري للنقود، وكل ذلك مدعوم بالبنية التحتية المتقدمة لأنظمة لويال للولاء القائمة على تقنية البلوكتشين.

وفي هذا السياق، علّق الرئيس التنفيذي لشركة لويال، "أشيش كومار سينغ"، قائلاً: "يسعدنا في "لويال" الشراكة مع الخطوط الجوية الإثيوبية، هذه الشراكة ستضمن مزيد من الالتزام في برنامجهم للولاء وستمكّن أعضاء برنامج "شيبا مايلز" من كسب أرباح يومية وتجربة ممتعة ومربحة ".

وقال الرئيس التنفيذي للنمو في شركة "فينفير"، "براد بلاك": "نحن متحمسون للتعاون مع "لويال" والخطوط الجوية الإثيوبية للمساعدة في إثراء عروض المكافآت الخاصة بهم، وتحقيق مبيعات إضافية لشبكة علاماتنا التجارية الشريكة، وفي النهاية تقديم المزيد من القيمة والتجارب الشخصية للعملاء".

من منظور تقني، تستخدم Access Point تقنية العقود الذكية التي تعمل على تبسيط وأتمته الصفقات والاتفاقيات بسلاسة، مما يضمن تجربة خالية من المتاعب وذاتية الإدارة للجميع. فيتيح ذلك لمالكي البرامج إمكانية الانضمام والتعاون بكفاءة مع مجموعة واسعة من التجار، بما في ذلك العلامات التجارية الشهيرة مثل "نايكي" وماركس أند سبانسر" و"بوتس"، فضلاً عن شبكة كبيرة من الفنادق والمطاعم الشهيرة وأفضل موفري الخدمات في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للإيرادات في "لويال"، "جونجان كومار": "تربطني علاقة بالخطوط الجوية الإثيوبية منذ انضمامها إلى تحالف ستار العالمي. ويسعدني أن أشهد على نموها، خاصة كأول شركة طيران إفريقية تقدم فرص كسب يومية في أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من خلال دعم Loyyal-Access Point ".

كما قالت نائب رئيس المجموعة لشؤون التسويق في الخطوط الجوية الإثيوبية، السيدة "رحيل آصفا": "نحن متحمسون للشراكة الفريدة التي أنشأناها مع منصة "لويال" المميزة والنظام البيئي الشامل لـ "فينفير" لتعزيز تجربة كسب الأميال لأعضائنا من خلال عمليات الشراء اليومية من مختلف العلامات التجارية ".

إلى ذلك، يمكّن هذا التعاون الفريد أعضاء "شيبا مايلز" من كسب الأميال من خلال المشتريات اليومية بما في ذلك فئات مثل الموضة والصحة والجمال والترفيه وتناول الطعام وتجارة التجزئة والسفر، مما يتيح مجموعة واسعة من العروض للأعضاء.

حول "لويال":

حققت لويال ثورة في برامج الولاء من خلال منصتها العالمية التي تدمج تقنية البلوكتشين والعقود الذكية. بخبرة تمتد لأكثر من ثماني سنوات، رسخت لويال مكانتها كشركة رائدة في مجال الولاء، تقود الابتكار والتحوّل. تهدف لويال إلى إعادة تعريف برامج الولاء من خلال الاستفادة من تقنية البلوكتشين لفتح قنوات جديدة للإيرادات ضمن أنظمة الولاء، مع ضمان تجارب سلسة وشفافة ومجزية لكل من الشركات والمستهلكين. إن التفاني في الابتكار والالتزام بتلبية الاحتياجات المتطورة في قطاع الولاء هما ما يميز "لويال". تم تصميم منصة "لويال"، Access Point، خصيصًا لتحويل برامج الولاء من خلال تبني العمليات التجارية الذكية لزيادة فرص النمو وتقديم تجارب أكثر جاذبية للأعضاء وتجارب أفضل للعملاء. تقوم حلول "لويال" اليوم بقليص الوقت والتكلفة في عملية إدراج الشركاء وتوسيع الشبكة والحملات التكتيكية متعددة الشركاء. في المستقبل، تتوقع لويال إمكانية التحكم الكامل في التشغيل البيني للقيمة، وتمكين العملاء من تشغيل برامج ولاء مربحة للغاية بتكاليف أقل.

للمزيد من المعلومات: www.loyyal.com

حول "فينفير كونكت":

"فينفير كونكت" هي عبارة عن منصة مكافآت رائدة في السوق تساعد الشركات على إشراك العملاء والاحتفاظ بهم من خلال العروض المخصصة. باستخدام البيانات المرتبطة بالدفع والتكنولوجيا الجاهزة، يمكن للشركات إستخدام المنصة في غضون أيام قليلة، وإعادة تشكيل المنصة بالشكل الذي يتناسب معها ومع عملائها وتبدأ في تحقيق الإيرادات.

إنّ"فينفير كونكت" هي جزء من Finfare Inc، وهي شركة تكنولوجيا مالية سريعة النمو ومقرها في إيرفين، كاليفورنيا، تساعد الشركات والمستهلكين على تنمية أموالهم وإدارة إنفاقهم والتحكم في مستقبلهم المالي.

البريد الإلكتروني: [email protected]

حول الخطوط الجوية الإثيوبية:

تعد مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية أسرع شركة طيران نموًا على مستوى العالم وأكبر علامة تجارية للخطوط الجوية في القارة الأفريقية. على مدار ثمانية وسبعين عامًا من التشغيل الناجح، أصبحت الخطوط الجوية الإثيوبية واحدة من شركات الطيران الرائدة في القارة، لا مثيل لها من حيث الكفاءة والنجاح التشغيلي.

بالإضافة إلى مركزها الرئيسي في أديس أبابا، إثيوبيا، فإنها تتابع أيضًا استراتيجيتها متعددة المحاور من خلال مركز في لومي، توغو مع الخطوط الجوية أسكي، وفي ليلونغوي، ملاوي، مع الخطوط الجوية المالاوية، وفي لوساكا، زامبيا مع الخطوط الجوية الزامبية. تسيطر الخطوط الجوية الإثيوبية على الحصة الأكبر من شبكة الركاب والشحن الجوي الأفريقية، حيث تشغل أسطولًا حديثًا وشابًا إلى أكثر من 150 وجهة ركاب وشحن محلية ودولية عبر خمس قارات.

بعد تحقيق خطتها الاستراتيجية (رؤية 2025) قبل الموعد المحدد، تعمل الخطوط الجوية الإثيوبية حاليًا على تنفيذ خطة استراتيجية مدتها 15 عامًا تسمى رؤية 2035 والتي ستجعلها واحدة من أفضل 20 مجموعة طيران تنافسية ورائدة في العالم من خلال توفير خدمات آمنة ومضمونة، تركز على السوق وتركز على العملاء لنقل الركاب والبضائع والخدمات اللوجستية والتدريب على الطيران وإدارة المطارات والخدمات الأرضية والصيانة والإصلاح للطائرات وتصنيع الطيران وخدمات السفر والسياحة.

حائزة على جوائز متعددة، بما في ذلك جائزة سكاي تراكس لأفضل شركة طيران في إفريقيا لست سنوات متتالية، على سبيل المثال لا الحصر. كما تعد الشركة عضوًا في تحالف ستار منذ عام 2011 وسجلت نموًا بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية.

للمزيد من المعلومات: www.ethiopianairlines.com

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2434522/Loyyal_Ethiopian_Finfare.jpg