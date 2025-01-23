الدكتور Wang Neng من كلية CKGSB يفوز بجائزة CBER-Circle Insight لعام 2024 عن دراسته البحثية الرائدة في مجال اقتصاديات البلوكتشين

بكين، 23 يناير، 2025 /PRNewswire/ -- حاز الدكتور WANG Neng، أستاذ ورئيس قسم العلوم المالية وكبير مساعدي عميد كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB)، على جائزة CBER-Circle Insight لعام 2024 المرموقة، وهي جائزة تم تأسيسها بشكل مشترك من قبل منتدى البحوث الاقتصادية للعملات المشفرة والبلوكتشين (CBER) وشركة Circle، وهي شركة أميركية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، وتُمنح كل عام تكريماً لأبرز دراسة أكاديمية ذات تأثير عالمي كبير. وتسلط هذه الجائزة الضوء على التميز البحثي العالمي لأعضاء هيئة تدريس كلية CKGSB وتأثيرهم الكبير على الصعيد الدولي.

أصبحت اقتصاديات البلوكتشين مجالاً محورياً للاستكشاف في الأبحاث الاقتصادية الحديثة. هذا وتُعتبر الدراسة الفائزة، التي تحمل عنوان "اقتصاديات الرموز الرقمية: التبني الديناميكي والتقييم"، التي شارك في تأليفها الدكتور William Lin CONG من كلية إدارة الأعمال SC Johnson بجامعة Cornell وكذلك الدكتور Ye LI من جامعة Washington، واحدة من أوائل الأطر النظرية في مجال تسعير الرموز الرقمية فضلًا عن كونها واحدة من الدراسات التأسيسية في هذا المجال. كما تُعتبر هذه الدراسة حجر الأساس للعديد من الأبحاث النظرية والتجريبية التي نُشرت في أبرز المجلات الأكاديمية وعُرضت في مؤتمرات عالمية مرموقة.

قدمت الدراسة نموذجًا ديناميكيًا لتسعير أصول الرموز الرقمية على منصات البلوكتشين، موضحةً كيف تعمل هذه الرموز على جذب المستخدمين وتعزيز نمو الأنظمة الرقمية. كما تناولت العلاقات غير الخطية بين أسعار الرموز الرقمية وعوامل مختلفة على غرار إنتاجية المنصة، وتنوع المستخدمين، وحجم الشبكة. وتحمل هذه الدراسة البحثية دلالات عميقة لفهم المنافسة بين منصات البلوكتشين وتسعير الأصول المرتبطة بها.

اعتبارًا من يناير 2025، حصدت دراسة "اقتصاديات الرموز الرقمية: التبني الديناميكي والتقييم" أكثر من 730 استشهادًا على منصة Google Scholar، حيث احتلت المراتب الأولى بين أكثر الدراسات البحثية استشهادًا التي نشرتها في السنوات الأخيرة مجلة Review of Financial Studies، وهي إحدى المجلات الرائدة في المجال المالي. كما تم تصنيف الدراسة كواحدة من أفضل 1% من الدراسات البحثية استشهاداً في قاعدة بيانات Scopus، وقد استندت إليها منظمات دولية مرموقة على غرار صندوق النقد الدولي (IMF) وحكومة كندا في صياغة سياساتها.

نبذة عن كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB)

تأسست كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB) في بكين في نوفمبر 2002، وهي أول كلية أعمال في الصين يمولها القطاع الخاص وتركز على الأبحاث الأكاديمية. تهدف الكلية إلى إعداد قادة أعمال متميزين يتمتعون برؤية عالمية، وشعور عميق بالمسؤولية الاجتماعية، وعقلية ابتكارية، وقدرة على القيادة بتعاطف وإنسانية (https://english.ckgsb.edu.cn).