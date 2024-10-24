الدورة الـ 136 لمعرض Canton: تكنولوجيا توصيل الكمبيوتر بالدماغ غير الجراحية من BrainCo تغير حياة ذوي الإعاقة

مدينة قوانتشو، دولة الصين، 24 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- في معرض Canton الـ 136، عادت شركة BrainCo، وهي قوة رائدة في حلول تكنولوجيا توصيل الكمبيوتر بالدماغ، للظهور من جديد، حيث جلبت أحدث حلول تكنولوجيا توصيل الكمبيوتر بالدماغ غير الجراحية التي أحدثت ثورة في مجالات الصحة والتأهيل والتفاعل بين الإنسان والآلة.

إن اليد الإلكترونية الحيوية الدقيقة الذكية من BrainCo، التي تم الاعتراف بها على أنها الأفضل وفق جائزة تصاميم معرض Canton 2024 (CF Award)، هي منتج ثوري يدمج تكنولوجيا الواجهة التي توصّل بين الدماغ والكمبيوتر مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي. مع التحريك السريع والإدراك اللمسي، فإن هذه اليد تضع معايير جديدة لإمكانات الروبوتات الشبيهة بالبشر.

في أول يومين فقط من افتتاح المعرض، جذب كشك BrainCo أكثر من 10,000 زائر، وهو نجاح كبير في المعرض. لقد اصطف المشترون من حول العالم، لا سيما من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، لتجربة المنتج وأعربوا عن اهتمامهم الشديد بشرائه.

بفضل أنه مجهز بـ "مستشعر اللمس متعدد الوسائط TS-F+" المتقدم، يمكن لابتكار BrainCo التعرف على أكثر من 30 مادة وكذلك الإدراك المكاني، والذي يتيح التعامل الدقيق مع الأشياء المرنة والهشة، مثل الإمساك بالقلم، وصب الماء، والإمساك بالبيض. وتستخدم هذه التكنولوجيا على نطاق واسع في مجال إعادة التأهيل الطبي، وتقدم حلولًا مبتكرة لذوي الإعاقة.

لاحظت لجنة تحكيم جائزة تصاميم معرض Canton 2024 (CF Award) أن هذا التصميم يلبي بالضبط الغرض المطلوب منه اليوم، حيث يطبق تقنيات الذكاء على حياتنا اليومية، وخاصة لمساعدة ذوي الإعاقة وتحسين جودة حياتهم.

بالإضافة إلى ذلك، اكتسبت آلة المساعدة على النوم الذكية Easleep ونظام تخفيف الضغط من BrainCo شعبية كبيرة، حيث قام العديد من الأشخاص بتقديم طلبات للشراء في المعرض. في الأيام الأربعة الأولى من المعرض، تم بيع ما يقرب من مائة وحدة.

قالت Hexi Yujin، الشريك ونائب الرئيس الأول في شركة BrainCo: "بدأت الأسواق حول العالم، ولا سيما في أوروبا والولايات المتحدة، تدرك بشكل متزايد أهمية الصحة العقلية وإدارة العواطف. وهذا الوعي المتزايد يعزز الطلب على المنتجات التي تركز على تخفيف الضغط والمساعدة على النوم، خاصة تلك التي تستخدم تكنولوجيا الواجهة التي توصّل بين الدماغ والكمبيوتر. حيث يمكن لهذه المنتجات المبتكرة اكتشاف موجات الدماغ والنشاط العصبي، وتزويد المستخدمين بحلول لإدارة الصحة الشخصية".

ثم أضافت في سياق حديثها عن هذه الجلسة من معرض Canton: "معرض Canton هو منصة أساسية للتبادل والتعاون الدولي. فهو لا يسمح لنا فقط بعرض أحدث التطورات في تكنولوجيا توصيل الكمبيوتر بالدماغ، بل يمكّننا أيضًا من التواصل مع الشركاء المحتملين وتوسيع نطاق وصولنا في الأسواق العالمية."